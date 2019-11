Lysbakkens lysegrønne håp

SVs landsstyre appellerer til de andre opposisjonspartiene om å danne en rødgrønn allianse før stortingsvalget i 2021. En samling om et nytt regjeringsprosjekt og en felles politikk som skaper beigeistring blant velgerne.

Ideen kunne vært god, den. Det er ikke så ulikt strategien SV, Ap og Sp fulgte foran stortingsvalget i 2005, og som dannet grunnlaget for åtte års rødgrønt flertallsstyre under ledelse av Jens Stoltenberg. Før valget samordnet de tre partiene seg, og kom med en rekke fellesutspill som skulle synliggjøre et reelt rødgrønt alternativ til den daværende Bondevik-regjeringen.

SV-leder Audun Lysbakken vil gjenta suksessen: "Jeg tror folk ønsker å se oss være rause og klare for samarbeid med hverandre. For veldig mange er det nå utrolig viktig at det kommer et tydelig alternativ til dagens regjering", poengterer han overfor VG.

Det er vanskelig å kritisere et initiativ om å klargjøre de politiske alternativene foran et stortingsvalg. Det er jo først og fremst en veiledning til velgerne: Dersom disse partiene oppnår flertall, vil sånt og slikt skje med norsk politikk de neste fire årene.

Likevel er det mest sannsynlig en dårlig idé for opposisjonen å meisle ut en rødgrønn plattform før valget.

Den politiske situasjonen er en annen i dag enn før 2005-valget. Styrkeforholdene har endret seg. I dag ligger også MDG og Rødt over sperregrensen, i tillegg til de tre gamle rødgrønne partiene Ap, Sp og SV.

I dag kan vi ikke vite hvor mange partier som skal til for å danne et nytt flertall. Det kan være alt fra at Ap og Sp oppnår flertall alene, til at alle fem partiene må mønstre på for å felle den sittende regjeringen.

Velgerne avgjør også hvor tyngdepunktet på rødgrønn side skal ligge. Per i dag ligger det nærmere sentrum enn det gjorde i 2003. Det er mer naturlig at velgernes dom påvirker en ny rødgrønn regjeringsplattform, framfor at partiene på forhånd skal definere den.

I 2005-valget var det et opplagt behov å samordne seg på rødgrønn side. Alternativet var nytt og ukjent for velgerne, Ap hadde aldri samarbeidet med andre i regjering. Sp hadde aldri samarbeidet til venstre. Og ingen hadde noensinne tenkt på SV som et regjeringsparti. De tre partiene var nødt til å overbevise velgerne om de utgjorde et styringsdyktig alternativ.

Velgerne er ikke i tvil om at det vil bli regjeringsskifte om dagens regjeringspartier mister makten. Selv med en mer fragmentert og uoversiktlig opposisjon, er det en ting som forener den mer enn noe annet: Motstanden mot dagens regjering.

Ap, Sp og SV har allerede bevist at de er i stand til å styre landet. Det gjør det mindre påkrevet å meisle ut en rødgrønn plattform på forhånd.

Velgerne skjønner at et slikt regjeringsskifte uansett vil gi en kraftig kursendring. At Høyre og Frp i kompaniskap har styrt landet siden 2013 har i seg selv bidratt til å klargjøre skillelinjer. Norsk politikk framstår mer polarisert enn på lenge. Et regjeringsskifte vil føre til en annen fordelingsprofil og distriktstrikspolitikk, for å nevne det mest opplagte.

Så vil velgerne trolig også forstå at motsetninger og forskjeller på rødgrønn side gjør det krevende å utarbeide et politisk program for den nye regjeringen før vi kjenner styrkeforholdet mellom partiene.

Når det er sagt, er det lett å forstå Lysbakkens drøm om rødgrønn samling. SV står ikke i en lett posisjon med to store partier, Ap og Sp, på den ene flanken, og med Rødt og MDG som vil utfordrer SV på kjernesaker som klima og fordeling.

For SV er det gunstig å forplikte Ap og Sp på mest mulig politikk på forhånd. Slik meningsmålingene er nå, dominerer Ap og Sp rødgrønn side. SVs muligheter for gjennomslag i regjeringsforhandlinger kan være begrenset dersom målingene slår til.

Senterpartiet har allerede avvist tanken om å lage en rødgrønn fellesplattform. Partiet opplever høykonjunktur i velgermarkedet for tiden, og er selvsagt ikke tjent med å spille fra seg forhandlingskortene nå. Dessuten, å inngå forpliktelser med partier som Rødt og MDG vil være en gavepakke for Sps politiske motstandere i regjeringspartiene. Den plagen vil ikke Sp påføre seg selv.

Derfor blir neppe Lysbakkens initiativ om rødgrønn samling for valget noe annet enn en lysegrønn drøm.