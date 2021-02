Nå skal vi tulle med strømmen igjen

Nå er strømprisen enorm, dere! Hele 260 øre kilowattimen! Eller var det 210? Det er ikke så farlig. Det blir himla flotte søyler av det!

Slik kan praten ha skarret i TV2s lokaler i Bergen i forrige uke, da kanalen fant ut at det var smart å lage søylediagram over strømprisen i Norge fra måned til måned - og så en søyle med strømprisen slik den var i noen timer sist onsdag. For da ble det jo en diger NÅ-søyle, som nyhetsvert Arill Riise kunne nærme seg med bekymret mine i TV2s digitale rom.

Grunnen til den digitale dramaturgien var at søylene for strømprisen i fjor jo var så lave (rekordlave, faktisk) at Riise kunne gå rett over dem. Billig strøm engasjerer ikke seerne. Så la oss gå rett til et par timer i enkeltmåneden januar, og grandtante Benedicte på Nordnes, som fryser sånn i den digre leiligheten sin!

Søyleskremming er en jevnlig øvelse, også når det gjelder matprisene her i landet. Ikke fordi matprisene varierer mye nasjonalt. Norske matpriser er stabile over tid, takket være det jordbrukspolitiske regimet vi har.

Matprisene er dog stabilt høye, målt mot andre land. Det blir en diger norsk matprissøyle, mot innbydende lave søyler ute i EU. Dette avstedkommer jevnlig bekymring i de pratende og bevilgende klasser: Mat er så dyrt for fattigfolk at mat burde være billigere for alle. Også for de pratende og bevilgende klasser, slik at de får enda mer til overs til viktigere ting enn mat.

Strømprisene her i landet er ikke stabile. Det er de ikke i noe vestlig land som henter energi fra naturkreftene, fordi naturkreftene og markedskreftene varierer. Dette er fakta vi forlengst burde lært oss å leve med.

Men norske strømpriser er ekstremt lave i snitt. Mellom 2000 til 2019 var strømmen i snitt ti prosent dyrere i Tyskland enn i Norge. I Storbritannia var den 45 prosent dyrere, i Italia 80 prosent dyrere, ifølge Energi Norge.

Italienerne tjener mindre enn oss på berget, og får til gjengjeld sitt daglige brød (og vin, men det er en annen historie) mye billigere enn oss. De har imidlertid betalt nær dobbelt så mye for strømmen som oss i Norge - i to tiår.

Annonse

Det er ikke så mange dager med minus 20 i Firenze, men pizzaovnen, Fiat-reklamen og kjøleskapet krever sin strøm like fullt. Og når vi korrigerer for inntektsnivå, koster strømmen altså rundt fire ganger mer for bestemor Giulia i Firenze, som for for grandtante Benedicte i Bergen.

Dette er fakta som ikke drar særlig med seere - eller velgere. Dette er sånt som får programledere til å si at "nå må vi ikke bli for tekniske her". Derfor stiger spenningen i takt med synkende kvikksølv i utetermometrene på Stortingets opposisjonskontorer. Slik frostrøyken legger seg over landets fjordarmer skal tåka igjen legges over opinionen: Strømmen er dyr!

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum slår inn en åpen transformator-dør i Nettavisen: Fordi det er mørkt og kaldt i Norge, bør Norge ha den laveste kraftprisen i Europa - noe vi altså har allerede. Målt mot kjøpekraft (en øvelse Vedum ynder å bruke når han skal forklare at mat egentlig ikke er så dyrt her i dette landet som vi elsker så mye) har vi ekstremt billig kraft.

Jeg tipper at Vedum vet dette. Men han vet også at mange velgere ser TV2-nyhetene, og tror at strømmen er dyr. Vedum forstår at alle - jeg også - misliker regninger som er mye høyere enn forrige måned. Selv om forrige måneds regning altså var på internasjonalt lavmål. Dette er den oljestinne velstands misnøye. Og det er misnøye, det også.

Vedum krever at regjeringen setter ned elavgiften. Om elavgift trenger folk å vite to ting: Senterpartiet økte avgiften da partiet hadde energistatsråden sist - og det var helt OK. I fjor var elavgiften i Norge på 16,13 øre/kWh, mot svenskenes 35,3 øre/kWh.

Akkurat nå er det under 20 minusgrader fra Småland til Kiruna - uten at svenskene diskuterer avgiftskutt på strøm av den grunn. For alt jeg vet, prioriterer svenskene bostøtte til fattige som sliter med strømregninga, heller enn å kutte strømprisen for en rik befolkning.

Kanskje tenker de at elavgift bidrar til mer bruk av bioenergi og fjernvarme - iallfall HAR svenskene mye mer fjernvarme enn vi har.

Kanskje er svenskene tilbøyelig til å glede seg over at det - som i Norge - er fellesskapet som eier det aller meste av kraftverkene. Slik at når strømprisen stiger for alle, blir det mer penger å bruke på velferd til dem som trenger det mest.

Rare, de svenskene.