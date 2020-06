Matmakta og avmakta

Daglegvarebransjen er granska og utgreidd til minste prislapp dei siste åra. Likevel er det fyrst no det kjem ei stortingsmelding om bransjen me alle er avhengige av.

Denne veka slapp næringsminister Iselin Nybø to nyheiter; i E24 og i Dagens Næringsliv; Konkurransetilsynet skal årleg granske innkjøpsprisane til daglegvarekjedene, og det kjem tiltak som kan avgrense tilgangen Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har til eigna butikklokale.

Spørsmålet er om det eigentleg kjem ei oppskrift på korleis konkurransen kan bli betre i daglegvarehandelen. Og kva er eigentleg konkurranse?

Torbjørn Røe Isaksen la lista høgt då han som næringsminister i fjor varsla ei stortingsmelding på daglegvarebransjen. Ho skulle bli eit slags punktum for den årelange debatten om mat, makt og avmakt, som har gått i mange år etter Matkjedeutvalet sin rapport med same namn.

Politikarane har kome eit stykke på veg i å betre konkurransen, sjølv om nok ikkje alle er like samde i kva som skal leggjast i ordet "konkurranse". Lov om god handelsskikk er vedteke. 1. januar blir det oppretta eit daglegvareombod som skal oversjå loven. Ein daglegvareportal, i form av appen Peiling, vart oppretta i 2017, og lagt ned i 2018. Appen viste ikkje prisar i sanntid, men eit gjennomsnitt av prisane veka før. Store varegrupper, som kjedene sine eigne merkevarer og frukt og grønt, var heller ikkje med.

Me har fått rapportar om kva som hindrar etablering av nye daglegvarekjeder i Noreg, og Konkurransetilsynet si gransking av innkjøpsprisane synte svært store skilnader i vilkår mellom kjedene. Det er gjennomført ein razzia me endå ikkje veit kva synte. Både norsk landbrukspolitikk og tollvernet har overlevd eit tiår med debatt om makta over maten.

Men attende til Isaksen sitt punktum. No er det ein ny statsråd som legg fram meldinga. Nybø er frå Venstre og Isaksen frå Høgre, men regjeringa elles er den same, minus eitt parti.

Det er vanskeleg å sjå for seg att stortingsmeldinga og debatten i etterkant vil tilby endelege løysingar på problema i norsk daglegvarebransje.

Kjedene sine eigne merkevarer veks, på kostnad av merkevarer frå Orkla, Tine og Nortura, og lågprisbutikkane blir fleire og tek større og større del av marknaden. Norgesgruppen og distribusjonsselskapet Asko veks vidare, og målet er framleis at Asko distribuerer 100 prosent av varene til Norgesgruppen sine butikkar.

I årets tre fyrste månader tok kjedene sine eigne merkevarer 74 prosent av verdiveksten, ifylgje Nielsen. Er det fordi forbrukarane – eg og du – vel emv på kostnad av kjende merkevarer frå Orkla og Nortura, eller er det fordi butikkane prioriterer plassen til sine eigne varer? Per 1. april utgjorde emv 18,1 prosent av omsetninga, opp 0,6 prosent frå same tidspunkt i fjor.

Er det problematisk for konkurransen at leverandørane er både kundar av og konkurrentar til daglegvarekjedene – samstundes? Det håpar eg stortingsmeldinga svarar på.

Lågprisbutikkane (Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra) hadde ein marknadsdel på 68,7 prosent i fyrste kvartal – opp 1,3 prosentpoeng frå same periode i fjor. Over to tredelar av pengane me legg att i daglegvarebutikkane blir no brukt i kjedene sine lågprisbutikkar. Kiwi (Norgesgruppen) er snart like store som Rema 1000. Veksten går på kostnad av nærbutikkar og supermarknader.

Frå januar til og med mars vart det 49 fleire lågprisbutikkar, medan det vart 40 færre nærbutikkar og 2 færre butikkar med breidsortiment. Er det eit resultat av god og rettferdig konkurranse? Eller er det resultat av overetablering av lågprisbutikkar, som kan gjerast fordi innkjøpsvilkåra er gode nok til det?

Spør du daglegvarekjedene vil dei meine at konkurransen er beinhard. På VGs matbørs kan det sjå slik ut, om du legg Coop Extra, Rema 1000 og Kiwi til grunn. Men higet etter lågpris utkonkurrerer butikkar med eit godt sortiment. Vil konkurranseomgrepet i framtida bli omdefinert til også å innehalde utval? Også det håpar eg stortingsmeldinga svarar på.

Meldinga vil nok innehalde framlegg til tiltak på nokre av dei største snakkisane i bransjen dei siste åra; korleis oppkjøp av eigedomar blir brukt til å halde konkurrentane ute, varedistribusjon som etableringshinder for nye kjeder, og ikkje minst korleis dei store skilnadane i innkjøpsvilkår kan bli mindre.

Men to strekar under svaret? Neppe.