Lundteigen pr-rådgivning, værsågod

Det har stormet rundt Senterpartiets klimapolitikk. Eller som en del har hevdet: mangel på klimapolitikk.

Når parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe og stortingsveteran Per Olaf Lundteigen tar firkløverbladet fra munnen er det for å forsikre velgerne om at Senterpartiet er et grønt parti. Til tross for at partileder Trygve Slagsvold Vedum blir stemplet som dieselpopulist og har sådd tvil om norske klimamål bør oppfylle Parisavtalen.

"Han Trygve gjør en fantastisk jobb", stadfester Lundteigen i NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen, for å rydde av vegen eventuelle hint om internt opprør og splid. Så tar han på seg rollen som partiets egen kommunikasjonsrådgiver.

For den gode klimapolitikken i Sps program kommer liksom ikke fram i lyset, det er bare det. Sp er drevet på defensiven og må være tydeligere, sier han, og kommer med det svært mange kritikere i møte.

For det er til å forstå at mange hevder Sp går baklengs inn i framtida, motstridende som et esel som ikke liker pisk og samtidig rynker på nesa over gulrøtter - men ikke er tydelige på egne forslag.

Partiet bruker mye tid på å protestere på andre partiers utspill og være imot, i stedet for å løfte fram Senterpartiets egen politikk. Og den er like grønn som bjørkeriset, ifølge Lundteigen, som gjerne formulerer seg med fyndord og overskrifter, men også selv trenger å konkretisere tiltak.

Det er ikke tvil om at Toppe og Lundteigen målbærer en klima-bekymring fra deler av grasrota i partiet og ikke minst de nye velgerne som er blitt med på Sp-laget. Om det ikke nødvendigvis er et regelrett opprør, er det ulike syn og reell diskusjon om hvor tyngdepunktet i Senterpartiets klimapolitikk skal ligge.

Partiet tar neppe skade av at den debatten tas offentlig. Riktignok vil ikke Vedum møte Lundteigen i debatt, men det kunne underbygget et inntrykk av en problematisk splittelse. At partiet har ulike stemmer i klimapolitikken lever de godt med. Mest sannsynlig er det bare en fordel, nettopp fordi de har velgere på begge sider av den politiske skalaen.

Samtidig er det bra at Sp har disse våpendragerne, som gjør det klinkende klart at den grønne firkløveren er basert på fotosyntesen og at partiet vil hegne om de fornybare ressursene. Eller "torsk, timotei og tømmer", som Lundteigen sier. Fisket, landbruket og skogen må være basis for en grønn industrisatsing på fornybart karbon.

Stimuleringstiltak for å skape grønne indistriarbeidsplasser, og næringspolitikken generelt, er et område der Senterpartiet allerede sommeren 2019 skrev seg sammen med Arbeiderpartiet og SV, i rapporten "Grønn vekst for framtida". Dette snakker de for lite om.

Når partiets program skal behandles på landsmøtet i juni, bør mindretallet også rydde av vegen all tvil om "forurenser betaler-prinsippet". Der er det splittelse i dag.

Toppe og Lundteigen - i likhet med programkomiteens leder, Marit Arnstad - vil også kjempe for at Norges klimaavtaler med EU skal være Sps politikk, men vil ikke øke CO2-avgiften helt opp til 2000 kroner, slik regjeringen foreslår. Det er også uenighet om Norges mål om klimakutt på 50–55 prosent innen 2030.

Det er duket for kompromisser på landsmøtet. Men i takt med stigende kurve mot 20 prosents oppslutning, har Sp fått tusenvis av nye velgere med på laget som krever tydelige klimagrep. Rett og slett fordi klima- og miljø er en av de viktigste valgkampsakene for folk.

Partier på den størrelsen må regne med å bli angrepet på runde formuleringer og bli avkrevd forklaringer og utdyping i mediene. Det de foreslår - eller stemmer ned - kan tross alt komme til å bli til faktiske, gjennomførbare vedtak. Det vet også de nye velgerne. Og hvor trofaste har de rukket å bli?

Kommunikasjonsrådgiver Per Olaf Lundteigen har rett i at Sp må bruke mer tid på snakke om egne ambisjoner, ønsker, tiltak og mål: "Å være så grønt som bjørkelauvet om våren, i fjellet".