Når Sp får både Ap og Høyre i ansiktet

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Partilederdebatten i Arendal viste med all tydelighet Sp-skvisen: Ap og Høyre er skjønt enige om at markedskrefter og strømbørser skal avgjøre norske strømpriser. Når fungerende SV-leder Kirsti Bergstø brukte argumenter Sp var enige i før valget, nærmest glefset statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til henne.

Hva sier det om Sps mulighet til å holde den grensa partiet har satt for å være med på Aps EU-tilpasning? "Vi vil sikre norsk råderett over kraftressursene i fremtiden og vil derfor allerede nå tydelig vise at EUs fjerde energimarkedspakke er uakseptabel for Senterpartiet", skrev Sps stortingsgruppe i sine 10 energikrav til egen regjering nylig. Men hva innebærer det?

Vi fikk altså Støres intensitet demonstrert i utbruddet mot Bergstø, fordi hun viste til markedskreftene. "Det er Putin, ikke markedskreftene som herjer!", utbrøt Støre, og avviser slik at prisdannelsen i EU-markedet har med tilbud og etterspørsel å gjøre. Ingen betviler at Putins invasjon presser gassprisen ytterligere opp. (Mens Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er ganske løssluppen i sitt forsvar av markedskreftene.)

Samtidig forsøker energiministeren å gjøre strømeksport og skyhøye priser i Norge til en fredshistorie: "Tilgangen til norsk vannkraft blir stadig viktigere for å sikre stabilitet og trygghet i Europa", som Terje Aasland (Ap) sa det til NTB.

Det er ingen overraskelse at Ap-ledelsen er bekvem med at Norge er innlemmet i EUs energiunion, og ønsker fri flyt, strømbørs og markedsbaserte strømpriser velkommen. De sørget for at Stortinget vedtok EUs tredje energipakke, og avga selvbestemmelse til EUs overvåkingsorgan for fri flyt av kraft, Acer.

Det kan være greit å minne om at det var i 2018, lenge før Vladimir Putins avskyelige invasjon i Ukraina. For nå kan det tidvis høres ut som om fri flyt, markedsbaserte strømpriser og EUs energiunion er etablert som et bolverk mot Putins aggresjon.

I 2018 var retorikken fra Ap-toppene egnet til å tilsløre konsekvensene av Acer-vedtaket. Espen Barth Eide hevdet i debatter at strømprisen her til lands ikke ville øke, og at norsk selvbestemmelse over arvesølvet skulle beholdes. Det var før de to siste utenlandskablene ble åpnet, og eksportkapasiteten ble stor nok til å importere markedsprisen i EU. Nå har vi fasiten: Langt høyere, europeiske markedspriser til norske husholdninger, til norsk industri og næringsliv.

Nå har også klima- og miljøminister Eides pipe en annen lyd: "Vi kan ikke trylle bort markedskreftene og oppheve sannheten om at hvis det er knapphet på en vare, så går prisen opp. Det er samfunnsøkonomiens første bud. Litt for mye av ordskiftet nå bærer preg av at man bare ønsker å trylle bort problemene og få den gamle verdenen tilbake."

Det kan innvendes at det ikke er knapphet på kraft i Norge, og at vi hadde et system for utveksling av kraft ved behov før Acer. Nå importeres europeiske priser fordi både Ap-ledelsen og Høyre vil ha det slik. De ser nok helst at norske husholdninger og norsk næringsliv er med og spleiser på lønnsomheten i å bygge ut norske nes, knøs og knatter samt havområder, med vindmøller.

For Norge skal bli Europas "grønne batteri", være med og sikre en "grønn" forbruksvekst. Den som har innvendinger (mindre forbruk, mer rettferdig fordeling av goder og byrder, bygge egen grønn industri og lignende), tilhører nok "den gamle verdenen".

Derfor snakker statsministeren og energiministeren kun om å sikre strømforsyningen, og ikke om å få ned prisene til tidligere nivåer. Vi skal "drilles" i å tåle høy strømpris og økte forskjeller. Og ei dyrtid heller ikke statsminister Støre kan overskue konsekvensene av.

Det er med andre ord en offensiv allianse av Ap og Høyre vi ser, som nok gjerne hadde vedtatt EUs fjerde energipakke i morgen. Inholdet i denne pakka skal integrere Norge videre i EUs energiunion. Helt inn. Enda mer myndighet flyttes fra Stortinget til Acer. Det blir knapt noen vei tilbake.

Men mye tyder på Ap vil la pakka ligge og gjære i olje- og energidepartementet, uten å fremme den for Stortinget. Pakka er så omfattende, at det blir så å si umulig å behandle den uten å bruke Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall. Det flertallet finnes ikke i Stortinget per i dag.

Samtidig som Sp går ut av regjering dersom pakka fremmes, så er det besværlig for Ap at LO krever en grundig debatt: "Det er et svært detaljert og komplekst regelverk som skal håndteres. Det krever at norske myndigheter legger til rette for en åpen og inkluderende debatt i Norge omkring den politikken som skal føres", sier LO i sin høringsuttalelse.

For å komplisere ytterligere, så ser det ut til at deler av innholdet i EUs fjerde energipakke forskutteres i et lovforslag fra EU som er ute på høring nå, med svarfrist 22. august. Dersom deler av energipakke 4 forskutteres - uten at helheten kommer opp i Stortinget, hva gjør Sp da?