Naturen vi forlot

Min salig bestefar kjente seg ikke igjen. I hans førerkortløse siste år tok vi ham med på biltur i utmarka der han gjette, slo og drev annen næring før krigen. Men det så da ikke sånn ut? Nei, det gjorde ikke det. Slåttemyrene er overtatt av kratt og smågran. Åpent landskap har lukket seg.

Barndommens grønne dal er en konstant størrelse i menneskers følelsesliv. Ute i virkeligheten er naturen dynamisk. Slik arter kan forsvinne, kan naturtyper forsvinne. Fra vårt åsyn - eller også fra landet.

Målt i manns minne har de ikke det. Ingen naturtyper er gått tapt for Norge siden 1968, viser Artsdatabankens ferske rødliste for truede naturtyper. Over halvparten av de 257 naturtypene som er vurdert, er "intakte", mens 75 er "truet", viser oversikten som ble presentert i forrige uke.

Bankens klassing viser at jord- og skogbruk er den største årsaken til negativ påvirkning av naturtyper. Hele 46 typer skades av kategorien landbruk.

Men tallet lyver, forsåvidt som kategorien lyver: "Landbruk" er en sekkepost. Den dekker både for mye landbruk, og for LITE landbruk. Fire av de mest truede typene av natur vi har i landet, de sannsynlige kandidatene til å forsvinne, heter nemlig slåttemark, semi-naturlig strandeng, sørlig slåttemyr og kystlynghei. Disse er truet fordi de ikke lenger høstes. Altså ikke på grunn av landbruk, men av mangel på landbruk.

Den største enkelttrusselen mot norske naturtyper er altså klimaendringene. Og klimaet vil få stadig større betydning for utviklingen, påpeker prosjektleder Snorre Henriksen i Artsdatabanken.

Når vi får barndommens hundremeterskog snauhogd, er det en hendelse på mikronivå. Artsdatabankens rødliste viser utvikling på makronivå: I 1907 var det 6 millioner dekar slåttemark i Norge. I 1969 var det 400.000 dekar igjen.

Så lenge arealene ikke blir brukt, gror de igjen. Og 80 prosent av slåttemarka skjøttes feil, eller ikke i det hele tatt, påpeker Johansen.

Seminaturlig grasland blir enten til skog eller til gjødslet og/eller pløyd, fulldyrket areal. Og en sau gjør intet beitelandskap. Beitetrykket som finnes, er ofte for lavt til å unngå gradvis buskifisering.

I alt er sju naturtyper på fastlandet og Svalbard kritisk truet. Hva er det som truer dem? Jo, det er klimaendringer, turisme og for lite intensivt landbruk.

Bare 2 av de 31 naturtypene som er kritisk eller sterkt truet, finnes i skogen. Og for disse to er det ikke først og fremst aktivt skogbruk som er problemet.

"Ulike typer utbygging av boliger, veier og annen arealomdisponering er viktigste årsak til arealtap av kalkedellauvskog i løpet av siste 50 år", heter det i naturtype-rødlista. Skogbruk er en "betydelig påvirkningsfaktor" for den andre sterkt truede skogtypen, nemlig olivinskog. Men:

"Mest omfattende påvirkning skyldes tidligere, pågående og potensielt framtidig bergverksdrift etter olivinstein med tilhørende mineraler".

Når medier som Adresseavisen skal omtale naturtype-rødlista, er vinkelen at landbruk påvirker naturtyper negativt, som for eksempel kystregnskog. Det er helt korrekt. Men kystregnskogen er i den minst truede rødlistekategorien, nemlig "sårbar".

Og Artsdatabanken "forventer et betydelig mindre arealtap" av kysgranskog de neste 50 årene, siden skogforvaltningen tar hensyn til den. Norges Skogeierforbund anslår at 42 prosent av all kystregnskog er vernet.

Omtalen av endringer i landskap og naturtyper knytter problem til aktivitet. Men aktivitet er det norske landskapets fødselshjelper. Det landskapet og den skogen vi minnes fra hverdagen, var ikke urørt, men berørt.

– Det var semi-naturlige naturtyper overalt. Strukturendringene i landbruket er den faktoren som har størst påvirkning på disse naturtypene, sier Nibio-forsker Line Johansen.

Gammel, artsrik skog presenteres som truet av hogst. I den samme skogen står de hogde stubbene tett, om man bare graver unna moselaget på toppen. Uten skogbruk til planker, brensel og kull ville den eventyrskogen søndagsturistene snakker om, sett annerledes ut. Men stadig færre har kunnskap til å finne bevisene ute i felten. Når felte du sist ei gran med henda?

Min bestefar kunne nok klø seg i hodet over den digre furustokken som lå i myrhølet oppe i Fongen, langt over nærmeste grønne furunål. I dag vet vi at stokken vokste i et varmere klima. Den som ikke tåler endring i landskapstypene eller berørt natur, vil få et slitsomt friluftsliv.