Onsdag meldte Trine Skei Grande via eit intervju i VG at ho går av som partileiar og statsråd og at ho heller ikkje vil ta attval som stortingsrepresentant for Venstre ved stortingsvalet neste år. Mange i Venstre pustar nok godt ut og senkar skuldra no.

Etter langvarig dragkamp og stadige oppmodingar om å trekkje seg har Grande sett seg i ein situasjon ho kunne og burde vore for utan. Som leiar i Venstre er ho mellom dei som har fått til mest på vegner av partiet, om ein ser partihistoria etter andre verdskrigen, i alle fall. Grande, som har vore leiar i Venstre sidan 17. april 2010, har to gongar ført Venstre over sperregrensa og ho har også teke partiet inn i regjering – rett nok i fyrste omgang ei regjering ho sjølv lova veljarane sine at partiet ikkje skulle inn i.

Då er det eit paradoks at når Venstre endeleg sit i draumeregjeringa, må Grande trekkje seg. Grande burde vore i ein posisjon til å ta attval til jubel og glede. I staden har Grande teke hovudrolla i eit teaterstykke der det meste skjer i kulissane.

Trass fleire oppmodingar dei siste vekene og månadane har Grande tvihalde på at ho er rette personen til å leie Venstre vidare. To gongar har valkomiteen bede Grande om å trekkje seg som leiar. På nytt og på nytt har ho nekta. Men det er noko med det, at når du til slutt er den einaste som insisterer på at du er rett person for jobben, så er du det truleg ikkje.

Det har ført til eit parti på kokepunktet; til slutt kokar det over – også for tidlegare sindige Venstre-folk, som tidlegare klima- og miljøminister Ola Elvestuen og hans støttespelar og tidlegare statssekretær Atle Hamar. Elvestuen vart skvisa ut både som statsråd og nestleiar, og varsla i VG for nokre dagar sidan at han ville stille som motkandidat til Grande på landsmøtet i Venstre.

VG avslørte onsdag at Grande også skal ha sett som krav for at Sveinung Rotevatn skulle bli statsråd (han tok over Elvestuen sin post som klima- og miljøminister), at han ikkje skulle stille som leiarkandidat. Rotevatn skal tre gongar ha sagt at han ikkje ville innfri vilkåra frå Grande, fordi det informasjon VG har fått fram ville "gjøre valgkomitéens arbeid umulig, sette landsmøtet i en tvangssituasjon og kortslutte partidemokratiet". Då skal Grande ha meldt at det ikkje vart nokon statsrådspost på han. Etter å ha bli utsett for press frå Grande sine folk, gav Rotevatn til slutt etter.

Sånt gjer inntrykk på partifellar og meinige Venstre-medlemer. Du kan ikkje truge deg til å halde fram i ein posisjon ingen vil ha deg i. Når partileiaren tilsynelatande driv den type ureint maktspel, er det eit tidsspørsmål kor lenge ein kan sitje. Grandes omtale av partifellar har vore ein del av hennar fall. Abid Raja har fått stempelet "han er ute etter å ta meg". Mangeårig ordførar i Eid kommune, Alfred Bjørlo, vart kalla psykopat av Trine Skei Grande etter kronikken "Den bakstreverske staten" Bjørlo hadde her i Nationen, der han kritiserte sentraliseringa regjeringa stod for.

Med Grande sin avgang blir det gamle "Kultur-Venstre" svekka. Sjølv med tilsynelatande tre kandidatar til partileiarvervet – Abid Raja, Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn – har Rotevatn, ifylgje kjelder VG og TV2 har snakka med, eit fleirtal i valkomiteen, med Raja hakk i hel.

Sveinung Rotevatn framstår langt meir som ein liberalist enn som del av det gamle Kultur-Venstre. Med Rotevatn er Unge Venstre-liberalismen på frammarsj, og Venstre blir eit meir liberalistisk parti.

Han er likevel openbert betre enn Grande til å samle partiet i dag, men har eit stort ansvar i å samle saman dei sprikande delane av partiet til eit meir slagkraftig regjeringsparti med mål om å kare seg over sperregrensa også i neste års stortingsval.

Rotevatn sitt problem er at han, sjølv om han kjem frå ei lita bygd og skriv nynorsk, framstår langt meir urbanistisk enn Raja, som i større grad har teke inn over seg distriktskritikken frå Venstre. Uansett kven som tek over som partileiar blir det ei vanskeleg oppgåve med å samle partiet.

Der det finst to Venstre-medlemer, finst det tre meiningar, blir det sagt. Det er to for mange i eit parti som kjempar for å overleva.