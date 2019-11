Mange av oss husker den boblende gleden over å se demonstrantene hugge løs på muren mellom øst- og vest-Berlin 9. november 1989. Muren hadde stått der som et kaldt og grelt symbol på Europas deling siden 1961, et skille mellom totalitære stater og demokratier. Nå rev berlinerne muren ned, uten at en eneste soldat avfyrte skudd. En seier for demokrati og frihet! En seier for menneskeverdet!

Helt siden den første piggtråden ble rullet ut i begynnelsen av august - og erstattet av betongblokker 15. august - hadde DDR-soldatenene som voktet grensa, ordre om å skyte alle mennesker som forsøkte å krysse grensa mellom øst og vest ulovlig. Det første offeret var 24 år gamle Günter Litfin, som ble skutt og drept 24. august 1961.

For mange av oss som er født på den tida muren ble bygd i 1961, var Berlin-muren symbolet på alt vi var imot og ville bekjempe: Totalitære krefter, undertrykkelse, overvåking og kontroll, manglende respekt for menneskeverdet - og skillet mellom menneskene i vest- og øst-Europa.

For oss som var med i Opplysninsgutvalget om Norge og EF (senere EU), forløperen til organisasjonen Nei til EF, var murens fall en kraftig kraftig vitamininnsprøyting og motivasjon: Med murens fall ville de totalitære regimene måtte vike for folkestyre og demokrati, mente vi. Og håpet at de kreftene som ville ha mer overnasjonalitet og sentralisere makten i EF-systemet ytterligere, ville få øynene opp for at folkestyret måtte rå i Europa, og ivaretas i medlemslandene.

Når det viste seg at Mikhail Gorbatsjovs åpenhetspolitikk, «perestrojka» og «glasnost», åpnet for frihet for flere hundre millioner øst-europeere, hadde vi tro på - ihvertfall håp om - at det skulle bli slutt på all sentralisering av makt i Europa.

Statsminister Erna Solberg fra Høyre, som også er født i 1961, har helt andre referanser rundt jubelfesten ved murens fall for 30 år siden: «Murens fall innledet etter hvert en globalisering av verdensøkonomien. Før 1989 var det rundt en milliard mennesker involvert i internasjonal handel. I årene etter så vi en positiv utvikling hvor en stadig sterkere internasjonal handel økte fokus på menneskerettigheter, demokrati og økonomisk vekst. Millioner av mennesker ble løftet ut av fattigdom», sa Erna Solberg til Dagbladet fredag.

Det er ikke slik at frihet for det globaliserte næringslivet automatisk innebærer frihet og innflytelse for folk flest - eller rettferdig fordeling. Det frislippet for næringslivet og finanssektoren som først og fremst den Margareth Thatcher i Stortbitannia og Ronald Reagen i USA åpnet for, har

øst-europeiske land med behov for å styrke nasjonalstaten etter sentralstyring fra Moskva.