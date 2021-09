Nå blir det trekløver-regjering

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Alle på Sps valgvake husker desember i fjor. Da lå partiet an til 21 prosent oppslutning og 39 representanter på Stortinget. Man snakket om rent flertall med Ap.

Likevel sto jubelen i taket for 26 mandater under Sps valgvake da første prognose rullet ut klokka 21. Det er Sps beste valg på 28 år.

I skrivende stund har Jonas Gahr Støre flertall for sin drømmeregjering, med 89 mandater. Han har fire mandater å gå på før det rødgrønne kaos: En regjering avhengig av fløypartiene Rødt og MDG.

For Sp blir det nå svært vanskelig å si nei til en flertallsregjering med Ap og SV:

* Vedum slipper å forholde seg til kommunister og oljestoppere, grupperinger mange av velgerne hans har lite til overs for.

* Audun Lysbakkens flokk har gjort et dårligere valg enn valgkamp: Fra målinger på 10-tallet er SV nå nede på sjutallet. Sp er over dobbelt så store som SV på Stortinget, og vil dermed få mer å si enn i 2005.

* Sps ordførerkorps vil neppe akseptere at partiledelsen stiller seg utenfor en trepartiregjering. Sps kjøttvekt er mye større nå enn den var i 2005.

* Sp er partiet som har gått mest fram siden 2017. Det var avgjørende for at venstresiden vant valget. Det er en fremmed tanke for maktorienterte Sp å legge igjen gevinsten hos Ap og SV.

Trygve Slagsvold Vedum har aldri snakket om SV i regjering – men heller aldri avvist å regjere med SV. Det kommer godt med nå.

Drømmen om flertall med Ap var bare en drøm. Senterpartiet er ikke sterke nok til å regjere uten SV. Men partiet er også for sterkt til å la SV regjere uten dem. Derfor går det mot en trepartiregjering.