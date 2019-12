Nå blir det klima i regjeringen

Ingen skal påstå at ikke Erna Solberg er opptatt av miljøet. Hun resirkulerer stadig utgåtte statsråder, til og med en som ble funnet ubrukelig av et flertall i Stortinget så sent som i mars 2018.

Onsdag var det duket for utskiftinger i regjeringen. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg gikk ut. Sannelig dukket det opp et kjent fjes på Slottsplassen - Terje Søviknes.

Han var som vi husker Freibergs forgjenger i Olje- og energidepartementet, men gikk av i august 2018 av hensyn til familien, som det ble påstått den gangen. Søviknes hadde nok sett for seg å bli ordfører i den sammenslåtte Bjørnafjorden kommune. Det gikk, sett med Søviknes sine øyne, dessverre ikke. Frp gjorde et dårlig valg.

Når planen om å bli ordfører gikk i vasken, er det jo fint for Søviknes at Erna Solberg kan tilby en retrettstilling i regjeringen. Han får riktignok ikke tilbake sin gamle stilling, men blir i stedet eldre- og folkehelseminister.

For det er altså Sylvi Listhaug som blir vår nye olje- og energiminister. Snakk om gjenbruk! Først var hun landbruksminister, som mange av våre lesere fortsatt husker i lommeboka. Så ble hun innvandrings- og integreringsminster, og deretter justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Så ble hun tvunget til å trekke seg som justisminister i mars 2018. Først anklaget hun Ap for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn av landets sikkerhet, deretter viste hun seg ute av stand til å avlevere en troverdig unnskyldning for den horrible påstanden.

Det tok imidlertid ikke mer enn et drøyt år før hun var tilbake manesjen. Som troll av eske dukket hun opp på Slottsplassen som eldre- og folkehelseminster. Det er denne politiske utposten hun overlater til Søviknes når hun nå blir forfremmet til det viktige olje- og energidepartementet.

En skulle tro det var kontroversielt nok å rehabilitere en statsråd som manglet tillit i Stortinget for under to år siden. For sikkerhets skyld gir Erna Solberg altså klimafornekteren Listhaug ansvaret for å styre landets olje- og energipolitikk.

Det vil si, Solberg avviser at Listhaug fornekter at klimaendringene er menneskeskapte. Det var bare noe hun hadde kommet i skade for å si i 2011, og det er jo en stund tiden.

Verden får med seg at det første statsministeren må gjøre når hun presenterer endringene i regjeringen, få dager etter at klimatoppmøtet i Madrid, er å avvise at den nye oljeministeren er en klimafornekter. lngen har noen gang hørt Listhaug bekymre seg over menneskeskapte klimagassutslipp. Selv om hun på onsdag måtte innrømme (med vekt på måtte) at klimaendringene også er menneskeskapte. Kanskje litt.

Erna Solberg forsvarte utnevnelsen av Listhaug med at hun vil "tilføre realisme til debatten om olje og gass". Det var artig at statsministeren valgte å bruke akkurat de ordene. De mest iherdige klimafornekterne har som kjent samlet seg i en organisasjon som heter - ja nettopp - Klimarealistene.

Sylvi Listhaugs metode er konflikt og konfrontasjon. Det har vært gjennomgangsmelodien i alle statsrådsjobbene hun har kommet til. Hun kunne ikke engang bli folkehelseminister uten å provosere: "Jeg mener folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil", sa hun da hun tiltrådte.

Problemet for Listhaug var imidlertid at så få lot seg fyre opp på folkehelseting. Rett nok fikk hun seg en tur i Dagsnytt18 etter den originale tiltredelseserklæringen, men deretter ble det bare stille.

Da ligger det mer til rette for leven når hun nå begir seg inn på det feltet som mange regner som vår tids viktigste, klimafeltet. Hun har - igjen - fått en perfekt plattform for å terge opp motstandere i politikk og samfunnsliv, og skape oppmerksomhet om seg selv.

Interessant nok befinner noen av disse politiske motstanderne seg i Erna Solbergs egen regjering. Klima er Venstres mest prioriterte sak. Når Listhaug skal "realitetsorientere" klimadebatten, vil hun raskt måtte omvende regjeringskolleger.

Det Erna Solberg med sikkerhet ikke kan fornekte, er at klimarealisten Listhaug vil sørge for en menneskeskapt klimaendring internt i regjeringen. Det blir varmere også der.