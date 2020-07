Merkel og Macrons triumf

Tirsdag morgen ble altså EUs regjeringssjefer enige om en krisepakke som skal avhjelpe noe av den økonomiske krisen koronapandemien har forårsaket. Partene ble til slutt enige om et krisefond på 750 milliarder euro.

EUs mektigste, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron, kunne trekke et lettelsens sukk.

Både Merkel og Macron visste at EUs legitimitet og framtid sto på spill. Regjeringssjefene i de to landene som er hardest rammet av koronaen, Italia og Spania, Giuseppe Conte og Pedro Sánchez, gjorde nettopp det klinkende klart på EUs video-toppmøte i slutten av mars, da de ba om en "Marshall-plan" for EU: En krisepakke på 750 milliarder euro, hvorav 250 milliarder skulle gå til kriselån og 500 milliarder til direkte tilskudd.

"De gjerrige fire", Nederland, Østerrike, Danmark og Sverige ville i utgangspunktet ikke høre snakk om noe korona-tilskudd, kun kriselån. Det skapte en dyp splittelse i EU. Ikke minst fordi Italia og Spania ikke var kommet ut av den forrige krisen da koronaen rammet hardt. Betingelsene knyttet til kriselånene under finanskrisen forsterket krisen i både Italia og Spania. Konfrontert med nye lån med betingelser i ei tid da mange mennesker mistet livet i de to landene, så Conte og Sánchez rødt.

Kompromisset ble at krisepakken/fondet skal fordeles slik: 390 milliarder euro som direkte tilskudd og 360 euro som kriselån. Statsminister Giuseppe Conte sier til Reuters at Italia vil motta 81 milliarder euro som tilskudd fra fondet og 127 milliarder euro som lån.

Ifølge Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, skal Sverige bidra med 148 milliarder svenske kroner. Sverige får i tillegg en økning i EU-avgiften til seks milliarder svenske kroner i året.

Angela Merkel sier koronapandemien er en ekstraordinær hendelse som krever ekstraordinære og nye metoder. Emmanuel Macron mener at enigheten om krisefond vil få historiske konsekvenser og peker spesielt på felles låneopptak.

For å finansiere krisepakken, har EU for første gang tatt opp felles gjeld. Debatten om konsekvensene av det, er i full gang. Ett argument som går igjen, er at EU styrker sin overnasjonale makt gjennom forvaltningen av krisefondet. Det kan nok være, men sett fra Italia, Spania og Hellas – så dikterte jo EU uansett landene under forrige krise gjennom den kutt- og privatiseringspolitikken som lå til grunn for kriselånene.

Den franske presidenten er kjent for å være en forkjemper for å sentralisere mer makt til overnasjonalt nivå i EU. Tirsdag tok han utgangspunkt i krisepakken og EUs langtidsbudsjett, og utbasunerte gang på gang: "En historisk dag for Europa!".

Tyskland og Angela Merkel overtok formannskapet i EU første juli, og enigheten på krisetoppmøtet viser både Merkels evne til å forene steile fronter, og Tysklands makt i unionen. Og uansett hvordan maktdebatten går i, og rundt, EU: Dersom Tyskland og Frankrike går til felles sak, så har de to landene stort sett makten til å bestemme – felles EU-gjeld eller ei.