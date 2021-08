Lever du "livet i lite format"?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Han er blitt en slags slags omreisende guru i distriktspolitikk, professor emeritus ved Norges Handelshøyskole, Victor D. Norman. Den tidligere Høyre-statsråden ledet regjeringas demografiutvalg, som i desember i fjor la fram utredningen «NOU 2020: 15 – Det handler om Norge».

Siden har Norman snakket i sitatvennlige overskrifter om den fraflyttede og forgubbede om enn “naturskjønne, kirkegården” som norske bygder er i ferd med å bli. Og foreslått grep for å snu utviklinga.

Utvalget kom med flere konkrete forslag til politikk som – bedre enn Erna Solbergs regjering har klart de siste åtte årene – kan ivareta spredt bosetting og levende distrikter. Eller "å ta hele landet i bruk", som Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier.

Grepene handler først og fremst om infrastruktur, om kollektivtrafikk og anstendige fylkesveger. Dessuten at universiteter og høyskoler må ha desentralisert undervisning, om boligpolitikk, skattefritak og forsøk med førerkort for 16-åringer.

Byenes, og spesielt Oslos, tiltrekkingskraft er stor. Skal distriktene bestå som levedyktige bo- og arbeidsmarkeder, der vi har landbruk, næringsliv, kulturtilbud, handelssentra, barneskoler og frivillighet, da må befolkningstrenden snus.

Det gjøres ikke uten politiske grep. Unge mennesker som ikke tidligere har bodd på bygda må lokkes til å tenke nytt – eller som Norman sier:

“Flere må ønske å leve livet i det lille format”. Han har gjentatt det i en lang rekke intervjuer, foredrag og debatter, og mener det godt. Men ingen har stilt spørsmålet “Hva i all verden betyr det, egentlig?” Og er det et overbevisende slagord?

Hva er det som er så lite på bygda? Hva er smått i distriktskommunene? Det er neppe avstanden til naboen. Riktignok er kommuneadministrasjonen kanskje liten, men arealet den disponerer kan være på størrelse med Luxembourg.

Fylkesvegen er gjerne smal, men rasfaren stor. Utsiktene til å få tunnel er forsvinnende små, men utsikten fra nærmeste fjelltopp desto videre.

Lista over bussavganger og kollektivtrafikk er kort – men rushtrafikken er også liten. Kinopremierene er ikke så mange, men det er heller ikke antall kunder i kø på butikken.

Tomtene er store. Engasjementet er gedigent, dugnadsbehovet umettelig, kampviljen lett å tenne og initiativet til å skape er stort. Fritida er minst like full her som andre steder.

Søker du opp frasen "det gode liv på landet", gir Google deg over 12 millioner treff. Folk prøver kanskje å finne ut om det eksisterer, etter år med sentraliseringspolitikk og fraflytting. Taster du inn "det enkle liv på landet" får du over 17 millioner treff.

"Vi gjør det helt enkelt", sier folk når de drar på hytta uten strøm og innlagt vann. Som om det er enkelt med utedo eller klesvask for hånd. Det kalles enkelt når det skjæres inn til beinet. Men til slutt er bare skjelettet igjen.

Og enkelt er ikke det samme som lett. Det er ikke enkelt å stå opp i otta hver eneste dag for å fôre dyr – og knapt få fortjeneste på jobben du gjør. Det er ikke enkelt å få ungene på fritidsaktiviteter når det ikke går buss.

Det er ikke enkelt å være gründer når fibernettverket er en fjern drøm. Eller å fornye familiens pass når nærmeste politikontor er to timer unna og alle må ta seg fri fra jobb og skole for å ta turen.

Det er ikke enkelt å få hverdagen til å gå opp når skolen ligger fire mil unna og ungene skal ha middag før håndballtreninga starter klokka fem.

Det er ikke enkelt å sikre trygge oppvekstmiljøer og skape lyst på tilbakeflytting når fødeavdelingen er lagt ned, nærbutikken henger i en tynn tråd og kommunen har overlatt drifta av fritidsklubben til foreldrene på dugnad.

Det opplevdes verken lite eller smått for Stian Tufte og Randi Flannum Vik, da de flyttet fra Oslo til Oppdal og tok over gården etter hennes foreldre. Det var stort ansvar, gedigne oppgaver – til slutt overveldende. Stian jobbet 4000 timer i året i et forsøk på å få gardsdrifta til å lønne seg. Det gikk ikke.

Det gikk ikke, til tross for stor vilje. Ønsket om et liv sammen med familien ble større. Viktigere enn å jobbe mot systemer som legger til rette for stordriftsfordeler, men i praksis likevel gjør hverdagene uoverkommelige og bunnlinja rød.

Det siste halvannet året har flyttestrømmen gått ut av Oslo. Men folk velger Nittedal, Lillestrøm og Lier – samme storbyregion, samme arbeidsmarked. Folk flytter i mindre grad til Beiarn, Skjåk eller Tolga.

Livet i det lille format gir kanskje feil assosiasjoner: Får det plass i en fyrstikkeske? Er det idylliske småsamfunn med fellesskap, utegående gris, innovative bedrifter og barneskole i vekst? Eller begrenses mulighetene av stram kommuneøkonomi, mangel på infrastruktur, sammenslåinger og sentralisering?

Livet på bygda kan ha hvilket som helst format. Det er politisk vilje og grep som avgjør om det blir enkelt eller vanskelig.