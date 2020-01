Nav-skandalens politiske vekstvilkår

En foreløpig oversikt utarbeidet av setteriksadvokat Henry John Mæland viser at 78 personer er feilaktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019. 48 av disse ble dømt til ubetinget fengselsstraff, 21 til betinget fengsel og 9 til samfunnsstraff.

Totalt anklaget Nav disse 78 personene for å ha svindlet til seg nærmere 25 millioner kroner. I tillegg til sakene som endte opp i rettssystemet, har Nav beregnet at det kan være ytterligere 2400 saker hvor folk uriktig har fått krav om å tilbakebetale penger.

Alt dette skjedde fordi Nav tolket regelverket for å ta med seg trygdeytelser til andre land i EØS-området feil.

Omfaget av urettmessig straffeforfølgelse og tilbakebetaling av utbetalte trygdeytelser er så stort at det nesten ikke er til å fatte. Skandalen er komplett. Flere enn Nav har sviktet. At så mange er feilaktig straffedømt er også en veritabel rettsskandale.

At et EØS-land som Norge i så lang tid har feiltolket og feilpraktisert et så sentralt regelverk uten at en eneste instans i det meget omfangsrike EU/EØS-systemet reagerte på det, er heller ingen kjempeattest for EU/EØS. Vi holder oss til og med med et eget overvåkningsorgan - ESA - som skal kontrollere gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i de tre Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein. Til overvåkningsorgan å være, må ESA sies å være lite årvåkent.

Vi må komme til bunns i hvordan dette kunne skje, og pågå i så mange år, uten at noen slo alarm. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et utvalg som skal granske skandalen og levere sin rapport innen 1. juni i år.

Samtidig behandler Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken. Komiteen har innkalt Hauglie, statsminister Erna Solberg, flere tidligere statsråder, tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og Nav-sjef Sigrun Vågeng til åpne høringer torsdag og fredag denne uken.

Ett av de sentrale spørsmålene i høringen er hvorvidt politikerne kan ha skapt et klima for feiltolkning av disse reglene. Samtidig som det burde være elementær kunnskap at EØS-regler for fri flyt av trygderettigheter går foran eventuelle nasjonale regler som sier noe annet, har norske myndigheter forsøkt å stramme inn mulighetene for såkalt trygdeeksport.

At både finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg fortsatt tar til orde for å begrense trygdeeksport, samtidig som Nav-skandalens omfang rulles opp i sin fulle bredde, er nokså illustrerende for dette politiske klimaet.

"Vi kommer ikke bort fra at vi ønsker å ha begrensninger på dette (trygdeeksporten)", sier Jensen til NTB, mens Solberg påpeker at det prinsipielle standpunktet til regjeringen er at vi burde hatt en levekårsjustering av en del av de ytelsene som eksporteres. En slik justering ville i såfall innebære at EU-borgere som tar med seg barnetrygd, kontantstøtte eller andre opparbeidede trygdeytelser til hjemlandet, ville fått redusert ytelser i land med lavere kostnadsnivå.

I 2018 ble 4,3 milliarder Nav-kroner utbetalt til nordmenn bosatt i utlandet, mens 2,9 milliarder gikk til utlendinger i utlandet. Når myndighetene har lagt så stor vekt på å begrense eksporten av disse ytelsene, kan det selvsagt ha påvirket vurderingene til det organet som forvalter trygdeutbetalingene - altså Nav.

Det er nettopp dette som er poenget til SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Freddy André Øvstegård. Han viser til funn i Navs internkontroll, der det kommer fram at etatens fagnettverk var usikre på om Trygderettens frikjennende dom i et konkret tilfelle kunne være riktig, da Stortinget kort tid i forveien hadde vedtatt nye innstramminger i arbeidsavklaringspengene. "Dette viser at Nav-skandalen også skyldes regjeringens innstrammingspolitikk mot brukere av Nav", sier han til TV2.

Det er noe som skurrer når politikere som ellers ikke lar seg bekymre over EØS-prinsippet om fri flyt varer, kapital, tjenester og personer later som om de kan begrense flyten av opparbeidede velferdsgoder.

For å si det sånn, hvis det er riktig å levekårsjustere ytelser som tas ut av landet, burde vel også lønns- og arbeidsvilkårene til EØS-borgere som kommer inn til landet levekårsjusteres til norsk nivå?