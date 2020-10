I disse dager kommer de velmente bekymringsmeldingene til Mattilsynet: Naboens kyr står ute og fryser i sluddbygene! Eller vent nå litt: Er det ikke sånn at norske kyr knapt ser dagens lys? Få dem ut! Nei, få dem inn!

Det er ikke greit for forbrukere med asfalt under skoa og tidsklemma i hue å vite hva som er de gode valgene for dyrene i butikken. Men jammen finnes det dem som hjelper oss med gode råd.

For eksempel den uegennyttige dyrevelferdsaktøren Rema 1000. "Hubbard er kyllingen som har det bedre og smaker bedre", lover butikkjeden.

Kyllingen er egentlig en fabrikkskapt hybrid ved navn Hubbard JA 787, men teknikaliteter er knapt nødvendig for den jevnt snille forbruker. Hubbard høres mye hyggeligere ut, nesten som en bonde i den britiske TV-serien "Livet i Aidensfield".

Enda hyggeligere blir det når kyllingen slaktes og pakkes som «Solvinge». Den flotte emballasjen gir Hubbard-kyllingene sin første og eneste kontakt med solen, etter etter et liv på et betonggulv i en vindusløs hall.

Sånn cirka her er det at Rema 1000 trenger hjelp. Og det får de - av Dyrevernalliansen - for bare noen millioner kroner. Alliansen reiser rundt på Remas regning for å se på Hubbard-fjøs.

Dyrevernalliansen har ikke flagget en eneste anmeldelse for dyremishandling av kylling på disse årene. Alliansen har heller "samarbeidet om å innføre Hubbard" siden 2015, som alliansen sier det.

Men det stopper ikke der. Rema-eide Norsk Kylling bestilte i vår en dyrevelferdsattest hos en ansatt i Mattilsynet. Den ble skrevet og sendt Norsk Kylling. Også her er fagligheten ivaretatt: Mattilsynets attestskriver har inngående kjennskap til Hubbard-kylling - fra ektemannens fjøs.

"Bytte til en friskere kylling applauderes av Mattilsynet", meldte Dyrevernalliansen 24. august i år. Alt lå fint til rette for at markedet, unnskyld dyrevelferden, for Hubbard-kylling kunne fortsette å vokse inn i fjørfehimmelen. Enda mer salg. Enda flere fjøs å besøke. Enda mer sponsing å hente.

Inntil Nationen skrev den første saken om Mattilsynets Hubbard-hyllest.

Da skjedde to ting. Dyrevernalliansen fjernet Mattilsynets fire måneder gamle Hubbard-attest fra alliansens nettsider.

Og Mattilsynet kom endelig med sin offisielle vurdering av reklamekampanjen som i fire år har solgt kylling for milliarder med dyrevelferdsargumenter.

Den er falsk.

Det er ikke faglig eller vitenskapelig grunnlag for å si at Hubbard er årsaken til forbedret dyrevelferd hos Norsk Kylling-leverandørene. Det er ikke dekning for at "Hubbard har det bedre". Hilsen Mattilsynet.

Dyrevelferden for kylling er nemlig klart forbedret i hele landet de siste årene, både for Ross-kylling og Hubbard-kylling. «Vi kan alle være stolte av at velferden i norsk kyllingproduksjon er på topp i verden», som det heter i Mattilsynets brev.

Javel? Den jevne forbruker har altså kunnet være stolt kjøper av kylling, både hos Coop, Rema eller Norgesgruppen. Isteden har vi hatt flau smak i munnen av å kjøpe noe annet enn Hubbard.

PR-sjef Calle Hägg i Rema 1000 tar altså feil når han sier at fordi rasen er byttet så "er dyrevelferden bedret i fjøset". Dyrevelferd avhenger av masse rart, fra klekking via fjøs til dyretransport til slakteri. Faktorer som industrien kan knipe inn og spare penger på, hvis forbrukerne blir billet inn at Hubbard Hubbard Hubbard og så er det dyrevelferd.

Mulighetene for kommersiell utnyttelse av dyrevelferd er mange. Norgesgruppen har allerede pushet egg fra frittgående høner med at det er bedre for høna å ha god plass. Selv om risikoen for å bli hakket ihjel, øker.

Hva blir det neste? Norsk innmarkslam? Som ikke er pint av rovdyr, og som aldri har provosert fram felling av truede rovdyr. Og som er kraftfôret og mye billigere å produsere.

Kanskje blir det stopp nå. Mattilsynet har endelig reagert på Hubbard-historien - og bondesamvirket Nortura har begynt å pushe budskapet de kunne ha pushet helt siden første Hubbard-reklame: At også Norturas kylling har lavest dødelighet, færrest sykdommer, lavest beinskader og laveste antibiotikabruk, målt mot andre land.

Det er lovlig sent. Remas kyllingeventyr kan ha satt flere matmilliardærer griller i hodet. Forbrukernes preferanser og Mattilsynets villighet til å skrive rapporter har åpnet for at også dyrevelferden kan vertikalintegreres, utvikles og kontrolleres av matmilliardærer.

Ikke som et regelstyrt mål i seg selv, men som emosjonelt middel til å vinne i et hundremilliardersmarked.