Etter flere ukers intens debatt, vedtok representantskapet i Viken Ap lørdag oppløsning av storfylket Viken. Debatten skjøt fart etter at det statsråd-tunge styret i Akershus Ap sa nei til å dele Viken igjen, i strid med valgløfter fra egen partileder, fra Østfold Ap og fra Buskerud Ap.

Lørdag snudde statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna i Akershus Ap, etter sterk motstand i eget fylke. 97 av representantskapets delegater stemte for å oppløse Viken. Tre stemte imot. Dermed oppløses storfylket formelt på fylkestinget 24. februar, med stemmene fra Ap, Sp, SV, Frp og Rødt.

Fra og med 1. januar 2024, er megafylket som i dag har 1,2 millioner innbyggere – dobbelt så mange som Oslo – oppløst.

Det har, naturlig nok, vært spekulert mye i hva som drev styret i Akershus Ap til å gå imot oppløsning av Viken. Dagsavisens kommentator Hege Ulstein skrev at Viken var scene for et spill som kunne forrykke maktbalansen i Ap alvorlig.

For styret i Akershus Ap skulle målet ha vært å erstatte en av nestlederne (Hadia Tajik eller Bjørnar Skjæran) med Tonje Brenna på Aps landsmøte våren 2023. "Derfra kan hun vokse videre og bli en aktuell arvtaker etter Støre", skrev Ulstein.

Den Ap-alliansen som skulle stå bak denne planen, baserer seg i stor grad "på det gamle nettverket til avgått nestleder Trond Giske", skrev Ulstein. For den som ikke deltar i Aps mange maktkamper, er det påfallende hvordan interne meningsmotstandere til tider blir "Giske-skvettet" fra Det gode selskap i partiet. Det ligner forsøk på stigmatisering.

Gjennom metoo-historiene (og andre historier) har Giske delvis stigmatisert seg selv, samtidig som den tidligere Ap-nestlederens EU-motstand også fører til stigmatisering fra Det gode selskap.

Utenfra ser Ulstein-teorien ut til å være for fantastisk. Samtidig er det ingen tvil om at dersom megafylket Viken hadde blitt bevart, ville Ap-folk i Viken ha mye av makta i Ap.

Det sier noe om hvor dominerende – i Ap og Norge – storfylket Viken ville blitt. Å gå inn for å sentralisere makt i større enheter, har ikke vært Ap imot. Som å flytte makt fra Stortinget til Brussel gjennom EØS. Samtidig som Ap-ledelsen går inn for norsk EU-medlemskap. En enda sterkere sentralisering av makt.

Hege Ulstein skrev nylig Kolbergs biografi Tillitsmannen Martin Kolberg. I boka er det ikke mulig å skille Ulsteins stemme fra Kolbergs stemme. Forfatteren slår også fast at "synsvinkelen, analysene og oppfatningene som kommer til uttrykk (er) Martin Kolbergs". (Kanskje Kolberg bidro til Ulsteins Viken-analyser også?)

Kolberg-boka gir et unikt innsyn i Aps indre verden, hvor vi skimter en avgrunn: Mellom Ap-folk som er tilhengere av norsk EU-medlemskap og EU-motstanderne. De "modne" og "de umodne", for å bruke Kolbergs kategorier.

Kolberg selv var EF-motstander i 1972, men så gikk det over. Han gjennomgikk en "metamorfose" – som kort sagt betyr forvandling. Han forklarer det slik i boka: "Det dreide seg om en politisk modning og handlet både om økonomiske realiteter og utenrikspolitiske prinsipper (...) du er nødt til å ta inn over deg realpolitikkens virkninger på land og folk."

I forbindelse med Kolbergs EU-metamorfose, kan vi videre lese: "Sett fra utsiden kan denne forvandlingen framstå som både merkelig og ikke minst kynisk: opposisjonell ungdom som tilpasser seg makta og de rådende oppfatningene så snart de begynner å klatre i systemet."

Ja, det framstår som en høyredreining i takt med partiets til enhver tid sittende ledelse. Kolberg er gjennomført i sin pragmatisme. Vi kan lese at han "i sak" er tilhenger av Acer. Samtidig som han fryktet at "Acer ble et symbol på at Ap overkjørte en massiv folkelig motstand og ikke tok fagbevegelsens standpunkter på alvor".

Ap-ledelsen overkjørte åpenbart en massiv folkelig motstand og tok ikke fagbevegelsens standpunkter på alvor i Acer-saken. Det var realpolitikk med betydning for land og folk. 15. februar vaier LO-fanene igjen i protest mot Ap/Sp-regjeringas energipolitikk og de høye strømprisene.

Som leder i Buskerud Ap og leder i samarbeidsutvalget for Ap i Viken, har partiveteranen Kolberg vært en slags general i den interne Ap-prosessen som lørdag endte med et massivt flertall for å oppløse Viken.

Kolberg har argumentert prinsipielt: "En slik sentralisering som Viken representerer, svekker tilhørigheten i befolkningen til de vedtakene som politikken fatter. En slik sentralisering er en utfordring til demokratiet i vår region", sa Kolberg til NRK.

Etter seieren lørdag, slo Martin Kolberg fast at "Viken er for stor og for uensartet". Det ser ut til at han er prinsipiell motstander av maktsentralisering i Viken. Men hva med maktsentraliseringen i EU?

Har Viken-general Kolberg gjennomgått en ny metamorfose, modnet og blitt prinsipiell motstander av norsk EU-medlemskap igjen? Kan lederen i Buskerud Ap også bli general mot EUs energipakke 4, som ligger i skuffen hos olje- og energiminister Marte Mjøs Persen? Av hensyn til "fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen".