Miljøpartiet De Grønne gjorde et brakvalg. Ikke til å undres over at uttalelsene fra MDG-hold ble nokså eplekjekke utover valgkvelden.

MDG-stjerne og byråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, klarte å hisse på seg en samlet olje- og finansbransje med denne kraftsalven fra MDGs valgvake: "Det er spesielt to grupper som skjelver litt ekstra i buksene i kveld. Den første er oljelobbyen, som innser at tiden da det var greit å tjene penger på å ødelegge fremtiden vår snart er forbi. Og den andre er utdaterte politikere som i årevis har feiget ut".

Hvorvidt førstnevnte gruppe skjelver i buksene er ikke opp til meg å si noe om, men at Bergs tale be lagt merke til i de kretsene er i alle fall hevet over all tvil. På Paretos olje- og offshorekonferanse var MDG-Lan selvsagt den store snakkisen. Dagens Næringsliv samlet følgende reaksjoner:

– Det var det dummeste hun sa, konstaterte investor Brynjulf Skaugen, som mente at Berg ikke har noe i et storting å gjøre.

– Jeg håper hun utvider horisonten litt og at hun blir mer ansvarlig nå som partiet får makt, sa adm.dir. Wenche Nistad i det statlige Garantiinstituttet for eksportkreditt.

– Vi som har levd litt lengre husker et annet Norge. Men det er kanskje ikke så lett å se det for unge mennesker som ikke har opplevd det, påpekte toppsjef Carl K. Arnet i BW Energy, som minnet DNs lesere om at Norge har vært et fattig land.

Også i Nettavisen langer oljetoppene ut mot MDG-Lan fra Pareto-konferansen:

– Mange av velgerne har ikke hatt en skikkelig arbeidsdag noen gang, så hvis man legger ned oljenæringen, så får de ikke kaffe latte, forklarte investor Øystein Stray Spetalen.

– Ekstremistsynspunkt, fastslo Erik Haugane, sjef for Okea, oljeselskapet som han etablerte med blant andre Sp-nestleder Olav Borten Moe.

Han mener konsekvensene globalt av å redusere oljeproduksjonen er "spesielt perverse" for den fattigste delen av befolkningen som er avhengig av billig energi for å øke levestandarden.

Nettavisens oppfølgingspørsmål om det ikke er sånn at det nettopp er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, parerte Haugane slik:

"Det stemmer ikke. Det er de rikeste som blir mest rammet, siden de har mest å tape."

Det er lett å forstå at alle dem som lever av og for norsk oljeutvinning er kritisk til MDG og andre deler av klimabevegelsen som ønsker en hurtig nedstenging av norsk oljevirksomhet.

Likevel, heller enn å ta på seg en belærende tone, å karikere klimaaktivister på det simpleste, skremselspropagandere om konsekvensene, hersketeknikke meningsmotstandere nord og ned – hadde det ikke vært befriende om olje- og finanstoppene for en gangs skyld hadde sagt noe innsiktsfullt om når det, etter deres mening, vil være fornuftig å trappe ned de norske oljeinvesteringene?

For vi skal jo gjennomføre et grønt skifte, skal vi ikke?