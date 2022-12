Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Man venner seg til alt – også triste tilstander. Og det er selvsagt hva politikere som Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum må håpe på. At vi her nede på grasrota blir tilvendte. Tenker at det tross alt kunne vært enda verre. Bøyer nakken og godtar; selv om styringen fra toppen åpenbart følger en litt omskrevet Bob Dylan: «The ansvar is blowing in the windmills».

Den dagen vi ønsker hverandre «en god og stormfull jul», da har noe skjedd med våre politiske drømmer og forventninger til dem som styrer oss.

Men politiske drømmer har trange tider nå. Vi så ekstremvarianten i «UXA»-programmene til Thomas Seltzer; den amerikanske drømmen har gått i knas «over there». Amerikanerne har alltid skrytt av USA som mulighetenes land, der enhver blir sin egen lykkes smed. Eller – det var dette de skrøt av før.

Men hva med den norske drømmen «over here»? Hva skryter vi av?

Jo, vi skryter av velferdsstaten, fellesskapet, solidariteten, tilliten. Dette med at alle er inkludert, og ingen skal bli etterlatt, glemt, utstøtt. At vi har bygd opp et samfunn tuftet på samhold og små forskjeller.

Dette er vår stolte arv. Dette er typisk norsk. Og dette er hva mange andre land misunner oss.

Men dette Norge kom jo ikke rekende på ei fjøl. Det ble skapt av framsynte kloke ledere. Hva kjennetegnet dem? Jo, evnen til å forestille seg et bedre samfunn i fremtiden enn det de selv levde i. Evnen til å drømme. Til å «tenke utenfor boksen». Tenke «urealistisk.» Våge å mane fram et «annerledesland».

Drømmene deres ble jo ikke realisert på en dag. De ble bygd av mange små skritt gjennom år etter år. Hver for seg kunne de virke som museskritt. Men når alle pekte i samme retning, og ble gjentatt år etter år, skapte de til slutt et helt nytt samfunn.

Det er slikt som skiller statsmenn fra politikere, og arven etter dem er det vår generasjon som forvalter. Holder vi den i hevd?

Svaret er ikke gitt, dessverre. Tvert imot – spørsmålet reiser en nagende uro. Er det ikke noe som glipper? Noen amerikanske tendenser? Vi ser jo et samfunn som flises opp. Økonomiske og sosiale ulikheter som øker. Matkøer. Hjerteløs svikt i sosialhjelpen. Sentralisering. Et landbruk som rakner under børa av dyrtida, Og under det hele: Gnagende mistillit mellom eliten som styrer, og folket som styres.

Noe har skjedd. Noe fundamentalt. Noe som i år her slått brutalt ut i den store symbolsaken som herjer i vårt lille land: Prisene på el-kraft produsert i norske vassdrag. Dette som berører oss både i sjelen og i lommeboka.

Gjennom generasjoner er det bygd opp et system som gir billig elkraft her oppe i det kalde nord. Nå har én generasjon politikere revet det overende. For akkurat som det tok lang tid å bygge opp, tok det sin tid å bygge ned.

Det trengtes mange små skritt fra Kåre Willochs og Gro Harlem Brundtlands tid – med liberalisering, privatisering, konkurranseutsetting, abdikasjon i politisk styring, knefall for EØS og EU. Det trengtes mange grep gjennom mange år fra mange regjeringer før det bikket over og slo ut i det dramatiske skiftet vi nå ser. Underveis var det få som så hvor det bar, men nå ser alle at det truer bærebjelkene i den norske drømmen.

Da er det mange som reagerer som den amerikanske artisten Bruce Springsteen gjør når han skildrer sine politikeres svik mot den amerikanske drømmen: «When the promise is broken, you go on living, But it steals something from down in your soul».

Bedre kan ikke dette fundamentale tillitsbruddet beskrives.

"Så hva trengs nå? Jo, ledere som igjen tør å tenke utenfor boksen, tenke alternativt." Utenfor boksen

Og i tillegg kommer den makten over premissene for den politiske debatten som som eliten har sikret seg. Dette som forskerene kaller «hegemonisk makt». Den som innebærer at bare de alternativene som eliten definerer som fornuftige og realistiske regnes som tenkbare og gjennomførbare – også av dem som rammes.

Som når de som rammes av høye strømpriser anser det som hinsides all fornuft å frikoble norskprodusert el-kraft fra EUs kabler og markedssystem. Eller – for å ta et Nationen-nært eksempel: Når bondeledere regner det som urealistisk å holde fast på et småskalalandbruk over hele landet.

Denne hegemonisk makten forklarer forøvrig et tilsynelatende forunderlig fenomen: At så mange velgere flykter fra dagens regjering over til Erna Solbergs Høyre, altså et parti som stort sett representerer den samme politikken.

Men hvis denne hegemoniske makten hadde vært like knugende for drøyt hundre år siden – hvis det den gangen ikke hadde vært en borgerlig offentlighet med politikere som våget å tenke utenfor boksen – da hadde ikke det moderne Norge blitt skapt! Bare tenk så revlusjonerende tanken på en velferdsstat var den gang da! Eller – for igjen å ta et Nationen-nært eksempel: Så revolusjonerende samvirketanken i landbruket en gang var!

Så hva trengs nå? Jo, ledere som igjen tør å tenke utenfor boksen, tenke alternativt. tenke seg et annerledesland der «annerledes» ikke betyr enda mer av feilene som har blitt begått de siste tiårene.

Betyr det konservatisme og reaksjonær stillstand dersom gamle idealer skal holdes i hevd? Langt derifra! Som den italienske forfatteren Giuseppe di Lampedusa lar en av sine personer si: «Hvis vi vil at alt skal være som før, må vi forandre alt.»

Men hvor er de lederne som tør og vil noe slikt? Dem er det ikke lett å få øye på – i hvert fall ikke når vi leter blant folka med makt. Men krisa er mor til fremgangen, og nød lærer naken kvinne å spinne. Kanskje – når presset blir hardt nok, når man virkelig står med ryggen mot veggen – da vil det igjen dukke opp politikere som viser seg å være statsmenn. Kanskje det skjer allerede i 2023? Det er lov å håpe.