På den trønderske landsbygda er det bare turistene som bruker maske. På vei inn kontordøra i Trondheim bruker jeg likevel både sprit og den grønne Nationen-masken min. Selv om det knapt er smitte her nå.

Når skal det ta slutt? Tirsdag satte Espen Nakstad den magiske grensen for gjenåpning til 200 daglige smittetilfeller. Men magi finnes som kjent ikke. Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog skjøt grensen ned: Det er mer komplisert å åpne samfunnet enn som så. Åssen ser det for eksempel ut på intensiven framover?

Åpning er et spørsmål om data, ikke datoer, sier statsminister Erna Solberg (H). Erna vil se lave og stabile smittetall, stabile intensivavdelinger og en god vaksineutvikling før hun vil datofeste gjenåpning av samfunnet. Det er en betraktning det er så vanskelig å kritisere at selv ikke Sylvi Listhaug (Frp) gjør det.

Men det er også vanskelig å bli beroliget av data. Folks ferieplaner er ikke kalde bits og bytes og tall i et regneark. De er ringet rundt på veggkalenderen med solvarm, rød tusj og forventningsfulle utropstegn rundt den datoen da vi endelig skal slippe fri.

Da vil ikke folk høre at det ikke er så "lurt" å planlegge ferie i juni (og at ferie i juli bør være avbestillingsforsikret). De vil ha en dato.

Storparten av befolkningen, nemlig de vaksinerte, kan egentlig fint reise på utenlandsferie i sommer. Folk over 45 år kunne ha fylt opp festivaljordene (på Tons of Rock, som jeg sikler på å dra på i år, er trekkplastrene uansett nær pensjonsalder). Pensjonistene kunne ha dratt til syden og blitt blide over sangriaen istedenfor å sitte lettstelte leiligheter og knaske piller.

Men regjeringen er svært lunken til å bruke vaksinesertifikat for å få dette til. Selv om det er gode økonomiske og juridiske argumenter for at de av oss som er vaksinerte, kan reise igjen, gå på restaurant igjen, gå på festival igjen.

Smitteverntiltak skal etter loven ikke være mer inngripende overfor borgerne enn vanlig. Jo raskere folk får ut ut og bruke penger igjen, jo bedre for samfunnsøkonomien.

Men som jussprofessor Geir Woxholth melder på Facebook: Verken smittevernloven eller menneskerettighetene beskytter mot den misunnelse man kan føle overfor at noen andre får friheter man selv ikke får.

Skal den vaksinerte heldiggrisen av en nabo få gå på festival eller på bar i Syden og drikke øl, mens jeg må sitte uvaksinert hjemme? Ganske mange av oss vil da heller avlyse hele festivalen og ferieåpningen. Vi nordmenn kan være Mor Go'hjerta, men Peer Gynt lurer alltid under huden.

Regjeringen er avhengig av at vi stiller oss solidariske. Og solidaritet går ikke ihop med misunnelse. Dugnadsånden vår er stadig som best når ingen særgrupper får nyte særskilt godt av den.

Derfor er det samfunnet, ikke du, som får nyte tilleggseffektene av din vaksine.

Det blir heller ikke festivaler og hekking i fjæresteinan i nord, så lenge folk på det sentrale Østlandet må sitte hver for seg med sine legemlige begjær.

Ingen får gjenåpne livet sitt før alle får gjenåpning. Fordi nordmenn er lettere å styre i kollektivt mismot enn i innbyrdes misunnelse.