Nå slukkes 1000 julelys

Ap-Sp-regjeringa øker sosialhjelpen og kaller det "strømtiltak". Det skulle bare mangle om ikke sosialstøtten økes nå når krisa er et faktum – på den mørkeste, kaldeste tida. Alternativet er at medborgere som trenger bostøtte og/eller sosialhjelp skal fryse seg gjennom jula i mørket.

Men økt sosialstøtte er ikke noe "strømtiltak". Den reduserer ikke strømregninga for andre, vanlige folk. Det er det altså helt andre mekanismer som gjør.

Produksjonskostnadene for strøm i Norge ligger sånn omtrent på mellom 10 og 20 øre. (Du har brukt en kWh når for eksempel en varmeovn som bruker 1000 W strøm, har stått på en time.) Og så skal vi altså betale inntil 5 kroner per kilowattime (kWh)? Hvorfor?

For det første, så har åpningen av de to siste utenlandskablene til Tyskland og England med all tydelighet vist hvordan økt eksport fører til import av høyere strømpriser. Når norsk kraft uhemmet eksporteres til markeder med høyere pris, øker prisen her hjemme også.

NVE beregnet for fire år siden at utenlandskablene ville medføre en økning i kraftprisen på ett til to øre per kWh i Sør-Norge i 2030. Det er altså så som så med treffsikkerheten til NVE. Enda mer betenkelig er det at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) brukte denne beregningen i Stortinget onsdag. Hvorfor?

Dersom Støre er tror at krafteksporten og markedskreftene i "det strømmarkedet som binder Europa sammen" (som han kalte det i Stortinget) kun bidrar med ett til to øre per kWh i prisøkning her til lands – så er han antakelig den eneste i Norge som tror det.

For det andre: Acer/EØS står i veien for å styre strømprisen politisk. Sammen med høyresida, var Ap-ledelsen ivrige etter å få Norge inn i EUs energiunion gjennom EUs 3. energipakke, som blant annet innebærer flytting av makt fra Stortinget til EUs kontrollorgan for fri flyt av kraft i EU, Acer. Nåværende Ap-statsråd Espen Barth Eide var så ivrig at han hevdet at Norge ville beholde råderetten over egen energipolitikk under Acer.

Nå raljerer jussprofessor og ekspert på konkurranserett, Erling Hjelmeng, i Dagbladet over forslag om politisk styring av strømprisen i Norge. "Jeg har hørt flere nevne at man bør bruke avgifter for å dempe krafteksporten, og da har jeg tenkt «jøss, har de ikke rådgivere med EØS-kompetanse?»."

Det er underlig nok Frp som har fremmet forslag i Stortinget om å legge avgifter på krafteksporten for å dempe prisene i Norge. Frp heiet fram både Acer og strømkablene. Kanskje Frp nå snur kappa etter vinden fra investor Øystein Stray Spetalen (som allerede i 2014 advarte om flere utenlandskabler)?

Spetalen kom med følgende salve i Klassekampen 3. desember: "Matta er enkel. I dag har Norge et kraftoverskudd på omtrent 14 terawattimer (TWh, red.anm.). De nye strømkablene til Tyskland og Storbritannia har en maksimal eksportkapasitet på 12,2 TWh hver, ifølge E24. Da har ikke Norge kraftoverskudd lenger. Da er det europeiske priser. Når politikerne ikke setter seg inn i regnestykket og åpner øynene, da må folk åpne lommeboka".

Spetalen foreslår å innføre en petroleumsskatt på 78 prosent på all kraft som eksporteres til utlandet. I tillegg mener han at Norge må melde seg ut av Acer sporenstreks.

Professor Hjelmeng er like tydelig: "Svaret er enkelt og greit nei. Det er et absolutt forbud i EØS mot å legge avgifter på import og eksport."

Dermed åpner Frps energipolitiske talsperson, Frank Sve, for å endre EØS-avtalen slik at Stortinget kan få tilbake styringa med strømprisen – og legge avgift på eksporten. Samtidig raser Sve mot britenes kraftimport. De har tjent 10 milliarder kroner på å selge norsk kraft videre, ifølge Sve.

Rødts Bjørnar Moxnes spurte Støre i Stortinget om han ville vurdere avgift på krafteksporten. Det spørsmålet snakket Støre seg bort fra, i et svar som minnet mest om høyttenkning på et dertil egnet abstrakt plan. Han konkluderte med at Norge "måtte sikre mer fornybar kraft".

Så er det selvsagt helt greit for Acer og EU og kraftselskapene i Norge og Europa med norske støtteordninger som kompenserer strømkundene for den høye markedsprisen.

Det er helt ok at land i "det strømmarkedet som binder Europa sammen" bruker fellesskapets penger til å kompensere fellesskapet for konsekvensene av "det strømmarkedet som binder Europa sammen".

Så statsminister Støre lover at det kommer en "kraftfull pakke rett rundt hjørnet", en milliardpakke som skal kompensere noe av husholdningenes skyhøye strømpriser. Vi skal få vår del av pakka over strømregninga. Det er betryggende.

Men vi skal ikke ut av "det strømmarkedet som binder Europa sammen", for det vil "vi over tid tape på", understreket Støre i Stortinget onsdag.

Hvem som vil tape mest over tid, gjenstår å se. Akkurat nå er det ingen tvil om hvem som taper på krafteksporten gjennom de nye kablene og maktoverføringen til Acer/EU. Det er vanlige folk.