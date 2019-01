Med KrF i barnesetet

Det er god grunn til å gratulere statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) med ny regjeringsplattform og flertallsregjering. Med KrF i trygg forvaring på innsiden av regjeringa, kan kjernetroppene i Høyre og Frp glede seg over at innblandingen fra Stortinget blir ganske ubetydelig i drøyt to år framover.

Slik borger Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstads KrF for at den mest liberalistiske regjeringa Norge har hatt, kan videreføre kursen rett til høyre – og for at forandringen av Norge kan foregå mer effektivt. Det kan være at KrF-statsrådene kan hindre «en ulykke» eller to, slik plattformen vitner om at de har klart på landbruksområdet. Samtidig illustrerer det KrFs plass i baksetet, når vi finner følgende formulering i den samme plattforma «Regjeringa skal arbeide for gjensidig reduksjon i tollsatsene for å bidra til økt frihandel». Også Bollestad og Ropstad bør vite at tollvernet er avgjørende for norsk matproduksjon.

Det tidligere sentrumspartiet KrF følger villig med på ferden mot det «moderniserte» Norge. Det vil si et sentralisert Norge med større forskjeller og betydelig endrede maktforhold. Privatiseringen og de sentraliserende reformene videreføres med full styrke.

Regjeringa har tatt lange og viktige skritt allerede: Det som framsto som meningsløs undertrykking av finnmarkingene og etableringen av den «meningsløse» Viken-regionen fra Halden til Hallingdal. Begge deler gir mening når en har Solberg-regjeringas siktemål for reformen for øyet: Å endre maktforholdene mellom by og land. En tydelig pekepinn mot dette målet finner vi i kapitlet «Kommunal og modernisering» i regjeringserklæringen: «Regjeringen skal følge opp valglovutvalgets innstilling, herunder vurdere å endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med de nye regionene, og gi velgerne større innflytelse ved valg».

Først skal store regioner, helst med bydominans rigges – deretter skal valgordningene «samsvare». Mindre folkerike distrikter ender raskt opp uten representasjon. Dermed endres også styrkeforholdet mellom folk og partier her til lands. «Modernisering» blir sentralisering og ensretting, med Olaug Bollestad og Kjell Ingolfs Ropstads velsignelse.