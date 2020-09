Hyttene reddar ikkje distriktskommunane. Det tyder ikkje at dei er til ulempe.

Beitostølen, Øystre Slidre. Frå gamalt av var Beitostølen – som namnet avslører – ein støl. Ein stad der lokale bønder hadde husdyra på beite, mjølka og ysta på sumaren.

I dag et hyttefelta seg, det eine meir prangande enn det andre, oppover og innover i stølsfjella. I fjor var det 3478 fritidsbustader i kommunen, og 1. kvartal 2020 registrert 3229 innbyggjarar. Hyttetalet har auka langt meir dei siste 20 åra enn folketalet, men det har ifylgje SSB vorte 169 fleire innbyggjarar i kommunen sidan 2000.

Tyder det at hyttebyggjinga i Øystre Slidre har vore vellukka? I motsetning til hyttekommunar som har folketalsnedgang? Er det folketalsutviklinga åleine som skal vera rettesnor for kva som er hyttesuksess?

I sumar har hyttedebatten gått i spaltene mellom anna her i Nationen. Det blir mala fram eit bilete av hyttekåte ordførarar utan nokon annan strategi for kommunen enn å leggje stadig nye, urørte område under grunnmurane til dei stadig større hyttene. Mot desse ordførarane står påstanden om at hyttebyggjing ikkje fører noko godt med seg, sidan det går lukt ad undas med folketalet og økonomien og naturen uansett. Dessutan legg sesongturismen opp til sesongarbeidarar, og ikkje fast arbeid, er mantraet.

Ein av dei største motstandarane av hyttebyggjing, forskar Bjørn Kaltenborn ved Nina – Norsk institutt for naturforsking – ynskjer å slå hol på det han meiner er mytar om hyttebyggjing. I sommar stilte han spørsmål om kor vidt hyttebyggjing eigentleg er god distriktspolitikk. Fordi Trysil, som dei siste tiåra har satsa på mellom anna hyttebyggjing og reiseliv, har færre innbyggjarar no enn "før" og innbyggjarane dessutan ikkje skårar så høgt på lønsstatistikken, kan hyttebyggjing umogleg vera fornuftig.

Kaltenborn skreiv dessutan i eit debattinnlegg i Aftenposten i 2018 om hyttebyggjing at: "Typisk for ytringer fra lokalt hold er et innsnevret og kortsiktig perspektiv hvor man kun bryr seg om økonomisk verdiskapning i egen bakgård, helt uten tanker for allmennhetens interesser og hvordan store naturområder landet over gradvis forandres til nedbygde og mer eller mindre urbaniserte rekreasjonsområder."

På den andre sida: I fjor hadde 45 kommunar fleire hytter enn bustader. Dei to kommunane som hadde aller flest "hytter per bustad" – Åseral og Bykle – har begge fått fleire innbyggjarar sidan 2020.

Når du står i skogen og ropar for deg sjølv, får du også dei svara du vil ha.

Slik kan skilnaden mellom det folkeregistrerte talet på innbyggjarar og det reelle talet på innbyggarar koma fram. Det er 437 833 hytter og fritidsbustader i Noreg. Hyttene blir større og større, og er no i snitt 96,2 kvadratmeter stor. Nye hytter blir bygd tettare og tettare. Pengar blir lagt att på bensinstasjonen, kafeen og nærbutikken. Om det er store, utabygds entreprenørar som byggjer dei største prosjekta, er det oftast lokale handverkarar som står for reparasjon, vedlikehald og utviding når gravemaskinene har reist, ifylgje rapporten "Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellregionen".

Det er ikkje lenger slik at det er den draumen om ei hytte utan innlagt vatn og straum langt til fjells som rår. No er det innlagt breiband, medbringa smart-TV, heilårsveg og varmekablar på badet som rår. Er det verkeleg så gale? Hyttelandsbyar legg beslag på mindre areal enn ei hytte her og eit hytte der i fjellheimen. Påstanden om at hyttebyggjing er mislukka sidan nokre av kommunane ikkje har auka folketalet, er urimeleg, sidan andre kommunar har folketalsvekst.

For nokre år sidan granska Telemarksforskning om kommunane tapa eller vann på hyttefolket. Eit forsiktig anslag synte at kommunane tapa 100 kroner per hytte. Årsaka var at hyttekommunane må betale utgiftene for hyttefolk som må nytte seg til dømes av lokal legehjelp. Det finst ikkje nokon refusjonsordning som sikrar at bustadkommunen tek den delen av rekninga.

Og nettopp her har Svenn Arne Lie eit poeng: Skal bygdefolket og kommunen betale for at folk er på hytta i kommunen? Sjølvsagt ikkje. Det er langt på overtid å sjå på korleis inntektene per innbyggjar blir fordelte mellom kommunane. Når eigar av ein fritidsbustad fullt lovleg kan bu på hytta halve året, må pengane også fylgje med til vertskommunen.

Ja, me treng ein debatt om hytter. Men fyrst og fremst korleis dei skal kaste endå meir av seg lokalt.