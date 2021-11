Mens vi venter på Acer-dommen

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Acer-saken går for Oslo Tingrett. Forhandlingene er avsluttet og dommen er ventet om en tre ukers tid.

Rettssaken handler først og fremst om Stortingets avgivelse av suverenitet til en internasjonal organisasjon (Acer/EU) som Norge ikke er medlem av. Men den handler også om høye strømpriser. Og i neste omgang om en dyp splittelse mellom regjeringspartiene Ap og Sp.

Suverenitet er betingelsen for folkestyret. Derfor hindrer Grunnloven Stortinget i å avgi suverenitet til internasjonale organisasjoner som Norge ikke er medlem av. Av hensyn til folkestyret (og mindretallsvernet) setter altså Grunnloven skranker for hva stortingsrepresentanter kan bruke tilliten fra velgerne til.

EØS, som innebærer at Norge må underordne seg EUs regelverk på mange områder, har i årevis gnidd og skuret mot Grunnlovens strenge bestemmelser om suverenitetsavgivelse.

Et flertall av stortingsrepresentanter med felles mål om å få Norge inn i EU, har latt EØS gå på Grunnloven løs.

I en betenkning til Stortinget, er Høyesterett kommet til at dette flertallet (Ap, Høyre, Frp og Venstre, til tider også KrF) har avgitt suverenitet til EU med simpelt flertall 19 ganger. Slik er det gnidd og skuret. Bak et forheng som kalles "lite inngripende suverenitesavståelse".

Forhenget - eller skalkeskjulet "lite inngripende" finner en ikke igjen i Grunnlovens ordlyd. Det er snekret sammen på regjeringskammerset og knyttes til Grunnlovens paragraf 26, som ikke handler om suverenitetsavgivelse, men om regjeringas myndighet.

Høyesterett har tidligere pekt på at hjemmelen for skalkeskjulet er temmelig svak: Det fremgår heller ikke av ordlyden i § 26 annet ledd at samtykke etter denne bestemmelsen er tilstrekkelig ved slike myndighetsoverføringer. Ordlyden (...) stenger imidlertid ikke for en slik forståelse.

I en kjennelse fra 1. mars i år ga Høyesterett organisasjonen Nei til EU rett, etter Tvistemålslovens paragraf 1-3, til å fremme Acer-saken for domstolene. Organisasjonens ærend er å ivareta flertallet fra folkeavstemningene om EU-medlemskap i 1972 og i 1994.

Nei til EUs påstand er at vedtaket om å avgi suverenitet til Acer, som ble fattet med simpelt flertall i Stortinget, er grunnlovsstridig.

Annonse

Dersom Stortinget skal gi fra seg myndighet til å treffe beslutninger med direkte virkning i Norge "på et saklig begrenset område", krever Grunnlovens paragraf 115 kvalifisert flertall. Det vil si tre fjerdedels flertall.

Nå vurderer Oslo Tingrett om Stortingets Acer-vedtak er grunnlovsstridig. Men den endelige avklaringen kan det bli Høyesterett som tar. Dersom Nei til EU vinner fram, må avgivelsen av suverenitet til Acer/EU behandles i Stortinget på nytt.

Det er ikke tre fjerdedels flertall i Stortinget for å avgi suverenitet over norsk energipolitikk til Acer.

I tillegg til at Acer-saken i Oslo Tingrett er grunnleggende viktig for bevaringen av folkestyret, så står saken tydelig fram på bakteppet av historisk høye strømpriser i kraftlandet Norge. Kostnadene øker kraftig for husholdninger og industri. Det svir i lommebøkene. Arbeidsplasser settes i spill.

Generasjoner av ansvarlige norske politikeres innsats for å sikre vannkraften i hele folkets eie - og som konkurransefortrinn for norsk industri - settes til side.

Det startet med liberaliseringen av energiloven tidlig på 1990-tallet. Vi "må ha utvekslingsmuligheter", fikk vi høre: Tilgang på utenlandsk kraft når vannmagasinene våre var tomme, og eksportmuligheter når det rant over.

Flere kabler ble bygd - til Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Nå går det så mange kabler fra norskekysten at vi kan eksportere rundt halvparten av den samlede årlige kraftproduksjonen her til lands.

Det handler ikke om "utvekslingsmuligheter" lenger, men om en stadig større krafteksport som driver prisene opp.

I land som Tyskland og Storbritannia er prisene betydelig høyere. Eksporten innebærer derfor i praksis import av høyere priser. Det erfarer vi nå, med to nye kabler på plass i løpet av det siste året. Sammenhengen mellom eksportkapasitet og økte priser kan ikke tilsløres lenger.

Hva har Acer-saken med strømprisene å gjøre? Det korte svaret er at stortingsflertallet ved å avgi myndighet til Acer, har gitt fra seg muligheter til å påvirke strømprisen her til lands - for alltid. Dersom Nei til EU vinner fram i retten, får Sp en mulighet til å holde sitt valgkampløfte om å "melde Norge ut av Acer".

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjentok i alle valgdebatter at "strømprisen i Norge må holdes lav, for å sikre norsk industris konkurransefortrinn". Og for å sikre "vanlige folk" ei overkommelig strømregning.

Å sikre forutsigbare og rimelige strømpriser, krever antakelig mer enn noen kutt i elavgifta. Sp kan berges av Nei til EU og domstolene. Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er landets varmeste forsvarere av avgivelsen av suverenitet til EU og Acer. Så hvordan blir stemningen på regjeringskammerset da?