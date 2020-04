Me treng ein Gjørv-kommisjon for koronapandemien

Det manglar smittevernutstyr. Intensivplassane på sjukehusa er for få. Me har ingen større plan for nasjonal matvareberedskap.

I det heile var det store beredskapsmanglar då koronaepidemien kom til Noreg.

Ifylgje eit utkast NRK har fått tilgang til, blir det no jobba med mandatet for kommisjonen som skal granske handteringa av koronaepidemien i Noreg. (I skrivande stund er ikkje dette klart.) Det er heilt nødvendig for Noreg som samfunn å snu kvar stein i handteringa. Men det kan ikkje stoppe der.

Senterpartiet vil ha ei todelt gransking av koronaepidemien. Til NTB seier parlamentarisk leiar i partiet, Marit Arnstad, at det ikkje vil vera mogleg å gå gjennom alt i kommisjonen som skal setjast ned no. Ho meiner difor det trengst ein "totalberedskapskommisjon", som skal ta føre seg den samfunnsmessige beredskapen, og ikkje berre spesialisttenesta og sjukehuskapasiteten.

Kor godt førebudd Noreg var på epidemien må granskast. Dei ansvarlege må utpeikast. Og politiske endringar må koma som konsekvens av gjennomgangen. Som kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, skriv: "Bør ikke vår statsminister snart unnskylde vår totalt sviktende smittevernberedskap, slik den svenske har gjort?" Ein gjennomgang Vårt Land har gjort, syner at Solberg-regjeringa (inkl. Frp) har vraka alle framlegg frå opposisjonen om betre beredskap.

Gro Harlem Brundtland er lege, tidlegare statsminister i Noreg og tidlegare sjef for Verdas Helseorganisasjon (WHO). I slutten av mars kalla Brundtland koronaepidemien for ei varsla krise. At verda ville stå andsynes ein pandemi har vore openbert for globale organisasjonar som WHO. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har også hatt pandemi som ei av dei meir alvorlege hendingane som kan råke Noreg. Ifylgje DSB i 2019 var det sannsynleg med 8000 dødsfall og 25.000-30.000 sjukehusinnleggingar.

Om den store mangelen på smittevernutstyr kunne vore unngått fullstendig, er ikkje sikkert. Men for mange av dei som har stått i fyrste linje i kampen mot viruset – tilsette i heimesjukepleia, på sjukeheimar og sjukehus – kunne arbeidslivet vore langt lettare om samfunnet hadde vore betre utstyrt.

Å skaffe nok smittevernutstyr har også ført til reine cowboy-tilstandar. Stephen Fu som gjennom selskapet Orient Holding har jobba med å forsyne Noreg med smittevernutstyr, fortalde til NRK i mars at folk dukka opp med koffertar fulle av kontantar utanfor fabrikkane som produserer smittevernutstyr.

Polen tok beslag i eit polskprodusert parti antibac som skulle til Noreg. Frankrike ville stoppe fleire millionar ansiktsmasker som skulle vidare til Spania, Italia og Sverige. Maskene var produserte i Kina, men ein ny lov Frankrike hadde innført gjorde at landet kunne konfiskere nødvendig smittevernutstyr. USA la ned forbod mot eksport.

Til grunn for den harde kampen landa i mellom om smittevernutstyr ligg manglande beredskap. Det norske smittevern-lageret har openbert vore så lite at norske styresmakter ikkje ville offentleggjera kor mykje utstyr me hadde, fordi det kunne svekkje forhandlingsposisjonen til Noreg.

Det er heller ikkje slik at styresmaktene har vore totalt uvitande. Universitetssykehuset i Oslo åtvara etter svineinfluensaen i 2009 om stor mangel og svak beredskap under svineinfluensaen. Heldigvis har Helsedirektoratet innrømma at "etterlevelse av å ha tilstrekkelig lagre ikke har vært høyt nok på dagsorden".

I gjennomgangen av beredskapen før epidemien og handteringa av den, må ein viktig del vera om det trengst ein nasjonal smittevernplan. Per i dag har kommunane eit utstrekt ansvar for lokalt smittevern, men dei kan umogleg sitje med hovudansvaret for å skaffe nok smittevernutstyr når statlege styresmakter knapt har innsett verdien av det.

Det verkar også lagleg for regjeringa å skuve kommunane framføre seg. Med helseføretak utanfor politisk kontroll og Kommune-Noreg med hovudansvar for å sikre bereskap, kan regjeringa klappe seg sjølv på skuldra for "fin gjennomføring" – for det dei sjølve meiner dei har ansvar for. Når helseføretak og direktorat ikkje ser verdien av å byggje opp beredskapslager, kan ein ikkje vente at Kommune-Noreg skal handle motsett.

Koronaepidemien vil koste samfunnet hundrevis av milliardar kroner. Me treng i etterkant å analysere, diskutere og bringe fram kunnskap på om nokre av tiltaka kunne vore unngått om me hadde hatt ein betre totalberedskap, slik Arnstad etterspør. Om det høge belegget på norske sjukehus har svekka beredskapen, om nasjonale – styresmakter – og lokale – har hatt for dårleg smittevernberedskap.

Om me har tenkt heilt feil om hytteforbodet, om Distrikts-Kommunane i større grad kunne vore ein del av ein epidemi-beredskap for å avlaste smittepressa byar. Om det er høg nok fart på utbygginga av høgkapasitets breiband, om kva som er politikk og kva som er smittevern i dei kostbare tiltaka som er gjennomførde. Kva desse hemmelege naudproviant-lagra, som NRK avslørte, faktisk er, og kor viktige dei i praksis er for beredskapen.

Gjørv-kommisjonen var nødvendig for å få svar, kunnskap og klårleik i korleis terroråtaka 22. juli 2011 kunne skje, og korleis me kunne trekkje lærdom av hendingane. No trengst ein "Gjørv-kommisjon" for pandemien. For eitt veit me sikkert; det kjem ein ny pandemi ein gong i framtida.