Mette verden? Hvorfor det?

På onsdag foreslår Bioteknologirådet nytt regelverk for genmanipulerte organismer (GMO). Forskere, teknologibedrifter og landbruksaktører venter spent.

Blant de tiltalende sidene av rådets virke er de mange debattmøtene rådet arrangerer. Referatene viser hvorfor og hvordan GMO-debatten ikke handler så mye om biologi.

22. november 2010 samlet rådet norske og internasjonale størrelser til å svare på om genmodifisert mat kan sikre verdens matforsyning. Det, skulle det vise seg, var ikke alle interessert i å besvare.

Seniorforsker David Quist fra norske GenØk - Senter for biosikkerhet var knapt innom spørsmålet. Han var opptatt av at genmodifiserte såvarer er utviklet av industrien "hovedsakelig av økonomiske hensyn". Dette er ren sinnelagsetikk: Det viktigste er ikke hva GMO avstedkommer, men hva som avstedkommer GMO.

Hvordan ville en slik tankegang ha rammet norskamerikaneren Norman Borlaug? Mikrobiologen var en hvit, rik mann, og jobbet for storkapitalen, med å maksimere profitt. Hvetekorn ble raffinert til merverdi som kunne høstes finansielt.

Den norske nobelkomiteen var mer opptatt av høstingen ute på åkeren. Norman Borlaug fikk Nobels fredspris i 1970 for å ha startet Den grønne revolusjonen. Hans feltarbeid med utvikling av mer robuste og produktive hvetesorter har satt varige spor i verdens matfat. Borlaug omtales som mannen som har reddet flere liv enn noe annet menneske. GenØk vil kunne finne på å spørre hva han som drev ham: Bare mer mat til folk, eller ville han profitt (også)?

Borlaug innstiftet World Food Price. I 2009 ble prisen tildelt professor Gebisa Ejeta, spesialrådgiver for hjelpeorganisasjonen USAID. Ejeta har avlet frem en durrasort med resistens mot parasitten striga. Det ga 4 til 5 ganger økt avling.

"Det er viktig å ... bruke den beste og mest nødvendige teknologien for å løse problemene i landbruket... For at utviklingsland skal kunne produsere mer mat, må de få tilgang til teknologi og forskning..." sier Ejeta. Han mener GMO kan være en del av løsningen for noen.

I 2010 lanserte daværende landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tiltak som skulle gjøre GMO overflødig. Selvforsyningen skulle opp gjennom småskalalandbruk, produksjonseffektivitet og mindre matkasting.

Åtte år og to regjeringer senere har småskalabøndene blitt færre, ytelsen per dekar står i stampe, vi har aldri kastet mer mat, og selvforsyningen har gått ned. Imens har forskerne arbeidet. I 2016 sa Bioteknologirådets direktør til Fri Tanke at det ikke er "unison enighet om at GMO-planter er trygge å spise". To år senere sier rådets seniorrådgiver og molekylærbiolog Sigrun Bratlie til samme organ at ingenting tyder på at det er noen helserisiko forbundet med bruk.

Det finnes få kjente teknologier som roper føre var som GMO. Samtidig kan føre var bli en sovepute for handlingsvegring og et skalkeskjul for ortodoks motstand. All føre var må en gang ta slutt. Skeptiske bønder satt på gjerdet og så naboen kunstgjødsle jordet. Da kyrne ikke døde av det, begynte de å gjødsle sjøl.

GenØk har nettopp vurdert den GMO-endrede nelliktypen Moonaqua til å være biosikker. GenØk sier nei likevel, fordi "det ikke er godtgjort at nelliken har ført til økt sysselsetning eller påvirket andre sosioøkonomiske forhold." Når GenØk kan handle så meningsløst, er det fordi dagens lovverk åpner for det.

Kristin Halvorsen og Bioteknologirådet vil endre lovverket, og ønsker flere nyanser i GMO-debatten. Svaret fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr er å posere med "UTEN GMO"-plakater. Mye tyder på at nyansene må komme annetsteds fra.

Oppsummert Bredt og utdatert 1 Regelverket for genmanipulering av organismer skal revideres. Gamle slagord er utdatert. Helse og etikk 2 Bioteknologirådet sier ingenting tyder på at GMO gir helsefare. Finnes det andre grunner til forbud? Sprik i rekkene 3 Landbruket må bestemme seg: Har vi god ventetid, eller haster det med ny teknologi?

Forslaget til nye GMO-regler havner i et storting der det er få bønder og knapt noen mikrobiologer, og der ingen partier har drevet velgerfrieri på saken. Landbruket vil kunne øve stor påvirkning. Men akkurat nå spriker landbrukets posisjon kraftig.

Direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke sier, riktignok uten å nevne GMO direkte, at det er viktig at norsk landbruk følger med på teknologiutviklingen for ikke å gå glipp av store muligheter. Neida, vi har god tid til å holde hodet GMO-kaldt, sier Birte Usland i Norges Bondelag. En av dem tar feil, og en av dem vil tape.

I dag klokken 15 får vi en pekepinn på om det er filosofene, biologene eller de med god tid som får siste ord om hva som skal dyrkes og spises her i landet.