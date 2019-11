Liste over ting politikere bare kan slutte med

Innbyggerundersøkelsen 2019 viser at færre har tillit til våre fremste politikere. På en skala fra 0 til 100 skårer politikerne 46 på tillitsbarometeret. Det er det laveste som er blitt målt.

Hva kan politikerne gjøre for å øke tilliten, spør du kanskje? Jeg vet ikke, tillit er noe en gjør seg fortjent til som et resultat av en sum handlinger og holdninger over tid. Men jeg har en del forslag til ting politikerne kan slutte med, i prioritert rekkefølge:

– Å tafse.

– Å sende hardporno til mindreårige.

– Å initiere trekantsex med mindreårige.

– Å svindle med reiseregninger.

– Å rette grunnløse anklager mot politiske motstandere om at de er mer opptatt av terroristers rettigheter enn landets sikkerhet.

– Å legge ned 126 polititjenestesteder under dekke av en "nærpolitireform".

– Å tvangssammenslå et fylke med et annet, selv om 87 prosent av fylkets innbyggere stemte nei til tvangstiltaket.

– Å konstruere en kjemperegion - Viken - som ingen partier egentlig vil ha.

– Å forby en næring uten å tilby næringsutøverne som rammes full erstatning.

– Å anklage velgerne for å ha latt seg forføre av mørke krefter, som forklaring på at du har tapt et valg.

– Å bruke mer enn 2 milliarder kroner på å bygge garasje.

– Å bruke 26.900 kroner per stortingsrepresentant på fest og moro.

– Å konstruere motstandernes argumenter - såkalt stråmannsargumentasjon.

– Å drive ansvarsfraskriving med å vise til hva de politiske motstanderne gjorde eller ikke gjorde den gangen de hadde ansvaret en gang for ørten år siden.

Listen er ikke utfyllende.