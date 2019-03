Nå er det samling i bånn, Venstre

Inngangen til Venstres landsmøte var ikke optimal, for å si det mildt. Meningsmålingene var katastrofalt dårlige. Vår egen måling, som kom under selve møtet, viste en oppslutning for partiet på fattige 2,3 prosent. Og det var ikke en gang den dårligste målingen for partiet.

I tillegg ble det påstått dårlige forholdet mellom partileder Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja igjen satt på spissen, gjennom noen besynderlige fjernsynsintervjuer der Raja hadde vondt for å svare på om han synes partilederen gjør en god jobb eller ikke.

Med dette bakteppet må Venstres landsmøtes sies å være vellykket. Det ble samling i bånn, med trykk på samling.

Trine Skei Grande holdt en god landsmøtetale som skapte entusiasme. Begeistringen virket ikke påtatt heller. Nå var det på tide å legge stridighetene bak seg, brette opp ermene og reise kjerringa. Som politisk redaktør Vidar Udjus konstaterte forleden: "Hadde man ikke visst bedre, kunne man som tilhører trodd at det var et parti medvind som åpnet landsmøtet".

Før landsmøtet virket det som om Venstre-ledelsen ikke helt hadde tatt inn over seg alvoret i partiets situasjon. Det ble framstilt som om alt var i skjønneste orden med partiets politikk, partiet hadde dessuten oppnådd eventyrlige resultater i regjering. Problemet var først og fremst at Venstre ikke hadde fått kommunisert ut partiets resultater til velgerne.

I Venstre har det nok vært for mye ovenfra og ned, og ikke nedenfra.

I landsmøtetalen korrigerte Trine Skei Grande dette etterlatte inntrykket. Hun erkjente at Venstre hadde mistet noe av sjela på veien til regjeringsmakt. Partiet har glemt å bry seg om utfordringene folk og bedrifter opplever i hverdagen. Venstre må finne tilbake til partiets grunnprinsipp, at gode samfunn bygges nedenfra.

Annonse

Venstre har stått i bresjen for strukturreformer som mange føler blir tredd ned over dem med tvang. Venstre er vel det eneste partiet som mener Viken region er en god idé, for å ta et eksempel. Det spørs om ikke Venstre i litt for stor grad har avfeid motstanden mot partiets «framtidsrettede» løsninger som ubegrunnet frykt for den nye tid. Og Senterpartiet, som har ført an i motstanden mot disse reformene, stemples glatt som umoderne bygdepopulister.

Venstre er opptatt av å være et liberalt og framoverlent parti, som skal være tidlig ute med nye ideer. Det er en god refleks, problemet er at det lett kan tippe over i arroganse. Hvis velgere med legitime bekymringer for endringer blir fortalt at de ikke skjønner sitt eget beste, ramler de fort av lasset.

I Venstre har det nok vært for mye ovenfra og ned, og ikke nedenfra. Det straffer seg på meningsmålingene.

Trine Skei Grande sier at Venstre skal bli mer lydhøre for folks små og store bekymringer i hverdagen. I tillegg sluttet partiet rekkene bak henne. I løpet av helga har til og med Abid Raja besverget sin støtte til partilederen. Da har landsmøtet lagt et grunnlag for å snu den negative trenden.

Grande avsluttet talen offensivt. Venstre skal vinne valget, slo hun fast. Hvordan Venstre definerer en valgseier skal bli interessant å se, men det er sannsynlig at partiet vil oppleve en oppgang fram mot valget. Det er vanskelig å gå ytterligere ned, i alle fall.

En gjennomgangsmelodi på landsmøtet var Senterpartiet, og ikke i rosende ordelag, for å si det sånn. Da Grande oppsummerte landsmøtet i går ettermiddag, pekte hun på at Venstre samarbeider godt med Senterpartiet i mange kommuner, men hevdet at Senterpartiet sentralt har forlatt mange av de motkulturelle verdiene som forente de to partiene i tidligere tider. Sp har blitt det mest innvandringsskeptiske partiet og det partiet som er mest mot klimavennlige løsninger, framholdt hun.

Venstres problemer blir selvsagt ikke borte med et godt landsmøte. Meningsmålingene viser at partiet ikke har noe grunnfjell å snakke om, og at partiets velgere er landets mest troløse. Venstre er og blir et krevende politisk prosjekt.

I motsetning til andre partier mangler Venstre tydelig sakseierskap over politikkområder. På dette landsmøtet har partiet forsøkt å løfte partiets distriktsprofil. Men nær sagt uansett hva Venstre foretar seg i distriktspolitikken vil Senterpartiet i stort ha større troverdighet i distriktene. Det er fordi Senterpartiet «eier» distriktspolitikken.

Det betyr ikke at det er umulig for andre å kapre distriktsstemmer. Venstre for eksempel, kan omsette sin grønne profil til konkrete politiske tiltak for viktige distriktsnæringer. Norge skal gjennomføre et grønt skifte som skaper nye muligheter for verdiskaping i Distrikt-Norge.

Her kan Venstre ta en posisjon.