MDG: New green age

MDGs stortingsrepresentant og talsperson Une Bastholm pekte selv på bøndene som næringsgruppa nærmest naturen da Dagbladet spurte henne om når "verden går til helvete" dersom politikken ikke endres. Bastholm svarte "Klimaendringene er i gang. For noen bønder i Norge gikk det til helvete i fjor sommer."

Så viser også årets Landbruksbarometer at klimaendringer er bøndenes største bekymring. Selvsagt. MDG burde også vite at bønder er nærmest å se tapet av biologisk mangfold når det ikke er økonomi i å ha dyr på beite lenger. Til tross for at norske bønder i stor grad kan, og vil, være en del av løsningen på natur- og klimautfordringene, så skyver MDG jordbruksnæringa på flere måter fra seg. MDGs landsmøte, som ble avsluttet søndag, viste det.

Kombinasjonen av show og en selvtilfredshet som grenser til religiøsitet gir inntrykk av "New green age".

For det første, så skyver MDG antakelig mange velgere fra seg ved å ligne like mye på "New green age" som på et politisk parti.

Da talsperson Arild Hermstad, som den første av tre MDG-stars, entret scenen, runget Queen-låta "Bicycle race" i landsmøtesalen: "I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like!" Jeg vil sykle hvor jeg vil! Den andre partistjerna, talsperson og stortingsreprepresentant Une Bastholm, kom dansende opp på scenen til fengende pop-musikk, akkurat som de kuleste amerikanske talkshow-vertene. Partiets tredje store stjerne, Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg, danset også i vei - mens hun vitnet om at hun "elsker bomringer". I talene ble det hevdet at MDG er de eneste som fatter at menneskene er avhengige av sitt livsgrunnlag.

Annonse

Kombinasjonen av show og en selvtilfredshet som grenser til religiøsitet, gir inntrykk av "New green age".

For det andre så skyver MDG fra seg bøndene som gruppe spesielt, med for eksempel slike meldinger som landbrukspolitisk talsperson Harald Moskvil framsatte her i Nationen lørdag: "Jeg mener vi må bytte ut kua med grønnsaker. Jeg ønsker å utfordre husdyrprodusenter, uansett produksjon, på at han ikke skal fortsette å vokse som husdyrprodusent. Han skal stoppe veksten i antall dyr, og begynne å tenke på hvordan han kan bruke jorda til å produsere mat for folk", sa Moskvil.

MDG retter baker for smed. Det er ikke hver enkelt bonde, men Stortinget som i stor grad bestemmer hva slags jordbruk vi skal ha. Det handler ikke minst om å opprettholde et tollvern som lekker mer og mer, om overføringer i jordbruksoppgjøret og de store kjedenes makt i matvaremarkedet.

Denne "privatiseringen" av ansvaret for natur- og klimautfordringene, kommer også fram i MDGs vedtak om klimaavgift, som de kaller "belønning": "Miljøpartiet De Grønne vil innføre en nasjonal klimabelønning (også kalt karbonavgift til fordeling, KAF) for bensin- og diesel, og for flyreiser. Etterhvert som lærdommer høstes, vil vi utvide ordningen til å omfatte også annet karbonintensivt forbruk."

Tiltroen til stadig høyere avgifter for alle bortsett fra de spreke og syklende i Oslo sentrum, er besynderlig - og elitistisk. MDG utelater kritikken av den globaliserte markedsøkonomien som utarmer naturen og øker utslippene. Dermed økes avgiftene for oss alle, mens det så vidt nevnes at partiet også vil ha en slik ordning for næringslivet. Med andre ord: Vi skal betale avlat for vår flyskam, mens flyselskapene skal tjene like mye på oss.

MDGs landsmøte vil også sette fart på avviklingen av pelsdyrnæringa, og endre kraftig - kanskje også avvikle - norsk kyllingproduksjon. Nå ser alle bønder hvordan rundt 200 familier i pelsdyrnæringa plages av næringsforbudet, mens det fortsatt er lov å kjøpe og selge pels her til lands. Hvordan kan MDG forvente å få bønder i tale om en eventuell avvikling av kyllingproduksjonen?

Oppsummert Ut med kua 1 MDG utfordrer hver enkelt bonde til å erstatte kua med grønnsaker. Stortinget, ikke bonden 2 Det handler ikke minst om å opprettholde et tollvern som lekker mer og mer, om overføringer i jordbruksoppgjøret og de store kjedenes makt i matvaremarkedet. Tror på avgifter for alle 3 Tiltroen til stadig høyere avgifter for alle bortsett fra de spreke og syklende i Oslo sentrum, er besynderlig - og elitistisk