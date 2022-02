Jordbruksoppgjør har handlet om å fordele tap. I år krever alle bønder å bli inntektsvinnere.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Jordbruksoppgjøret kommer. Vårens mest uforståelige eventyr blir, om ikke forståelig, så iallfall mer tydelig for folk flest i vår.

Bondeopprøret har gnagd på de etablerte organisasjonene i landbruket, først og fremst Bondelaget. Reaksjonene fra Bøndenes hus har tydet på at opprørerne har truffet en nerve internt.

I Debatten på NRK tirsdag sto Bondeopprøret og Bondelaget side om side, iallfall fysisk. Bjørn Gimming og Hans Jørgen Boye framsto kanskje ikke veldig samkjørt, men klarte å dele på arbeidsoppgavene.

Bondeopprørere med slitt genser og klar tale snakker til Hvermansen som betaler bøndenes markedsinntekter. Organiserte bønder i kneppet skjorte snakker politikernes språk i budsjettmidlenes korridorer. For å tette inntektsgapet er det nødvendig å snakke godt til begge.

Samarbeidet mellom rebeller og apparatsjiker er ikke hugget i stein fram mot sommeren. Her er noen punkter hvor det kan gå en kule varmt.

1: Opprør eller systemtro? I en kronikk i Trønderdebatt peker styremedlem Audhild Slapgård i Norges Bondelag på at Bondelaget alltid har som mål å inngå en avtale med staten. Det er nettopp denne målsettingen Bondeopprøret mener har gjort bøndene til gisler i en institusjonell armod.

Slapgård slår fast at bare gjennom forhandlingsinstituttet "kan vi sørge for at de måla som Stortinget til enhver tid har satt for norsk matproduksjon oppfylles.".

Men selvforsyningen går ned og inntektsgapet har ikke krympet de siste årene. Vi når ikke "måla som Stortinget" har satt, påpeker opprørerne.

2: Kua siger mot sentrum. I Vestland fylke driver 700 melkebønder i båsfjøs som Stortinget har bestemt at blir ulovlig å bruke i 2034. Hvor mange av disse søkte om å bygge nytt fjøs i år? Fem. Med denne byggetakten vil 630 av 700 bruk forsvinne. Det endrer ikke bare Vestlandet, men norsk landbruk.

Husdyrene har i flere år seget fra dalfører og distrikter ned mot sentrale strøk på Jæren, ved Trondheimsfjorden og Mjøsa. Der kan fjøsene bygges store. Nibio finner ikke lønnsomhet i å investere for under 35 årskyr. Vestlandsbruket har i snitt 14 kyr.

Hos Innovasjon Norge er det masse penger å hente for bønder som vil investere. Før jul fylte regjeringen på med ENDA 200 millioner. Men så lenge bøndene ikke får inntektsprognosene til å gå ihop med kostnadene i nyfjøset, bygger de ikke.

Investeringene går nå ned i alle fylker, bortsett fra i Møre og Romsdal og Trøndelag, ifølge søknadsbunkene til Innovasjon Norge, formidlet av Norsk Landbruk. Det som trengs, er økt støtte til å produsere mat på norske ressurser. Ellers havner produksjonen der det er billigst: I sentrale strøk. Der er kornøkonomien så dårlig at stadig flere kjøper dyr fra en dølabonde og dyrker gras på kornjorda isteden.

Skal vi fortsatt ha et landbruk over hele landet trengs det friske penger - men også bondeorganisasjoner som er villig til å prioritere de midlene man får, på bruk av jord i hele Norge.

3: Internt sprik. Bøndene som i størst grad sørger for å beite Norge og holder kulturlandskapet og glansbildet av norsk landbruk rent, er inntektstaperne i landbruket. Ammekuprodusenter tjener under 260.000 kroner, sauebønder under 230.000 kroner på å jobbe et årsverk.

Kyllingprodusenter og svinebønder ligger på inntektstoppen, med 711.800 kroner og 607.200 per årsverk til arbeid og egenkapital. Nå krever Tyr (storfekjøtt) og Norsk Sau og Geit (småfekjøtt og -melk) å få stå først i køen i vårens oppgjør.

– Vi mener vi må starte å tette inntektsgapet internt i den norske landbruksfamilien, sier Tyr-leder Erling Gresseth.

Det er ikke et selvsagt resultat, heller ikke med en Sp/Ap-regjering. Regjeringen har lovet å "tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet", ikke å tette interne inntektsforskjeller i jordbruket. Da må Bondelaget og Småbrukarlaget kreve det. Det har de historisk ikke gjort.

4: Syte eller nyte? Etter gammel tellemåte, der bøndene må stille med gratis egenkapital, mangler det omlag 200.000 kroner per årsverk for å tette inntektsgapet. Hvis bøndene forhandler seg fram til noe rundt en firedel av dette kan Bondelaget kunne tenkes å inngå avtale med staten. For Bondeopprøret vil det være for dårlig.

5: Bite hånda som gir. Den nye regjeringen har beviselig gitt veldig mye til norske bønder, og Sandra Borch er nok allerede innstilt på å gi milliarder i vårens oppgjør. Likevel risikerer landbruks- og matministeren at bondeopprøret blomstrer som ugras i en øko-åker, fordi næringsgrunnlaget er svekket over tiår. Det kan oppleves urettferdig.

For noen blir det en tidlig vår. For norske bønder kan den ikke komme fort nok.