Nei til EU langer ut mot EUs miljøpolitikk

Under organisasjonen Nei til EUs landsmøte denne helgen ble kritikken mot EUs miljøpolitikk skjerpet, under overskriften "Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur." Det er organisasjonens nyvalgte leder, forforeningsveteranen Roy Pedersen, godt fornøyd med.

I uttalelsen peker Nei til EU på at EUs indre marked, med fri flyt av varer tjenester, kapital og arbeidskraft, egner seg dårlig til å møte klimakrisens utfordringer. Årsaken er at den frie flyten av varer og tjenester innebærer økte transportutslipp, og hindrer medlemslandene fra å gå lenger i sin egen nasjonale klimapolitikk enn det EU gjør.

"EØS-avtalen tvinger oss til å sette konkurransehensyn foran klimahensyn", skriver Nei til EU.

Folk ønsker handling for å redde klimaet, ikke kreative markedsmekanismer og klimapolitisk avlatshandel, hevder Nei til EU. Og med "kreativ avlatshandel" menes EUs klimakvotesystem, altså kjøp og salg av klimakvoter.

Systemet "gjør at vår egen nasjonale klimaomstilling blir utsatt. Gjennom å gå via EU har Norge fått godskrevet deltakelsen i klimakvotesystemet som et tilstrekkelig bidrag til Paris-forpliktelsene for kvotepliktig sektor, uavhengig av hvor mye som kuttes i våre nasjonale kvotepliktige utslipp".

Nei til EU krever at Norge forlater EUs klimakvotesystem, til fordel for "en nasjonal klimaplan som sikrer at vi får satt i gang vår egen klimaomstilling i tråd med et ambisiøst mål for egne utslippskutt i kvotepliktig sektor".

Siden 2013 har EU bare kuttet en halv prosent av klimautslippene i året, noe som gjør at unionen ikke er i rute mot målsettingene sine for 2030. "For en union med stort potensial for raske, billige og effektive klimakutt med utfasing av kull, er dette langt fra godt nok", skriver Nei til EU blant annet.

Nyvalgt Nei til EU-leder, Roy Pedersen, er godt fornøyd med at landsmøtet valgte klimapolitikk og naturvern som en av hovedsakene. "Under landsmøtet befestet og styrket vi nei-alliansen mellom landbruket og fagbevegelsen. Nå må vi også ha miljøorganisasjoner sterkere inn i Nei til EU igjen", sier Pedersen til Nationen.

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Fremtiden i våre hender og andre miljøorganisasjoner var sentrale i Nei til EU-alliansen før folkeavstemningen i 1994. Årsaken til at miljøorganisasjonene deltar mindre i Nei til EU-arbeidet nå, kan være at kritikken av økonomisk vekst-tenkningen ikke er like høylytt i miljøorganisasjonene lenger. Leder Roy Pedersens ambisjon er uansett å trekke miljøorganisasjonene sterkere inn i Nei til EUs arbeid og organisasjon.

Det kan også gagne både klimaet og naturen om Nei til EU i sterkere grad bidrar til diskusjonen om hva fri flyt-økonomien betyr for klima og naturen. Samtidig som det kan bidra til å ta brodden av norsk høyresides lettbeinte påstander om at alt viktig internasjonalt samarbeid krever norsk medlemskap i EU.

Representanter fra både MDG og Venstre snakker til tider som om EU er en miljøorganisasjon. Mens statsminister Erna Solberg nå under koronaen har formulert seg som om EU skulle være den viktigste internasjonale helseorganisasjonen.

Det globaliserte næringslivet og fri flyt-økonomien er avhengig av ekspansjon, økt ressursbruk og økt forbruk. Klimaet og naturen, menneskets livsgrunnlag, er avhengig av redusert ressursbruk og redusert forbruk. Kun ett av disse regelsettene kan endres, og det er ikke naturlovene.