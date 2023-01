Nå kan danske råd være dyre

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er opprør mot regjeringas manglende strømpris-politikk i begge regjeringspartiene. Opprøret i Ap ble styrket ved at Aps tidligere nestleder Hadia Tajik talte partiledelsen midt imot i helga.

Stortingsrepresentant Tajik gikk ut i Dagbladet med tydelig beskjed om at strømmarkedet må styres politisk for å få bukt med unødig høye strømpriser. Hun åpnet for å vurdere Sp-forslaget (fra Sigbjørn Gjelsvik, nåværende kommunalminister, og energipolitisk talsperson Ole André Myhrvold) om å la være å oppgradere kablene til Danmark.

Hensikten er å sikre mer nasjonal styring med prisen på strøm i Norge gjennom å begrense eksportkapasiteten. Det er kombinasjonen av betydelig økt eksportkapasitet og EUs tredje energimarkedspakke (Acer) som gjør at Norge importerer EU-priser på strøm.

På linje med Gjelsvik og Myhrvold, så forsvarer Tajik utvekslingskabler som gir forsyningssikkerhet i Norge og i våre naboland. Samtidig peker hun på ulempene ved rene eksportkabler.

Det bør "ikke være noen automatikk i fornying av utenlandskabler, for eksempel dem vi har med Danmark som går ut om få år. Vi må gjøre en naken vurdering av det. Det som har vært rett i 30 år, er ikke alltid det i 30 nye", sier Tajik.

Slik røsker Hadia Tajik i ett av statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sine kronargumenter for å la EU-markedet bestemme prisen på strøm i Norge: "Dette systemet har tjent oss godt i alle år", insisterer og insisterer Støre.

Dermed er det skjellig grunn til å repetere at Støre bør holde seg for god for dette argumentet. Fordi Acer ble vedtatt av stortingsflertallet i 2018, og de kablene som har satt fart på eksporten ble åpnet i 2021.

I 2021 fikk vi altså et helt nytt system, en EU-markedsløsning der den høyeste prisen på gass bestemmer strømprisene, også i Norge.

Det har alle velgere med innlagt strøm merket på kropp og lommebok for lenge siden. Det er naturlig at Hadia Tajik finner det nødvendig å ta til orde for å korrigere Ap-ledelsens kurs. På sitt tydelige, men forsiktige vis.

"Vi må jobbe med regulering av markedet. Arbeiderpartiet har alltid hatt den tilnærmingen. Markedet er ikke skapt av en guddommelig kraft, men av mennesker med de feilene vi har og kapitalkrefter som har sine interesser. Derfor trenger vi politisk styring", sier Tajik.

Annonse

Hadia Tajik er knapt noen Ap-rebell, men det kan jo være at hun også motiveres av utsiktene til å by Trond Giske (leder Nidaros sosialdemokratiske forum) en smule konkurranse om å være korrektiv til Ap-ledelsen. Ikke minst i forkant av partiets landsmøte i mai.

Tajik åpner altså for et helt konkret politisk grep for å sikre mer politisk kontroll med prisen på strøm i Norge. Og som sagt, det Tajik åpner for, har flere sentrale Sp-politikere for lengst foreslått.

Det bør også snart komme noen avklaringer av hvordan Ap og Sp vil møte kritikerne i egne rekker. For det er snart tid for landsmøter (der strømpris-kritikken blir tydelig) og lokalvalg. Lokale politikere trenger utvilsomt drahjelp fra partiledelse og regjering.

Mot dette bakteppet kommer den danske energiministeren med sin pekefinger, med sin advarsel mot å skrote Danmarks-kablene. Budskapet her i Nationen er at dersom Norge ikke oppgraderer eller bygger nye kraftkabler til Danmark, så hemmes det grønne skiftet i Europa. Intet mindre.

Les også: Danmarks energiminister advarer Norge mot kabelskroting

”Samhandel er godt for både ambitiøs grøn omstilling og (...) Det er også profitabelt for den norske samfundsøkonomi”, sier energiminister Lars Aagaard fra Moderaterne (M) frimodig.

Moderaterne ble stiftet av tidligere statsminister i Danmark, Lars Løkke Rasmussen, i fjor vår. Han var statsminister for Venstre (som ligner det norske Høyre), og ivret før det danske valget for en lilla-allianse, slik statsminister Mette Frederiksens andre regjering også ble, overraskende nok.

Hvem er så denne danske energiministeren som frimodig går rett inn i et nabolands opphetede interne debatt om skyhøye strømpriser? Og i tillegg klasker til med hva som er "profitabelt for den norske samfundsøkonomi"?

Lars Aagaard var inntil 15. desember i fjor en superlobbyist, en fra "superligaen for interessevaretagelse". Det var kraftprodusentenes interesser han ivaretok. Nå er han altså energiminister i "SVM-regjeringen", samarbeidsregjeringa bestående av Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Noen vil kanskje mene at Danmarks energiminister Lars Aagaard byr statsminister Jonas Gahr Støre, energiminister Terje Aasland (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) en hjelpende hånd. De som utrettelig forsvarer at EUs markedsmekanismer skal bestemme strømprisen i Norge.

På den annen side, så kan det kanskje være litt ugreit med en dansk høyre-pekefinger mot den delen av Ap som allerede er ganske rasende fordi Støre ikke tar politisk grep om strømprisene? Det hjelper neppe at Støre offentlig har lagt valgspråket "vanlige folks tur" i skuffen for å tekkes NHO? Kanskje det er høyredreining nok for deler av Ap-grasrota?