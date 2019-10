Når du trodde hun ikke kunne sentralisere mer...

Spørsmålet er selvsagt spissformulert ut av alle proporsjoner. Likevel, det virker nesten som om distriktsopprøret mot regjeringens politikk - som utløste et valgskred for Sp - bare har gitt regjeringen blod på tann: Hvis sentraliseringen ikke har hatt den ønskede virkning, sentraliserer vi bare mer!

Til slutt har man kanskje sentralisert så mye at leveområdene til Senterpartiets velgere sakte, men sikkert gror igjen.

Som vi husker ble Sp en av lokalvalgets store vinnere. Årsaken til framgangen er rimelig opplagt. Velgerne stemte fram Sp fordi partiet har vært den sterkeste kritikeren av regjeringens sentraliseringspolitikk. Vi kan nevne kommunereform, regionrefom, politireform, en høyskolereform som fører til at studiesteder i distriktene legges ned. Bare for å ta noen eksempler.

I distriktene forsvinner offentlige funksjoner på løpende bånd, om det så er snakk om trafikkstasjoner, Nav-kontor eller skattekontor. "Tjenester nær folk", sa Senterpartiet, og stjal velgere fra alle kanter.

Det som er bra for Senterpartiets oppslutning er dårlig nytt for partiets politiske prosjekt.

Velgerne fortsetter å strømme til partiet. På den siste målingen til Aftenposten og NRK fikk Sp en oppslutning på 18,6 prosent, ett snaut prosentpoeng bak Høyre. Fortsetter denne trenden, vil Sp snart være landets nest største parti, om enn ikke største parti.

Det ser ikke ut til å affisere Solberg-regjeringen. Den produserer fortsatt nye reformer og reformforslag på løpende bånd under mottoet færre, større, bedre. Nå sist var det domstolene som var tema. Et nytt ekspertutvalg - oppnevnt av denne regjeringen - la fram forslag om betydelig reduksjon av antall domstoler i Norge.

Utvalget la fram forslaget sitt nesten før det foregående ekspertutvalget med sterkt sentraliserende effekt - kraftskatteutvalget - hadde rukket å være i NRKs Dagsnytt18-studio. Det utvalget foreslår som kjent å ta fra kraftkommunene de direkte skatteinntektene fra vasskraftverkene. Det er tre milliarder kroner vi snakker om, bare der.

Så lenge regjeringen ser ut som en evighetsmaskin i sentraliseringspolitikk, er det vanskelig å se noen ende for Sps framgang.

I Senterpartiet jubles det selvsagt over stadige nye rekordmålinger. Men framgangen har en kraftig bismak. Det som er bra for partiets oppslutning, er dårlig nytt for partiets politiske prosjekt - det desentraliserte Norge.

Kanskje er det nettopp dette som er Solberg-regjeringens strategi for tiden: Man har gitt opp håpet om gjenvalg om to år, nå er det om å gjøre å gjennomføre så mye "modernisering" man bare rekker, før de "reaksjonære" senterpartiestene inntar regjeringskvartalet med sine bakstreverske reverseringsideer i 2021.

Skal jeg være ærlig, tror jeg ikke egentlig at regjeringen driver sentralisering på gjørs. Jeg tror at i alle fall Høyre og Frp - samt de mest sentrale delene av Venstre - mener de skriver ut riktig medisin for Norge, at de faktisk er overbevist om at distriktene styrkes ved å redusere antall regioner, kommuner, polititjenesteder, trafikkstasjoner osv. I deres argumentasjon skal det bli så robust og fint, fagmiljøene blir mer attraktive, og kommunene blir så kompetente at de kan få ansvar for stadig flere ting.

Problemet for regjeringen er at mange av dem som bor i de delene av landet vi nå snakker om - altså i distriktene - ikke opplever det på samme måte. De ser tjenester og funksjoner forvitre. De føler usikkerhet for inntekter og rettigheter. De opplever at verdiene som skapes nærområdene sildrer vekk i en statskasse, i lomma på styrtrike næringslivsledere eller til anonyme fond i utlandet.

Så blir de eksponert for stadige nye ekspertrapporter som konkluderer at det er nødvendig å effektivisere, rasjonalisere, legge ned. Et fellestrekk med disse ekspertutvalgene, ser ut til å være at de som omfattes av endringene som ekspertene foreskriver, ikke er representert. Kraftkommunene fikk for eksempel ikke plass i kraftskatteutvalget som konkluderte med at kraftkommunene bør miste de direkte skatteinntektene sine.

Utvalget skulle være et ekspertutvalg, ikke et partsutvalg, var forklaringen da Nationen spurte utvalgslederen om hvorfor kraftkommunene ikke var representert. Forstå det den som kan, det finnes altså verken ekspertise på kraft eller skatt i kraftkommunene.

Det er selvsagt ikke sånn at regjeringen er et tilfeldig offer for eksperter som foreskriver sentraliseringspolitikk. Regjeringen har en ganske god idé om hva som kommer ut i den andre enden, når de oppnevner sine ekspertutvalg.

Landet opplever store velgervandringer. Senterpartiet fortsetter å vokse. Eksperter er bekymret over at styringspartiene smuldrer opp, og ledende regjeringsmedlemmer anklager politiske motstandere for å fiske i rørt vann, å drive en polariserende retorikk.

Men hva om det er regjeringens politikk som setter velgerne på vandring? Hva om det er regjeringens reformer som splitter folket?