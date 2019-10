Motkonjunktur i skauen

– Det går godt i skogen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Regjeringen kan, når internasjonale konjunkturer og høyere priser har tatt sitt, ta litt av æren. Det er brukt nær en milliard kroner på skogsbilveier og tømmerkaier siden regjeringsskiftet i 2013.

I gode tider kan det kuttes. Det ble for fristende for Bollestad (KrF) å kutte bevilgningene til skogsbilvei og tømmerkai fra 92 til 80 millioner kroner.

Aktivitetsnivået i skogen er mer enn et næringsanliggende. Klimaforliket sier vi skal slippe ut maks 48 millioner tonn klimagasser neste år. Regjeringens anslag er 51 millioner tonn. Behovet for kutt – men også for binding av CO2 i skog – skog øker.

Skogen binder halvparten av klimagassutslippene våre, og kan binde mye mer. I et pilotprosjekt i Rogaland og Midt-Norge har Miljødirektoratet sjekket hva som skjer når areal plantes med skog istedenfor å få gro sakte igjen. Pilotområdene på 6.000 dekar beregnes å ta opp rundt 450.000 tonn ekstra hvert år i løpet av 85 år etter tilplanting.

Det betyr nær ett tonn ekstra CO2-binding per dekar per år. Og det finnes 8,5 millioner dekar å plante på, beregner Miljødirektoratet.

Tiltakskostnaden er mellom 50 og 100 kroner tonnet. "Fortsatt et billig tiltak sammenlignet med andre tiltak for å redusere utslipp eller øke opptak av klimagasser", slik Miljødirektoratet oppsummerer i en kunnskapsinnhenting som totalt kostet 45 millioner.

Dette rådet bruker regjeringen til å bruke reelt mindre på skogplanting i 2020. Kuttet muliggjør 10 millioner ekstra til skogvern – som ifølge Miljødirektoratet ikke er et klimatiltak.

Det kunne være en idé å bruke den kunnskapen man allerede har betalt 45 millioner for, før man svir av nye.

Neste år vil regjeringen også bruke 837 nye millioner til forskning og kunnskapsutvikling innen landbruket, blant annet for å ta ut "potensialet … i norsk skogressurser". Det kunne være en idé å bruke den skogkunnskapen man allerede har betalt 45 millioner for, før man svir av nye.

Samtidig som regjeringen setter norsk påskoging på vent, droppes forbudet mot import av biodrivstoff med høy risiko for avskoging. Kombinert med et innblandingskrav på 20 prosent bio i norsk drivstoff betyr det at regnskogbrennerne i Indonesia fortsatt har en trygg avsetning i norske bilister.

Internasjonale regler for CO2-regnskapsføring sikrer genialt nok at utslippene med nedbrent regnskog i Indonesia føres der. Når vi erstatter nordsjøolje med regnskogsdyrket palmeolje på tanken, kan vi regne det som norske CO2-kutt.

Men slikt bokholderi er det jo ikke nødvendig med verken hogst eller planting i Norge. Isteden kan vi kjøre til Vassfaret for å se på vernet granskog, med palmeolje på tanken.