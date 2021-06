Lover digital allemannsrett

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Fullverdig deltakelse i det norske samfunnet står og faller på om en har en pålitelig og solid tilgang til internett, om en har det vi kaller "god nok dekning".

Uansett hvor høyt distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) skryter av Solberg-regjeringas digitale satsing, så mangler fortsatt mange nordmenn bredbåndshastighet.

Vi får flere og flere digitale plikter. Du må logge deg inn på Skatteetaten for å motta både skattemeldinga og regninga på restskatten, for eksempel. Det burde være en selvfølge i et demokrati at digitale plikter overfor det offentlige, utløser digitale rettigheter. Slik er det ikke under Solberg-regjeringa.

Nordmenn som per i dag ikke har bredbåndhastighet – og det er altså altfor mange -ekskluderes fra det digitale fellesskapet. De ekskluderes ut fra hvor de bor, og må bære konsekvensene selv.

Under koronapandemien har vi fått flombelyst hvor gjennomdigitalisert det norske samfunnet er. Mange av oss har vært pålagt hjemmekontor ut fra smittefaren. De som ikke har bredbåndshastighet der de bor, har ikke hatt den muligheten. Barnefamilier har slitt med valget mellom å risikere at ungene gikk glipp av den digitale undervisninga, eller å flytte fra hjemstedet.

Vi mangler altså ikke eksempler på at den digitale diskrimineringen av folk utenfor de mest sentrale strøkene, er både udemokratisk og uverdig.

Digitaliseringsminister Hellelands "ambisiøse mål" var at 90 prosent av husstandene skulle ha dekning (100 Mbit/s) innen utgangen av 2020. Det hjelper lite for de 10 prosentene av Norges befolkning som er ekskludert. Det er et alvorlig samfunnsproblem når en så stor andel av befolkningen ikke får tilgang til viktig infrastruktur.

Norske myndigheter tar ansvar for at vi alle har tilgang til annen viktig infrastruktur, som strøm. Myndighetene må ha det samme ansvaret for å sikre alle husstander stabil nettilgang med tilstrekkelig kapasitet. I vår tid baserer også helsevesenet seg mer og mer på digitale løsninger. Det viser at stabil nettilgang er viktig inntil det kritiske i Norge i 2021. Derfor burde også en god og stabil nettilgang være en rettighet.

Nå er ansvaret for utbygging av nettet i hovedsak "markedsbasert". Private aktører skal bygge ut bredbånd på markedsmessige vilkår. Mens demokratiske hensyn og hensynet til samfunnsberedskapen tilsier langt mer politisk styring med den digitale infrastrukturen.

Frp har forhandlet med regjeringa og fått 100 millioner kroner til bredbåndutbygging i revidert nasjonalbudsjett. Det er bra, og bedre seint enn aldri. Men det er en dråpe i havet.

"Dette er en god start og et godt grep fra Frp. Nå må de andre partiene våkne og sikre nok midler til lik rett til godt nett", skriver NHO-foreningen Abelia. Som om NHO ikke kjenner til at Solberg-regjeringa har hatt alle muligheter til å satse på "lik rett til godt nett" – framfor at markedskreftene skulle drive utbygginga.

"Det er helt avgjørende at alle sikres bredbåndhastighet på internett, uavhengig av adresse. Frp har fått gjennomslag for at det er slutt på at deler av Norge blir nedprioritert av byråkratene i Oslo. Det er svært gledelig at vi kan sette fart på utbyggingen allerede nå", sier stortingsrepresentant for Frp, Helge André Njåstad.

Formuleringen "allerede nå" vil neppe imponere de barnefamiliene som for lengst har flyttet for å sikre ungene digital deltakelse på skolen. Eller de som ikke kunne jobbe hjemmefra under koronaen.

"Byråkratene i Oslo"? Mener Njåstad regjeringskvartalet og Solberg-regjeringa, som Frp var medlem av i årevis? Der tidligere partileder Siv Jensen var finansminister. Frp opptrer på grensa til det komiske. Det er Solberg-regjeringa som har nedprioritert deler av Norge.

Mens Frp slår seg på brystet med 100 millioner kroner, så vedtok Sp-landsmøtet å bruke 4 milliarder kroner på å sikre digital allemannsrett. "Vi vil i løpet av neste fireårsperiode gjennomføre det løftet som er nødvendig for at alle innbyggere i Norge får høyhastighetsbredbånd. Vi vil bruke 4 milliarder kroner over fire år på dette", sa parlamentarisk leder og leder i Sps programkomité, Marit Arnstad.

Sp lover i sitt program å innføre offentlig leveringsplikt for bredbånd i områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. Fylkeskommunene skal ha hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, "med sterk statlig finansiering for å nå målene".

Først når offentlig leveringsplikt etableres, kan en med rette snakke om "lik rett til godt nett". Leveringsplikt er det eneste som kan sikre alle nordmenn full deltakelse i det digitale samfunnet, og det haster.

Tida er overmoden for å få slutt på den uverdige digitale ekskluderingen av nordmenn som bor "for avsides til", slik de kommersielle selskapene og Solberg-regjeringa ser det.