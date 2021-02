Når MDG opptrer som adel

Ut fra særdeles strenge krav til miljøvennlig landbruk, har maridalsbøndene i generasjoner forvaltet matjord og kulturlandskap til det beste for hovedstaden og dens borgere. Oppdraget har vært å sikre Maridalsvannet som drikkevannskilde for Oslo, og å ivareta særtrekk ved kulturlandskapet.

Uten å eie jorda har altså maridalsbøndene investert egen utdanning, hardt arbeid og penger. De har med rene ord innrettet sine liv ut fra sin viktige forvalteroppgave for Oslo. De store investeringene, både i penger og i tid av livet, er gjort ut fra hensynet til den jorda, det drikkevannet og det kulturvernet de med omhu forvalter.

Heri ligger også skillet mellom maridalsbøndene og andre bønder i Norge, som er selveiende. Andre bønder har som regel et valg. De kan selge gården, og selv høste økonomisk av sine egne investeringer. Den muligheten har bøndene i Maridalen aldri hatt, og dermed ikke vært drevet av.

Derfor burde byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), ha satt seg på bussen, eller sykkelen, og tatt turen til bøndene i Maridalen for å takke. Takke for den gode og viktige jobben de i generasjoner har gjort, og fortsatt gjør for hovedstaden og dens borgere.

Lan Marie Berg gjør det stikk motsatte. Hun legger Maridalsbrukene ut på anbud, for det mener hun og kommuneadvokaten er "nødvendig og rettferdig konkurranse". Slik sparker hun ut mot de bøndene som har gjort jobben i Maridalen siden Oslo overtok eiendommene i 1923. De som har bevist at de på en god måte har ivaretatt sitt og byens formål: Å sikre drikkevannskilden og Maridalen som kulturvernområde.

MDGs frontfigur i Oslo, og dermed en av partiets frontfigurer i Norge, demonstrerer at hun ikke kan det grann om hverken landbruk eller historie. Og det er som om samfunnsutviklingen har gått i ring.

Annonse

Lan Marie Bergs holdning til maridalsbøndene er et gufs fra den autoritære embetsmannstida. Den gang Peder Anker var landets første statsminister og eide flere av eiendommene i Maridalen, under "Nordmarksgodset" sitt. Anker la avgjørende vekt på å opprettholde og styrke klasseskillene. Han fant sågar en måte å bli adelig på i 1778, ved å hevde at hans familie stammet fra den utdødde svenske adelsslekten "Anckar".

Framtida til gårdene og bøndene i Maridalen kan ikke ligge i hendene på et byråd med en oppførsel som minner om Peder Anker på 1700-tallet, og om storbønder som skaltet og valtet med husmenn på 1800-tallet. Forskjellen er at mens husmennene som regel eide sin egen stue, som de kunne lafte ned og ta med seg videre, så eier Oslo kommune også bygningene maridalsbøndene har bodd i og forvaltet.

En tradisjon med generasjonsskifter, der barn som er landbruks- og miljøkyndige overtar forpaktningen, skal altså byttes ut med "gårder på anbud", slik Lan Marie Berg ser det.

Hvordan har Berg og hennes kommuneadvokat planlagt vurderingen av kandidatenes egnethet i en anbudsrunde? Skal den beste posøren kunne overta, på bekostning av familier som har bevist at de har gjort en god jobb i Maridalen? Slik kan både Maridalsvannet som drikkekilde og Maridalen som kulturvernområde settes i spill.

Det er dessuten ugreit for alle Oslo-borgere om det ikke finnes juridiske skranker for slik vilkårlig myndighetsutøvelse som Berg nå viser. Når slikt kan skje med bøndene i Maridalen, kan i prinsippet alt skje borgerne i landets hovedstad.

Samtidig som MDGs Lan Marie Berg selv gjør seg til en karikatur av en "maktelitist fra Oslo" som mangler kunnskap om livet i utkanten - av egen kommune.