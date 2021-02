Mot færre og større banker

Lokalbankene er livsnerver i distriktene. Med inngående kunnskap om lokalsamfunnet, er de lokale bankene nærmest til å vurdere "lokalsamfunnsnytten" av investeringene. Lokalbankene er ofte helt avgjørende for mindre bedrifter. Kort sagt; lokalbankene er lokalkritiske.

Nå trues lokalbankene av et rundskriv fra Finanstilsynet om hvordan en del av EUs kapitalkravsforordning (CRR) skal forstås: Lån til eiendomsprosjekter skal vurderes som "høyrisiko" og "risikovekten økes fra 100 til 150 prosent".

Rundskrivet med de nye kravene gjelder for 114 av de 123 norske bankene. Det hadde vært interessant å høre hvordan Konkurransetilsynet ser på det. De største bankene går fri. Mens de lokalkritiske bankene som dekker distriktenes behov for finansiering, altså skal senkes med blytunge krav.

I følge Finanstilsynets rundskriv, skal finansiering av boligbygging betegnes som "spekulativ finansiering av fast eiendom". Dette stempelet blir ikke utbygger, boligbyggelag eller privat, kvitt - før bygget er ferdig og alle leilighetene er solgt.

Selv om en utbygger har solgt 60–70 prosent av boligene i et prosjekt før byggestart, så er altså byggingen "høyspekulativ", slik Finanstilsynet nå vil ha det. Stikk i strid med hva som har vært ansett som i sin skjønneste orden her til lands: Boligbyggere selger 60 prosent, mer eller mindre, av et prosjekt før de går i gang med boligfinansiering og bygging. Resten selges underveis i byggingen eller når bygget er ferdig.

Dermed lammes boligbyggingen i distriktene av EU og Finanstilsynet. Om noen store utbyggere skulle klare å få finansiering og bygge, så blir boligene betydelig dyrere å kjøpe.

Annonse

Les også: Distriktene treffes i solar plexus

EUs bankpakke har nå vært ute på høring. Høringsnotatet har Finanstilsynet skrevet, sammen med blant andre Bankenes sikringsfond og Norges Bank.

I en rekke høringssvar (13) framkommer det klar kritikk av at det blir liggende for mye skjønn hos tilsynsmyndigheten, og kritikk mot det som kalles "manglende proporsjonalitet for lokalbankene", naturlig nok.

Finanstilsynet blir også kraftig kritisert for sin tolkning av EU-regelverket og intensjonen bak det.

Dermed er det nærliggende å spørre om finanstilsynsdirektør Morten Baltzersens ærend er å sanere de norske lokalbankene. Er målet noen få "robuste og bærekraftige" banker? I så fall driver Finanstilsynet politikk, ikke minst distriktspolitikk, – og ikke tilsyn.

Finanstilsynet bør uansett tilbakekalle rundskrivet sitt, som er egnet til å sette fart på sentraliseringen av bankene her til lands.

Politikken skal landets folkevalgte utforme, og ikke Morten Baltzersen og Finanstilsynet. Stortinget skal også behandle EUs bankpakke, antakelig i løpet av våren.