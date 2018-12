Motkultur og medinnflytelse

Ved årets slutt er det tid for en mental selvangivelse. Notatet «Demokrati under press» fra Tankesmien Agenda ga meg litt å tygge på. Sett i sammenheng med utviklingen i mediebruk, tror jeg vi ser noen felles utfordringer.

Valgdeltakelsen i Norge er på 78,2 prosent ved stortingsvalg. Over snittet i Europa, men markant lavere enn i Danmark og Sverige, der valgdeltakelsen er rundt 85 prosent.

Valgdeltakelsen synker i lokalvalg – i 2015 var det det nest laveste nivået noensinne.

Det er geografiske og sosiale forskjeller mellom dem som velger å stemme og dem som holder seg hjemme. Byfolk stemmer oftere enn folk på bygda. Det er også store forskjeller i folks tillit til at politiske institusjoner og prosesser lytter til dem.

Aldersforskjellene er også tydelige: Yngre stemmer i mindre grad enn eldre, yngre menn med lav utdanning aller minst.

Hvilken rolle spiller mediene i dette? Agenda viser til boka «Øyeblikkets triumf» og påpeker at politikken er blitt mer preget av kortsiktighet. Så trekkes en konklusjon: «Det er media som setter dagsorden og verdien av langsiktig samfunnsstyring taper.»

Virkelig? Svekker mediene samfunnsstyringen?

Medienes samfunnsoppdrag er å granske og avdekke overgrep og maktmisbruk. Gi folk tilgang på nyheter. Være arena for debatt. Samt være bærere av språk, kultur og identitet. Jeg mener etablerte medier i all hovedsak leverer på samfunnsoppdraget. Men kanskje har vi ikke klart å fornye samfunnsoppdraget i takt med digitaliseringen.

Framveksten av sosiale medier har gjort at vår felles offentlige samtale er erstattet av mange, parallelle samtaler.

Vi har fått en enorm økning i tilgang på nyheter og meninger, filmer, spill og underholdning.

Vi sliter med å nå de samme gruppene som ikke, eller i mindre grad, stemmer ved valg.

Det er et eventyr av tilbud – en uendelig strøm av musikk, film, bøker, youtube-videoer, spill, samtaler på sosiale medier og nyheter fra hele verden – og alt kommer rett i lomma di. Mengden av informasjon og mengden av negative nyheter kan oppleves som lammende. Hele en av tre respondenter internasjonalt gir nå uttrykk for at de aktivt unngår nyheter, ifølge en rapport fra Reuters Institute. I Norge er tallet stabilt, men likevel nokså høyt: En av fem unngår nyheter.

Årsakene er komplekse og det er store nasjonale forskjeller. Det er flere nyhetsunnvikere i land der institusjonene er i oppløsning, der politisk debatt er svært polarisert og falske nyheter florerer. Men den journalistiske ryggmargsrefleksen som gjør at mediene fokuserer mer på negative nyheter kan gi flere nyhetsunnvikere også i Norge, særlig hvis lesere, lyttere og seere føler at de uansett ikke kan gjøre noe med problemene det blir rapportert om.

Det Reuters-undersøkelsen ikke sier noe om, er hvordan “nyhetstrøtthet” fordeler seg i ulike befolkninger geografisk, sosialt og kulturelt. Men selv i vårt land, der mediebruken er høy, vet vi at etablerte nyhetsmedier i større grad brukes av eldre enn unge og av færre med lav utdanning enn høy utdanning. Altså sliter vi med å nå de samme gruppene som ikke, eller i mindre grad, stemmer ved valg.

Å unngå nyheter er symptomer på større problemer knyttet til våre medier og demokratier, skriver forskere ved NiemanLab ved Harvard. Når de ser i glasskula for 2019, spår de at det kan bli verre før det blir bedre.

Også Nationen kan gjøre mer for å styrke folks følelse av fellesskap, dempe følelsen av avmakt, gi folk en stemme og mulighet for innflytelse i den store samtalen. Debatturneen “Nationen til hele nasjonen” har vært et slikt tiltak. Debattarenaen #Motkultur, som vi lanserte i november i år, er et annet. I tillegg må også vi åpne opp, endre arbeidsprosesser og jobbe annerledes med nyhetsproduksjon og -formidling, slik at flere lesere opplever nyhetene og historiene som relevante i sine liv.

Jeg tror vi som samfunn har felles interesse i å understøtte slike tiltak og ønsker alle et godt, engasjert, nytt år!