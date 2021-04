Arbeiderpartiet gjenoppdager eget DNA

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

“Om jeg hamrer eller hamres, like fullt så skal der jamres.” Henrik Ibsens Peer-Gynt-sitat må ha slått Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mer enn én gang det siste året.

Hvis det blir for lite by og for mye bygd, kritiseres Ap for å glemme de urbane velgerne og løpe halsende bak Senterpartiet i distriktspolitikken. Og nå skal Ap forlate høyt utdannede kvinner til fordel for "gutta på gølvet"?

I takt med Aps historisk sett lave oppslutning på målingene, har det ikke manglet på klager og kommentarer om hva partiet gjør feil - eller at Støre er feil.

Tirsdag viste imidlertid Aftenpostens statsministermåling at 33 prosent foretrekker Ap-lederen som regjeringssjef. Det er opp fra 26 prosent i mars og bare fire prosentpoeng bak Erna Solberg, som faller i popularitet fra 41 til 37. Det gir Støre autoritet.

Det virker som det har gått opp for Støre og Ap at de kan måtte gjenreise landet etter koronakrisa. De øyner muligheten og aksler ansvaret: Arbeid til alle, ned med ledigheten, brems privatiseringen, få bukt med forskjellene. Solidaritet med dem nederst ved bordet. "Hei, dere, dette kan vi jo!".

I en ny måling fra Opinion er Ap også så vidt igjen landets største parti, på bekostning av Høyre. Det er grunn til å tro at Ap treffer absolutt flest og bredest ved å leite fram igjen selve grunnplanken i egen politikk.

Aps varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam beskriver partiets eksistensberettigelse i en kronikk i Agendamagasin.no: "Bruker vi det historien bør ha lært oss til nå og lytter, hører man fortsatt de samme ropene om å bli sett, lyttet til og møtt med verdighet".

Gunaratnam argumenterer for at Ap må støtte rusreformen - en debatt som blir svært viktig på landsmøtet. Uansett bør sitatet få Det norske Arbeiderparti til å huske sitt eget DNA: "I den grad vi skylder vår unike historie noe som helst, så må det være å huske å lytte, og å prøve å forstå de som i dag er målet for samfunnets ugunst, vold og straff".

Skal et parti finne tilbake til toppform og gammel status må de gjøre to ting: ta med det beste fra gullalderen så de er gjenkjennelige, og samtidig oppdatere seg til dagens samfunnsmessige utfordringer.

Ved å love trygt arbeid til alle, utjevning av forskjeller og bedre velferdstjenester minner Ap både seg selv og velgerne om hvem de er: De kjemper for alle som har kommet i andre rekke. Dette har de historisk sakseierskap til.

Målgruppa er "vanlige folk". Studenter og pensjonister, de lavt utdannede og lavtlønnede, helsearbeidere og håndverkere, dagligvareansatte, industriarbeidere og lærere. De som ikke har fått skattelette de siste åtte årene.

Vil så oppmerksomheten Ap gir den såkalte arbeiderklassen automatisk føre til at de taper den urbane middelklassen? Neppe. Solidaritetstanken om å ivareta dem som sitter nederst ved bordet og sikre likeverdige velferdstilbud, er ikke nødvendigvis noe middeklassen har vokst fra. Velgerne har selv sagt at sosiale forskjeller er den viktigste saken for dem i den kommende valgkampen.

Verdier strekker seg ut over klasse og bakgrunn - det kan Støre selv stå som eksempel på. Og det Norge mange vil ha, er det der sosiale sikkerhetsnett fungerer, der fellesgodene er felles og arbeidsledige ikke tvinges i kø utenfor Fattighuset for å skaffe seg mat til påske.

Et Ap som rendyrker arbeid, velferdsgoder og den solidariske fanen - oppdatert med et mantra om rettferdig klimapolitikk, håper å gjenopprette tillit og troverdighet. Det er åpenbart ment å hente velgere tilbake fra SV.

Samtidig tar de opp kampen mot Senterpartiet, som har snust begjærlig på tittelen "bredt folkeparti". Partibarometeret i VG og Bergens Tidende gir Arbeiderpartiet et betydelig løft opp til 25,4 prosents oppslutning og - ikke minst - 11,4 foran Senterpartiet. De gjenoppretter noe av balansen.

Så vinner ingen flertall i Stortinget og regjeringsmakt ved å kun kapre stemmer fra egne samarbeidspartnere på rødgrønn side. Det er velgerne på gjerdet dette valget står om, de 15-20 prosentene som sier de kan tenke seg å stemme Ap.

Hvorvidt Ap overbeviser frafalne som har gått til Høyre er mindre sannsynlig - til det blir skattespørsmålet for betent, kombinert med kritikken mot Erna Solberg om at de siste åtte årene har gjort livet verre for mange.

Hvis de siste målingers maktbalanse holder seg, betyr det mindre hvem Sp vil ha i regjering. Da kan Trygve Slagsvold Vedum se langt etter favorittkonstellasjonen “Sp-Ap”. Da kommer SV i regjering like fort som Jonas Gahr Støre rekker å si "Audun Lysbakken".

På vei inn i landsmøtet er Ap også på vei ut av internbobla, der energien har gått med på bakrommet. Nå snakker folk om by og land, om arbeidsplasser og næringsliv, om klima, abort og rusreform. Det er ikke nødvendigvis enkelt for Arbeiderpartiet, men det er i alle fall politikk.