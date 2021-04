Lysbakken: Like viktig som kriseforliket i 1935

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Bakteppet er at Solberg-regjeringas politikk har medført betydelig økte forskjeller her til lands – og en radikal sentralisering. "Vi kan få til en avgjørende viktig politisk snuoperasjon etter valget, like viktig som kriseforliket var i 1935", sier SV-lederen til Nationen. Lysbakken velger et språk som Sp, og mange i Ap, forstår.

Kriseforliket innebar kort sagt at Bondepartiet støttet Arbeiderpartiets budsjettforslag for å øke sysselsettingen. Arbeiderpartiet gikk på sin side inn for å øke overføringene til jordbruket. Forliket var i tråd med økonomen John Maynard Keynes tanker om en aktiv stat som skaper sysselsetting og vekst gjennom offentlige investeringer, og var en viktig politisk snuoperasjon – for både arbeidere og bønder.

Snuoperasjonen skal ifølge Audun Lysbakken hovedsakelig foregå på tre avgjørende områder: Forskjellene må utjevnes. En rettferdig klima- og miljøpolitikk må på plass ("folkets grønne skifte"). Sentraliseringa må stoppes, og snus.

SVs "distriktsgeneral", nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, fyller ut: "Vi må ta havet tilbake og jorda i bruk", sier han til Nationen. Fisken skal tilbake til kysten og nydyrking skal premieres. Enhver jordlapp skal utnyttes, sier Fylkesnes. I tillegg til å snu utviklinga i fisket og i jordbruket, vil SV bruke offentlige investeringer til å etablere grønn industri i distriktene.

Offentlige investeringer som drivkraft i et rettferdig grønt skifte, har klangbunn i Sp. Troen på Keynes og en aktiv stat er langt sterkere i Sp nå enn den var i Bondepartiet på kriseforlikets tid. Ap-leder Jonas Gahr Støre høres også ut til å være sterkere i troen på offentlige investeringer enn tidligere Ap-ledere. "Næringsnøytraliteten" fra Jens Stoltenbergs tid, prinsippet om at ingen næringer skulle ha drivhjelp fra staten, ser ut til å være død i Ap.

"Folkets grønne skifte" innebærer en ypperlig anledning til å få ned utslippene gjennom offentlige investeringer i grønn industri, utslippsfri torsk og enda grønnere jordbruk, sier Fylkesnes.

Når det gjelder jordbruket, så har SV-nestlederen forståelse for at det er et bondeopprør på gang, og vil øke bøndenes inntekter. SV vil i tillegg temme kjedemakta. Fylkesnes snakker om å oppheve "triopolet" i matvaremarkedet (Norgesgruppen, Coop og Rema), som ikke skal få være grossister og nektes å ha egne merkevarer, blant annet. "Nå fungerer ikke dagligvaremarkedet og makt og penger hoper seg opp i triopolet", sier Fylkesnes.

Hvordan bøndene skal kompenseres for de økte CO₂-avgifter som SV vil pålegge dem, er mer uklart. Men Fylkesnes understreker at bøndene skal ha kompensasjon, ikke minst for å kunne investere i miljøtiltak og ny teknologi.

I SVs utkast til program, er det et mindretall som vil sette en dato for avvikling av oljevirksomheten. Men flertallets, og Torgeir Knag Fylkesnes sin holdning, er knapt egnet til å opprøre Sp-nestleder Ola Borten Moe en gang: Kompetansen i olje- og leverandørbransjen må berges over i nye, grønne næringer. Det er uklokt med sluttdato.

SV har fordoblet medlemstallet siden forrige valg. På meningsmålingene får partiet en oppslutning på mellom åtte og ni prosent. Hele 9,2 prosent på målinga til Bergens Tidende denne uka. Nå måler SV styrke med Frp.

Dersom SV beholder – eller styrker – oppslutningen i valget, og det blir rødgrønt flertall, har SV-leder Audun Lysbakken gode kort på hånd i forhandlinger om en rødgrønn regjering.

Sp går som kjent til valg på en Ap-Sp-regjering, som Lysbakken kaller ei "grå sentrumsregjering". Ei "sentrumsregjering" av Ap og Sp er troende til å søke flertall mot høyre i Stortinget, advarer Lysbakken.

Det vil nok både Sp og Ap fremme innsigelser mot. Samtidig som Ap har lang tradisjon for å stemme sammen med Høyre i flere saker, ikke minst når det gjelder EØS. SV og Sp fremmer stort sett den samme systemkritikken mot EØS-konstruksjonen. Sånn sett er det neppe noen katastrofe for Sp om SV havner i regjering.

Det er nok lettere for Sp å få Norge ut av Acer, slik Sp vil, med SV med på regjeringskammerset. Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide er nok i utgangspunktet lite lydhøre.

Både Ap og Sp vet også at SV kan klare seg godt utenfor regjering. Meningsmålingene tyder på at SV kan få en betydelig stortingsgruppe av "vaktbikkjer". De vil bjeffe høylytt fra Stortingets talerstol hver gang "sentrumsregjeringas politikk" ikke passer dem, eller Ap og Sp fristes til å søke støtte hos høyrepartiene.

Audun Lysbakken er altså i støtet når SV åpner sitt landsmøte fredag. Han har brukbare forhandlingskort dersom det blir rødgrønt flertall i valget. Samtidig er det liten tvil om at SV vil inn i regjering for å endre norsk politikk. SV-lederen snakker om et historisk kriseforlik om rettferdig fordeling, miljø og distriktspolitikk.