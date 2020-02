Nationen skrev i høst om et parti lammekjøtt fra New Zealand som ble stoppet på grensen til Norge og avvist fra Mattilsynet på grunn av for høye temperaturer. Importøren var Norgesgruppen, og partiet 11.400 kilo kjøtt, skulle til storhusholdningsmarkedet og sokkelen. Det er paradoksalt å importere kjøtt fra andre siden av kloden når vi har overskudd av norsk kjøtt.

Det synes åpenbart også Trond Cato Fylling, som er hovedtillitsvalgt og kjøkkensjef på Heidrun på Haltenbanken, og Roger Fimland Maurstad, hovedtillitsvalgt og kjøkkensjef på Oseberg feltsenter. Sammen fikk de først Safe Sokkel Equinor, som organiserer ansatte på sokkelen, og siden Safe, på et vedtak om å bruke så mye norske råvarer i matlagingen på sokkelen som mulig.

Ifølge en artikkel i Bondebladet i fjor er 80 prosent av kjøttet som blir brukt på sokkelen importert, hovedsakelig fra Brasil og Argentina. På Equinors rigger blir det brukt ett tonn kjøtt hver dag. "Målet vårt er at vi handler norsk når norsk landbruk har kapasitet nok. Jeg forventer ikke at norsk landbruk skal klare å fôre oss med absolutt alt vi trenger av kjøttvarer, men der produksjonen er stor nok, vil jeg handle norsk," sier Fylling til magasinet til Safe.

Fylling sier at allerede for 2020 har innkjøpene av norske varer økt, men det handler også mye om å endre holdninger til hvor man kjøper varene, og få i stand nye rutiner for kjøp av mat til plattformene på sokkelen. "Vi må fortsette å snu utviklingen slik at vi både styrker det norske landbruket og spiser mest mulig norskprodusert og kortreist mat," sier Fylling.

Det er et prisverdig initiativ fra Nordsjøen, særlig når vi vet at det blir importert stadig mer jordbruksprodukt fra utlandet. Tall som Landbruk 24 hentet inn i høst viser at det kan importeres 20.000 tonn kjøtt til Norge, til nulltoll eller en svært lav toll. Siden 2010 har også importen av meierivarer økt med 73 prosent, noe som tilsvarer melk fra 700 norske melkebruk.

Når det er overskudd av kjøtt, og melkeproduksjonen i Norge må reduseres på grunn av bortfall av eksportsubsidier, er det nødvendig å se etter andre markeder for norske råvarer. Her er åpenbart offshoremarkedet en mulighet.

Ifølge Norgesgruppens selskap Unil, som leverer kjøtt til offshoremarkedet, er ikke norsk lam konkurransedyktig på pris. Offshoremarkedet kan handle jordbruksvarer tollfritt. Men norske jordbruksvarer er konkurransedyktige på helt andre måter; produksjon, kvalitet, kortreist, i tillegg til at å handle norsk storfe- og lammekjøtt er med på å opprettholde arbeidsplasser, bosetting og kulturlandskap i Norge.

Det bør norske oljeselskaper, som genererer store overskudd, ta seg råd til.