Mesterspill fra Giske

"Shalatan døgenikt med ny fin fæst/hot couture i AP-rødt/skomaker kor e din læst", synger Åge Aleksandersen. Få som hører Åge synge om "min mainn på tinget", tviler på at sangen "Rød løper" handlet om Trond Giske.

For et drøyt år siden måtte løperen trekke seg tilbake til grunnlinjen i Arbeiderpartiets sjakkspill. Det er, som Haakon Lie og Torbjørn Jagland kan berette, ikke et selskapsspill, men en voldsom batalje, lik sjakkspillet i den første filmen om Harry Potter.

Nå har den røde løperen, og støttespillerne som synes han har "fått sin straff og vel så det", klekket ut et sjakktrekk som setter Giske i spill igjen.

De lot som Giske ville angripe i sentrum, gjennom nestlederplass i fylkesstyret i Trøndelag. Det betyr automatisk plass i Aps landsstyre.

Giskes motstandere mener gjentatte brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering skader tilliten til en mann i mer enn ett år. De gikk til motangrep på midten av brettet, og stoppet Giskes ferd framover. Trodde de.

Giske hadde forutsett motangrepet. Det lot ham skli diskret ut på venstre side av brettet, til en plass i arbeidsutvalget i Trøndelag. Dette trekket åpner den lange diagonalen framover på brettet for Giske. Her kan han avansere bak ryggen på motparten.

Nå har Giske sørget for at han er Trøndelag Aps eneste vei til økt makt og flere posisjoner på riksplanet.

Trøndelag Ap består nemlig av de to sammenslåtte fylkeslagene i nord og sør. Derfor har Aps sentralstyre foreslått at Trøndelag får fire plasser i landsstyret, og ikke to, som i dag. Og med fire landsstyreplasser til Trøndelag er Giske inne i partiledelsen igjen - selv uten å være nestleder i Trøndelag. Hvilket har vært målet hele tiden. Høyt eller lavt i et fylkesstyre spiller ingen rolle for en kommende statsminister.

Hadia Tajik, Martin Kolberg og de andre som vil holde Giske unna partiledelsen har nå lenger ikke bare Giske å slåss mot. For å stoppe Giske må de nå nekte Trøndelag Ap ekstra plasser i landsstyret. For Trøndelag Ap, inkludert de mange Giske-skeptikerne, har Giske lenge vært en vei til sentral makt. Nå har Giske sørget for at han er eneste vei til økt makt og flere posisjoner på riksplanet.

Fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap neste helg er sjakk matt. De er nødt til å følge den enstemmige valgkomiteen og sende Giske inn i partiledelsen igjen. Dette spillet vil bli husket i norsk politikk slik Karpov og Kasparov blir det i sjakken.