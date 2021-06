Må stikke fingeren i jorda

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Når matjorda er bygd ned, er den tapt for alltid. Tapet av evnen til å produsere mat til egen befolkning er ugjenkallelig.

Bare 0,85 prosent av Norge brukes til å dyrke korn, grønnsaker, frukt og bær. Etter nedgangen de siste tiårene, er bare drøyt to prosent av det totale arealet her til lands fulldyrket jord i drift.

Målt i fulldyrka jord i prosent av landarealet ligger Norge helt på bunnplass i FNs rangering, kun slått av noen ørkenstater og øyer.

Stortingets "skjerping" av jordvernmålet blir sørgelig puslete mot denne bakgrunnen. Med utgangspunkt i hvor mye dyrka mark som allerede er nedbygd, både i Norge og i resten av verden, er Stortingets nye mål for jordvern langt fra bærekraftig.

Grensa for maksimal nedbygging av dyrka mark er altså satt ned fra 4000 til 3000 mål i året. Dette "jordvernmålet" kan like gjerne kalles nedbyggingskvote. For med Stortingets velsignelse, kan arealer tilsvarende godt over 400 fullskala fotballbaner med matjord bygges ned hvert år.

Nedbyggingsgrensa virker dessuten i praksis kun veiledende. Som Nationen har vist, så ble det bygd ned nær 900 dekar mer i fjor enn året før. Og nær 700 dekar mer enn den gamle grensa/kvota på 4000 dekar. Det er uholdbart.

Dersom nedbygginga (og befolkningsøkningen) fortsetter fram mot 2050, må vi nydyrke over en million dekar for å opprettholde jordbruksarealet per innbygger her til lands. Siden andre verdenskrig har det gått ned fra tre til under to dekar, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

I fjor kom vi under 1,5 dekar dyrka mark per innbygger. Det viser statistikk for jordbruksarealer i drift og folketall som Nationen har hentet inn fra SSB og sammenholdt.

Annonse

Det vil være vanskelig, kanskje umulig, å nydyrke et så stort areal som over en million mål. For det første så ligger mesteparten av jordreservene i de områdene av landet der klimaet setter grenser for hva som kan produseres.

Reservejorda har dessuten dårligere jordegenskaper og ligger vanskeligere til i terrenget. En tredjedel er myr – som det jo er kontroversielt å dyrke opp. Dette framgår av NIBIO-rapporten "Jordvernets begrunnelser", som Arne Bardalen, Linda Aune-Lundberg og Hege Ulfeng står bak. Initiert av landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Alvoret tilsier at Stortinget bør sette forbud mot enda mer nedbygging av matjord – og kun åpne for enkelte unntak. I tillegg må åpenbart kontrollen med nedbygginga skjerpes.

Alternativet til å nydyrke reservearealer dersom nedbygginga fortsetter, er enda større import av matvarer. Vi importerer allerede mer enn halvparten av den maten vi spiser her til lands. Bardalen i NIBIO konkluderer på bakgrunn av "en rekke FN-rapporter" med at økt matimport ikke er en bærekraftig løsning.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) konkluderer også med at importmulighetene på sikt er usikre. Jord bygges ifølge FN ned i stor stil globalt. I 2012 anslo for eksempel en rapport fra EU-kommisjonen at 2500 dekar blir bygd ned i EU-landene hver eneste dag. Over 100 år ville nedbyggingstempoet utgjøre arealene i Frankrike og Spania til sammen.

Ifølge en britisk rapport fra februar i år, om nedbygging av naturressurser og biomangfold, er nærmere 80 prosent av matjorda globalt ramma av erosjon i større eller mindre grad.

NIBIO-rapporten viser i tillegg til at klimaendringer fører til høyere temperaturer og mindre nedbør. Klimaendringene vil øke hyppigheten av ekstremvær og risikoen for uår. Samtidig som befolkningsøkningen i verden vil øke behovet for mat med rundt 50 prosent fram mot 2100.

Arne Bardalen i NIBIO peker også på risikoen knyttet til sosiale og politiske reaksjoner: "Selv om Norge kan betale høye priser for matvarer, kan selv mindre forstyrrelser i den globale matvarehandelen få eksportland til å iverksette tiltak for å sikre egen befolkning", sier Bardalen. Eksportforbud, hamstring og spekulasjon kan skape problemer for land som er avhengige av matimport.

Oppsummert så er altså verken nydyrking eller økt import farbare veier til matsikkerhet og ivaretakelse av matjorda for framtidige generasjoner. Det er avgjørende at Stortinget tar det inn over seg.

En eventuell ny rødgrønn regjering bør legge en jordvernstrategi med utgangspunkt i en nullvisjon for nedbygging.

For å si det med NIBIO: "Når vi optimaliserer matproduksjon til egen befolkning, er vi også solidariske med mennesker i land der mattilgangen er begrenset. Det er bærekraft, både lokalt, nasjonalt og globalt."