Let's NorthConnect!

NM i NorthConnect-motstand er altså i gang. Senterpartiet og Rødt har for lengst «passert målstreken». Begge de to partiene er prinsipielt imot å legge til rette for mer krafteksport til utlandet og høyere strømpriser. De vil bruke den fornybare norske kraften til å bygge grønn industri i Norge. Det Ap og Frp nå kappes om, er å få æren for et flertallsvedtak om NorthConnect i Stortinget.

Vi kan være trygge på at det blir mange slike «NM om æren-for» i Stortinget framover, nå som Frp har forlatt regjeringa for å starte valgkampen 2021.

Nestleder i Frp og avgående olje- og energiminister, Sylvi Listhaug, sier Støre ikke trenger å fremme NorthConnect-forslag. Frp kommer til å gjøre det selv.

Det bør bli ytterst vanskelig for Frp å vinne kappestriden om hvem som stoppet NorthConnect. Partiet har et kraftig handikap: Gjennom en lovendring åpnet Frp selv kabel-døra for svenske Vattenfall, Lyse, Agder Energi og E-CO Energi.

Tord Lien fra Frp var olje- og energiminister da, og timingen hans var ypperlig – for EU. EU var godt i gang med å etablere sin «femte frihet», fri flyt av energi, og energiunionen. EUs energibyrå, Acer, var etablert for å sikre at kraften fløt friere og friere – for å styrke konkurranseevnen i EU-næringslivet.

All privatisering av energisektoren i EU-landene ble heiet fram. Den «gammeldagse måten» å se på kraft på – som vital, nasjonal infrastruktur – hadde stengt veien for fri flyt altfor lenge, mente daværende president i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker.

Frp-statsråden argumenterte som om han også var sponset av EU, slik som NorthConnect. Forskjellen er at kraftselskapenes markedsføring er merket med «Co-financed by the European Union». I Frps regjeringstid, før «de grå kompromissene» ble kvelende, rådde det mørkeblå initiativet der Ap nølte:

«I EUs viktige klima- og energirammeverk er sammenkobling av det europeiske kraftsystemet et eget mål. Økt nettutbygging, både innenfor landegrenser og på tvers av landegrenser, er en sentral del av det grønne skiftet i EU og Norge. Det er oppsiktsvekkende hvis Arbeiderpartiet ønsker å bremse denne utviklingen», skrev olje- og energiminister Tord Lien, sammen med EU/EØS-minister Elisabeth Vik Aspaker og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre (VG 27. oktober 2016).

Videre: «Kraftutveksling skaper økonomisk verdi på en klimavennlig måte. Dette er god klimapolitikk. Dette er god næringspolitikk. Dette styrker Europas energisikkerhet. Dette er fremtiden.» Halleluja. I skjønn forening med EU-tilhengerne fra Høyre, lød Frps olje- og energiminister som et ekko av EU-president Juncker, som nylig hadde erstattet sin konkurranseevne-retorikk med «grønn» retorikk.

Frp-statsråd Tord Lien argumenterte også med at strømprisene burde gå betydelig opp for folk flest, slik at kraftselskapene fikk mer penger i kassa. Mandag sa avgående Frp-statsråd Sylvi Listhaug det stikk motsatte. I mellomtiden forsvarte Frp-statsråd for inntil noen uker siden, Kjell-Børge Freiberg, også den neste pallen med EU-energiregelverk som skal dumpes i Stortinget: Den fjerde energipakka.

Ap sa i utgangspunktet nei til lovendringen som åpnet for NorthConnect. Deretter har ivrige EU-tilhengerne i Ap gjort sitt for å forvirre. Ikke minst i forbindelse med Stortingets vedtak om å avgi suverenitet over deler av norsk energipolitikk til Acer og EU. Hele LO og store deler av grasrota i Ap var imot, på linje med Sp, SV og Rødt. Ap-ledelsen ga sentralstyret en gulrot for å gå med på ledelsens linje: De fikk servert «åtte ufravikelige krav» i en «avtale» med Solberg-regjeringa. Ett av kravene var «ikke bygg NorthConnect akkurat nå, og akkurat slik».

Når Aps «avtale» med Solberg-regjeringa viser seg å være så skjør at Ap med Frp på frifot umiddelbart vil sikre seg gjennom stortingsvedtak, hvor mye er da resten av Aps avtale, «Acer-gulrota», verdt?

Frp, med partileder og finansminister Siv Jensen i front, heiet fram EUs tredje energimarkedspakke og suveritetsavgivelse til Acer og EU. Helt på linje med Ap-ledelsen.

Samtidig som Frp og Ap villig avgir suverenitet over norsk energipolitikk til Acer, så deltar de altså nå i NM i NorthConnect-motstand, for beholde innflytelse over norske strømpriser og norske arbeidsplasser. Forstå det den som kan. Uansett: Det er viktig at Frp har bråsnudd og Ap er blitt tydelige, slik at NorthConnect-kabelen stoppes i Stortinget.