Det burde borge for kake på Youngstorget når Arbeiderpartiet klokker inn sin beste meningsmåling her i Nationen siden september i fjor. En framgang på tre prosentpoeng gir oppslutning på 24,3 prosent.

Ap passerer ikke bare Senterpartiet (17,7 prosent) med hele 6,6 prosentpoeng – de går også forbi Høyre og er igjen Norges største parti.

Når Høyre faller med 3,4 prosentpoeng, til 23,9, tyder det på at velgerne lar seg påvirke av politisk spill. Norfaktas måling for Nationen og Klassekampen er tatt opp rett i etterkant av #moldegate.

Statssekretær Peder W. Egseth, Erna Solbergs nære medarbeider, orkestrerte Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) kritikk mot koronahåndteringen i Oslo. Ufine utspill og intern oppvask på utstilling i offentligheten slår hardest tilbake på Høyre selv. Og gjør det umulig for dem å seinere anklage de rødgrønne for "skitten valgkamp".

Samtidig bør Jonas Gahr Støre spandere ekstra kake på byrådsleder Raymond Johansen. Ikke bare fordi han gjennom et år har stått i krevende håndtering av koronapandemien, men fordi Johansen med det også for tida framstår som en viktig våpendrager og stemmesanker for Ap.

Akkurat nå er Raymond Johansen den tydeligste Ap-politikeren. Mange velgere ser ham som en mer "klassisk Ap-mann" enn Støre er, noen ønsker ham som ny partileder.

Han er svært synlig, driver realpolitikk folk føler på kroppen, han er gjennomgående respektert – også utenfor hovedstaden. Johansen er ganske enkelt til stede i folks hverdag for tida. Det nyter Ap godt av.

Lenge har regjeringen, og særlig Høyre, kunnet flyte på krisetillegget som kommer med håndteringen av viruset. Erna Solberg har vært en populær statsminister. Men tillit er ferskvare og spillfekteri på bakrommet gir velgerne dårlig smak i munnen. Stjerna er på defensiven.

Det hjelper ikke på Solbergs regjeringsprosjekt at Venstre (3,9) og særlig KrF (2,7) ligger stabilt under sperregrensa. “Høyresida smuldrer opp” var tittelen på min kommentar i november i fjor. Det henger ikke bedre sammen nå.

Noen av de tvilende Høyre-velgerne har riktignok bare satt seg på gjerdet. Andre har sett nytt lys i Frp-tunnelen etter at Sylvi Listhaug ble presentert som kommende leder. Partiet får en boost opp fra 6,4 til ti prosents oppslutning på vår måling.

Signalene fra velgerne er imidlertid uklare. Frp går ned på Kantars måling for TV 2 i forrige uke, litt opp på Norstats måling for NRK og Aftenposten. Som mange spådde da Siv Jensen annonserte sin avgang: Listhaug kan både trekke til seg noen velgergrupper, og støte fra seg andre.

Noen av dem Frp henter, kommer fra Senterpartiet. Trygve Slagsvold Vedum må se at kløveren mister 2 prosentpoeng siden februar. Styrkeforholdet på rødgrønn side er altså snudd til mer "normaltilstand", og Støre kan ta ei pause fra spørsmålet om han eller Vedum er statsministerkandidat.

En siste grunn for kake i Ap, er at hvis dette skulle bli valgresultatet, vil Ap sammen med Sp få hele 82 mandater, mens dagens tre regjeringspartier ligger an til 49. Det er bare tre mandater unna et reint flertall i Stortinget for Støre og Vedum. Og det uten at noen nevner SV.