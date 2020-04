Löfven, Støre og "nasjonalisme"

I Spania spør både politikere og sosialdemokratiske velgere seg hvorfor den sosialdemokratisk statsministeren i Sverige er den argeste motstanderen i den spanske sosialdemokratiske statsministerens kamp for et solidarisk koronakrisefond i EU.

Det er som kjent Italia og Spania som er hardest rammet av koronaviruset i Europa. De to landene ble også kraftig rammet av den økonomiske krisen som satte inn i 2008 og ble forsterket av EUs kutt- og privatiseringspolitikk.

Nå kjemper Spanias statsminister Pedro Sánchez, sammen med Italias statsminister Giuseppe Conte, en hard kamp for et solidarisk koronakrisefond. Under EUs video-toppmøtet forrige torsdag, var Tyskland og Frankrike mer imøtekommende enn sist, da tonen var svært amper. Sánchez advarte om at hele unionen var truet dersom EU-rådet ikke evnet å vise solidaritet når et dødelig virus rammet en gang.

Forrige uke sto altså svenske Stefan Löfven i front for "de usolidariske landene i nord", som slett ikke vil gi tilskudd til korona-rammede i sør. "(..) statsministeren i Sverige, sosialisten Stefan Löfven, motarbeidet fullstendig tildeling av tilskudd (...). Hans posisjon overrasket den spanske delegasjonen, gitt den politiske nærheten mellom Pedro Sánchez og Löfven", skrev den spanske avisa El Páis.

Så hvem er egentlig sossarnas leder solidarisk med når han bredbeint stiller seg i veien for sin spanske partifelle – som kjemper en desperat kamp for å få sitt land og folk på fote?

Kan det være at Stefan Löfven slåss mot å gi tilskudd ut fra bekymring for svensk økonomi og svenske arbeidsplasser? Og hva er i så fall vår hjemlige sosialdemokratiske leders kommentar til det? Er Stefan Löfven dermed en "nasjonalist"? En "nasjonalist" som på ullent vis kan kobles til "framveksten av autoritære stemmer"?

Mandag advarte nemlig Ap-leder Jonas Gahr Støre kraftig "mot dem som nå sier farvel til globalt samarbeid" i Klassekampen. "Etter en krise kommer det jo mulighet for framveksten av nasjonalistiske og autoritære stemmer, det har vi sett før, men det er også en mulighet til å forbedre det internasjonale samarbeidet", sa Støre.

Med "globalt samarbeid" mener Støre neppe internasjonalt samarbeid, som FN-samarbeidet. Internasjonal handel er det heller ingen norske partier som er motstandere av. Men det er sterk uenighet om premissene for internasjonal handel. Og det er som kjent mange norske motstandere av den lekkasjen av suverenitet til overnasjonale organer som EØS medfører. Ikke minst om avgivelsen av suverenitet til EUs overvåkingsorgan for fri flyt av kraft i EU/EØS-området, Acer.

Acer-uenigheten splitter Ap, og slår en kile mellom LO og Ap-ledelsen. Debatten om kraftkabler til utlandet som gjør strømmen dyrere for folk og industri her, som NorthConnect-kabelen, er et symptom på denne grunnleggende uenigheten. Dersom vår fornybare kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og norske arbeidsplasser, må eksportkabler til utlandet stoppes.

I og med at det er partiene Frp, Rødt og "delvis Senterpartiet" Jonas Gahr Støre knytter sin advarsel til, blir spørsmålet: Er det Acer-motstanderne og prinsipielle EU-motstandere Ap-lederen vil mistenkeliggjøre? Under ledelse av stortingsrepresentant Espen Barth Eide stemte jo Ap for å holde døra åpen for NorthConnect. Dermed ble det ikke flertall for et klart avslag, slik industriarbeiderne ønsket seg.

Som kommentator Bjørgulv Braanen skrev i Klassekampen tirsdag. "Resultatet av det barth-eidske retthaveriet er i hvert fall at Frp og Sp kan framstå som støttespillere for industriarbeiderne og fagbevegelsen, mens Ap ikke gjør det".

Er det derfor Ap-lederen rykker ut med en tåkete advarsel om framvekst av "nasjonalisme og autoritære stemmer", og i samme slengen nevner Sp, Rødt og Frp? Angrep som forsvar?

Jonas Gahr Støre bør uansett rydde i begrepsbruken sin, – og skille mellom årsak og virkning. Begrepet "nasjonalisme" ble så kompromittert av nazistenes bruk og misbruk i Norge, at det ikke kan brukes i en redelig politisk debatt lenger. Det å forsvare nasjonalstaten som den beste ramma å fordele makt og goder innenfor, har ikke noe med aggressiv, fremmedfiendtlig og autoritær nasjonalisme å gjøre. Støre vet det.

Årsaken til at ytterste høyrepartier med autoritære tendenser har vokst fram i enkelte EU-land, er først og fremst økte forskjeller. Ikke minst de som EUs kutt- og privatiseringspolitikk førte til. Ett eksempel er det halvfascistiske partiet Vox i Spania.

En overnasjonal union tuftet på liberalistisk politikk; fri flyt, kutt og privatisering, som noen må betale for gjennom lavere inntekter, arbeidsløshet og løsarbeid, kan føre til framvekst av aggressiv nasjonalisme og autoritære krefter.

Det globaliserte næringslivet, fri flyt, kutt- og privatiseringspolitikken er en større trussel mot rettferdig fordeling og folkestyre enn både Frp, Rødt, Sp og den svenske statsministeren er.

Så hva snakker Støre om, og hvem retter han sin advarsel mot?