Coop Norge kutter opp mot 220 årsverk ved lokale lagre rundt om i Norge – og oppbemanner med 100 på sentrallageret på Gardermoen. Blant dem som mister jobben (om de ikke flytter) er 70 ansatte i Trøndelag.

Og det er stille, så stille under grå trøndersk novemberhimmel. Det er veldig rart.

Da et annet samvirke åpnet for å flytte 79 ansatte fra Trøndelag til det sentrale Østlandet tidligere i år, eksploderte medietrykket. 496 mediesaker med "Nortura Steinkjer" er publisert hittil i år, mot 152 saker i hele fjor.

Siden Nortura ikke er børsnotert, vet vi ikke hvordan markedet reagerte på nyheten om å sentralisere skjæringen av svin fra Steinkjer og Forus til Tønsberg. Det vil spare konsernet for 125 millioner kroner.

I det politiske markedet, derimot, reagerte mange negativt.

Trønder-Avisa kunne fortelle om bonden og Nortura-medarbeideren Johan som nå vurderer å levere dyr til sine egne konkurrenter. Hva godt som eventuelt skal komme ut av det, går ikke klart frem av saken, for å si det sånn. Uansett har avisen ikke snakket med noen Coop-kunder som vil boikotte samvirket sitt.

Frps frihandels- og konkurransevenn Sivert Bjørnstad spurte den nye næringsministeren om han vil gjøre noe målrettet for å sementere Norturas slakteristruktur anno 2021.

Bjørnstad ble både skuffet og trist over at det ikke kom noen aktiv statlig næringspolitikk – i den sektoren partileder Sylvi Listhaug refset som "stalinistisk". I Frp er de ikke redd for doble budskap, så lenge begge er av det enkle slaget. Noe utspill om å stoppe Coops rasjonalisering har ikke kommet fra Bjørnstad.

Lokale Steinkjer24 fant det relevant å opplyse lokalsamfunnets lesere om at Norturas styreleder tjener mer enn Equinors styreleder. At årsaken er at Nortura-topp Trine Vaag er arbeidende styreleder og må ha avløser hjemme på gården sin, kommer fram, det også. Langt nede i ikke-saken.

Adresseavisen skrev om slakteren Steven, som kanskje måtte flytte fra Steinkjer etter Norturas nedleggelse. Hva med Ola og Kari, som kanskje må flytte fra Trondheim etter at Coop sentraliserer jobbene deres? Føler de seg sviktet av arbeidsgiveren, de også? Det vet vi ikke. Avisen hittil ikke publisert mer enn en lang notis om nedleggelsen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) var for få uker siden "rystet" over flyttingen av 79 trønderske samvirkearbeidsplasser til Østlandet. Han la press på Nortura gjennom å kreve utsatt styrebehandling til etter regjeringsskiftet. Som om en ny regjering kan vedta at kjøttskjæring skal bli mer lønnsomt.

– Det er ikke umulig at dette vil svekke selskapets merkevarer betydelig her i Trøndelag, sa Sandvik til Trønder-Avisa.

Hvor er Sandvik fire uker senere, når forbrukersamvirket rasjonaliserer? Er han rystet i mediene over nye 70 arbeidsplasser tapt til fordel for Østlandet? Advarer han mot at trønderne nå vil handle på Kiwi?

Og da 1360 trønderske gårdbrukere ga opp mellom 2009 og 2019, hvor var Sandviks engasjement da? Kjente han ikke noen rystelse da 1360 fjøsdører ble spikret igjen?

Som Snorre Valen kommenterer i Trønderdebatt: "I Nortura-saken får den banale retorikken mot sentralisering et brutalt møte med den kompliserte virkeligheten. Å stoppe strømmen av arbeidsplasser, makt og penger til sentrale strøk krever vidtrekkende politiske reformer og en forpliktelse til å omfordele ressurser i stor skala." Det holder ikke å spille svarteper med bøndene.

Norturas kritikere kan snakke om samfunnsansvar så mye de vil. De aktørene Nortura konkurrerer med, inkludert forbrukersamvirket og deres EMV-produkter, kutter og sentraliser der de kan. Konsern uten overskudd og markedsandeler kan ikke ta samfunnsansvar.

Mens Nortura gransker hvor mye skittkastingen har skadet bøndenes merkevarer, kan Coop i Trondheim imøtese en rasjonalisert julehandel i fred for sentraliseringskritikk. Tore O. Sandvik er opptatt med å snakke opp vaksinepass, for å berge julebordsesongen for Trondheims hoteller og restauranter.

Kanskje nedlagte bønder (og oppsagte Coop-arbeidere) kan få jobb som servitører? Kjøttet kan vi hente direkteimportert fra utlandet, den dagen bondesamvirket er snakket så langt ned av opportunister og samvirkende sjarlataner at bøndene er blitt EMV-slaver i en milliardær-eid industri.

Nortura kan jo alltids søke fylkeskommunal kulturstøtte til å drive lokalslakterimuseum på Steinkjer.