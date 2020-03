Lov om god handelsskikk vil ikkje løyse alle problema i ein makt-skakkøyrd matbransje, men er eit steg.

I fred og ro kunne næringskomiteen på Stortinget førre veke levere innstilling om lov om god handelsskikk. I fyrste omgang vil ikkje loven fungere som ein direkte maktbrems i daglegvarebransjen, men den er eit godt fyrste steg for å få betre kontroll over matmakta.

Onsdag skal etter planen Daglegvare-Noreg samlast til den store konferansen Food 2020. Då står mellom anna lov om god handelsskikk på agendaen, ni år etter at det Einar Steensnæs-leidde Matkjedeutvalet fyrst føreslo ein slik lov. Og 4,5 år etter at Pål Farstad i Venstre til Nationen 30. september 2015 sa; "Men det er litt slik no at eg føler me har gjort oss ferdige med saka, og at det ikkje er noko meir å snakke om no", då det vart klart at partiet sikra fleirtal saman med regjeringspartia for å leggje lov om god handelsskikk i skuffen–tilsynelatande for godt.

Sjølv skreiv eg, som journalist av same nyheitssak; "Onsdag vart det klart at loven aldri vil bli fremja."

Aldri sei aldri, er namnet på ein James Bond-film. Og om matmaktdebatten ikkje heilt held kvaliteten til filmane med Daniel Craig i hovudrolla, kan den vera på linje med ein middelmåtig James Bond frå hine, harde dagar.

Ni år er lang tid. For lang tid. Særleg for ein bransje med store maktutfordringar, som kan leggje føringar for kva varer me skal handle med oss heim, og som i fjor omsette for 178,4 milliardar kroner. Der det er pengar, er det også maktkamp.

På desse ni åra har maktkonsentrasjonen vorte sterkare. Me mista har mista Ica på vegen, og andre konkurrentar som kan utfordre dei tre store i Noreg–Coop, Norgesgruppen og Rema 1000, har ikkje fått særleg fotfeste.

Norgesgruppen har vorte større. Kjedene sine eigne merkevarer (emv)- som gjer daglegvarekjedene både til kundar og konkurrentar av merkevareselskapa–har fått meir plass i butikkhyllene, på kostnad av merkevarene. Det er avdekt store innkjøpsskilnader mellom dei ulike daglegvarekjedene, der Norgesgruppen framstår som den økonomiske vinnaren. Kjedene bruker eigedomsoppkjøp som strategi for å vinne marknadsdelar over konkurrentane.

Loven om god handelsskikk vil ikkje løyse alle utfordringar i bransjen. Men den gir nokre klare retningslinjer for skikk og bruk i daglegvarebransjen.

Seljar (leverandør) og kjøpar (daglegvarekjede) skal avtale reglar for såkalla delisting, det vil seia kva som skal skje når ei vare ikkje lenger får plass i hyllene. Næringskomiteen føreslår også styrkje leverandørane sine rettigheiter, ved at delisting krev "saklig grunn". Det vil seia at ei daglegvarekjede ikkje kan kaste ut heile eller delar av sortimentet for ein leverandør, til dømes som del av trugsmål i forhandlingar om vilkår.

Loven skal også sikre leverandørar mot kopiering av merkevarene, noko me har sett at har skjedd ved ulike høve. Særleg i lys av at daglegvarekjedene satsar meir på emv trengst eit vern for dei som investerer tid og pengar i innovasjon og produktutvikling av nye varer, som jo kjem forbrukarane til gode i neste omgang.

Paragraf 6 i loven stadfestar også at "avtaler skal inngås skriftlig og klart beskrive hvilke ytelser partene er forpliktet til å levere". Her må ein kunne leggje til grunn at paragrafen også gjeld dei såkalla JM-avtalene (JM = joint marketing, altså avtalar om "felles marknadsføring"), der det har vore mistenkt at leverandørane betaler for meir enn det dei får attende frå kjedene.

Eit daglegvaretilsyn skal også på plass, og skal samlokaliserast med Forbrukartilsynet. Det er nok nødvendig å leggje det dit i staden for til Konkurransetilsynet, for å få den tilstrekkjelege tilliten frå alle partar.

Matmaktarbeidet som no resulterer i lov om god handelsskikk var politisk nybrotsarbeid frå dåverande landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp 2008-2012), både i norsk og europeisk samanheng. Sjølv om det er mange år sidan han gjekk av, er loven ein del av hans politiske ettermæle. Storbritannia var det landet som hadde kome lengst i matmaktarbeidet, og då Noreg fylgde etter, såg mange europeiske land til oss. Så stoppa det opp i Noreg. Solberg-regjeringa brukte to år på å leggje loven vekk, før det endeleg vart fleirtal på Stortinget for ein lov i mai 2018.

Og det skal seiast; i perioden som næringsminister har Torbjørn Røe Isaksen teke det grepet Høgre som eit næringsparti burde hatt om matmaktarbeidet frå starten av. Trass alt handlar loven om å sikre gode vilkår for næringslivet.

Loven om god handelsskikk kan flytte makta bitte litt frå kjedene. Men framleis står mykje att, som distribusjon, innkjøpsvilkår, eigedomsoppkjøp osv. I løpet av året skal regjeringa fremje ei stortingsmelding om konkurransesituasjonen i bransjen. Matmaktdebatten er ikkje over endå.