Melkestrid, mord og fuglesang

Hun kjente foreldrenes engstelse på kroppen til tross for at de gjorde alt for å skjerme henne. Hun var ti og et halvt år, og hadde vært redd siden hun var fem år, redd for grønne uniformer, redd for de hva de voksne snakket lavt om, redd. Hun visste at farens store kjelke sto fullpakket i skjulet, i tilfelle han måtte dra til skogs i all hast. Men hvorfor? – Så ba faren henne en dag om å hente fram sykkelen sin.

Sammen med de fleste andre nordmenn, ble foreldrene til den lille jenta preget av okkupasjonsmaktens terror, ikke minst etter 10. september 1941.

Bildet over er tatt i Oslo ett år senere, 10. september 1942. Se på flekken på veggen til venstre for inngangsdøra til fargehandelen. Det er gråmaling som de tyske okkupantene har klint over et sort kors.

Nordmenn malte sorte kors på veggene over hele hovedstaden den dagen. Korsene ble malt for å hedre to menn som tyskerne brutalt henrettet av politiske grunner ett år tidligere. Nazistenes påskudd for å arrestere dem, var en konflikt om melk.

I begynnelsen av september 1941 var den øverste sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet i Berlin, Reinhard Heydrich, på besøk hos Josef Terboven, «Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete», i Norge. De to var enige om at LO, som organiserte så mange, var tyskernes farligste motstander i Norge.

Heydrich og Terboven besluttet at det skulle gripes inn overfor LO "ved første anledning" og med "hensynsløs hardhet", ifølge historikeren Harald Berntsen i boka To liv – én skjebne (1995).

Da melkeleveransene til jernarbeidernes arbeidsplasser i Oslo stoppet opp 8. september 1941, gikk jernarbeiderne til streik. Melk var et avgjørende viktig kosttilskudd under okkupasjonen.

Terboven svarte med å innsette en såkalt kommissarisk NS-ledelse i LO, det ble erklært unntakstilstand og 225 arbeidere ble arrestert. 25 av de arresterte ble stilt for standrett (en militær haste-domstol). Fem arbeidere fikk dødsdom, tre ble benådet.

Annonse

De to siste, den høyt respekterte LO-juristen Viggo Hansteen og klubbformannen ved Skabo Jernbanevognfabrikk, Rolf Wickstrøm, ble umiddelbart brakt til skytebanen på Stig ved Årvoll i Oslo. Der ble de brutalt henrettet ved skyting av en særkommando 10. september 1941, og gravlagt i hemmelighet på retterstedet.

Henrettelsene kom som et sjokk på nordmenn, men førte i neste omgang til en stålsetting av motstandsviljen i store lag av befolkningen, skriver Harald Berntsen. Samtidig som Terboven klarte å bryte noe av bredden i den nasjonale enheten Hansteen, LOs mann, var med på å representere.

Den lille jentas far var altså, sammen med store lag av den norske befolkning, preget av henrettelsen av Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm. Det var en av årsakene til at han forlot sitt gamle parti Venstre for å stemme på Trygve Bratteli, først og fremst, og i andre rekke Ap, mange år senere: "De skjøt arbeiderledere og sendte Bratteli til Sachsenhausen og Natzweiler. Han veide 47 kilo da han ble befridd, men var tyngre av klokskap enn noen annen norsk politiker", forklarte jentas far, min bestefar, mange år etter den maidagen han ba mor ta fram sykkelen.

Den lille jenta tråkker i vei på sykkelen ved siden av faren sin. De skal til bygdas stasjonsby. Jenta er ti og et halvt år, og hun vet ikke helt hva slags ærend de er ute i. I sentrum, ved stasjonen, går de av syklene og triller dem videre. Da skjer det noe med faren.

Det ser ut som om han gråter. Det har den lille jenta aldri sett før. Hun blir engstelig. "Hva er det, pappa?" Faren retter en skjelvende pekefinger mot stasjonsbygningen. Der er sambygdinger i ferd med å heise det norske flagget i rødt, hvitt og blått.

Etterpå syklet de hjem til sin egen grend, og fant fram sine egne flagg fra gjemmestedene i huset. De gikk ned mot Glomma til en plass som heter Toppenhaugen. Der var naboene samlet og våryre fugler sang høyere enn de noen gang hadde gjort, rundt dem. Alle viftet med flaggene sine, jublet og festet. Det var 8. mai 1945.

Den lille jenta skulle aldri glemme farens tårer, det norske flagget som endelig gikk til topps ved stasjonsbygningen, fuglesangen og jublende naboer på Toppenhaugen. I dag er den lille jenta godt over 80 år, og det er 75 år siden de tyske militære styrkene kapitulerte, og Norge ble frigjort etter fem år med militær okkupasjon.

Slike personlige historier om terrorens gru og frigjøringens glede bærer de fleste i min generasjon på. Vi har dem fra den siste generasjon av tidsvitner i familien. Så la oss passe godt på dem og fortelle dem videre, og aldri glemme hvorfor fuglene sang så høyt og gleden over flagget var så inderlig 8. mai 1945.

Vi må aldri glemme Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm.