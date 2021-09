Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Alle på Sps valgvake husker desember i fjor. Da lå partiet an til 21 prosent oppslutning og 39 representanter på Stortinget. Man snakket om rent flertall med Ap.

Likevel sto jubelen i taket for 26 mandater under Sps valgvake da første prognose rullet ut klokka 21. Det var Sps beste valg på 28 år.

I skrivende stund har Sp 28 mandater, og Jonas Gahr Støre har flertall for sin drømmeregjering, med 88 mandater. Han unngår det rødgrønne kaos: En regjering avhengig av fløypartiene Rødt og MDG.

For Sp blir det nå vanskelig å si nei til en flertallsregjering med Ap og SV, av mange årsaker.

* Trygve Slagsvold Vedum slipper å forholde seg til kommunister og oljestoppere, grupperinger mange av velgerne hans har lite til overs for.

* Audun Lysbakkens flokk har gjort et dårligere valg enn valgkamp: Fra målinger på 10-tallet er SV nå nede på sjutallet, og vil dermed få mindre å si.

* Hos Sps ordførerkorps er det liten forståelse for at partiledelsen vil stille seg utenfor et trepartiregjerings-apparat. Sp er partiet som har gått mest fram siden 2017. Det var avgjørende for at venstresiden vant valget. Det er en fremmed tanke for Sp-sjela å legge igjen gevinst og posisjoner hos Ap og SV.

Da Åslaug Haga tok Sp i regjering i 2005, hadde partiet 13 prosent av kjøttvekta i det rødgrønne trekløveret (11 mandater), og var minstemann i regjering. I dag har Sp altså over dobbelt så mange mandater som SV. Det blir med andre ord mye mer Sp-politikk i den nye rødgrønne regjeringen enn i den forrige - uansett om SV er med.

What does the Fox say? Mange tror at Trygve Slagsvold Vedum har sagt han ikke vil regjere med SV. Men siden 2016 har ikke Vedum sagt et ord om SV og regjering. Det gjorde han heller ikke til Nationen på valgnatta.

Nestleder Ola Borten Moe sier egentlig bare det samme til NRK Trøndelag, om enn med tøffere øyenbrynsretorikk tilpasset det trønderske, mer borgerlige Sp: "Vi vil ha en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det står fremdeles ved lag."

NRK tolker dette til at Borten Moe utelukker SV, noe han altså ikke har gjort. Dobbelkommunikasjon virker fortsatt.

På partiets andre fløy er både Liv Signe Navarsete og Per Olaf Lundteigen klare: Ja, SV bør inn i regjering.

Drømmen om rent flertall med Ap var bare en drøm for Senterpartiet. Men med 76 Ap/Sp-mandater bak seg i Stortinget mener Sp seg sterkt nok til å regjere uten SV.

Men Jonas Gahr Støre er stadig størst på rødgrønn side. Hvis han setter hardt mot hardt, tror jeg Sp vil akseptere SV. Trygve Slagsvold Vedum har gjort et for godt valg til å si fra seg regjeringsmakt til Ap og SV.

Det kunne gått annerledes. Både MDG og Rødt har vært målt over sperregrensen en stund, samtidig som Ap, Sp og SV har manglet flertall. I en slik situasjon tror jeg Sp hadde telt på knappene og vurdert å stå utenfor regjering.

Senterpartiet ville stått som et vanlig mellomstort parti på siden av en ganske bred koalisjon. Ap hadde måttet lent seg mot to venstrepartier.

Slik gikk det ikke. MDG, Rødt og SV lå an til 35 mandater på målingene i september, men fikk bare 24. MDG har floppet, etter å ha fått en gavepakke fra FNs klimapanel i valgkampen. Rødt scorer hos radikale byvelgere (partiet fikk inn to fra Oslo), men de åtte Rødt-politikerne vil produsere mest retorikk og lite politikk de neste fire årene.

Jeg tror det nå er Audun Lysbakken og ikke Vedum som teller mest på knappene: Vil SV gå i regjering som en liten venstreradikal stemme, med 11 enda mer radikale mandater til venstre for seg i Stortinget? Eller vil partiet være i opposisjon, men pliktskyldigst stemme for budsjettene til Ap/Sp hver høst?

"Blir det for slapt, går vi i opposisjon", som Audun Lysbakken sier. Han skryter av at det ikke er noe rødgrønt flertall uten SV - og fanger seg i sin egen retorikk.

Om ikke SV støtter et rødgrønt budsjett, vil Jonas Gahr Støre gå av. Dermed må kongen spørre Erna Solberg om å danne mindretallsregjering. Det vil isåfall være SVs verk.

Forståelig nok har nestleder Kirsti Bergstø allerede begynt å tilnærme seg Sp: Det er lite Vedum krever som SV vil si nei til i regjering, beroliger Bergstø i Politisk Kvarter tirsdag.

Distrikt, landbruk og helse er blant sakene som forener Ap, Sp og SV. Splid om EØS, energi, klimatiltak og rovdyr vil det være i en ny regjering, uansett om SV er med eller ikke.

Politikken betyr alt, posisjoner ingenting, sa Audun Lysbakken hos NRK valgnatten. I praksis vil et nokså lite SV trolig akseptere en posisjon i svarte biler for å få skiftet ut Erna for godt.