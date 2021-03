Lekeplasser og gravhauger er ikke matjord

Er parker og grøntarealer i en by jordbruksjord? Går det an å dyrke mat på et freda kulturminne, en gravhaug fra folkevandringstida eller et plantefelt for juletrær?

Selvfølgelig ikke. Dette er ikke fulldyrka jord eller brukbart beite for dyr. Like lite som man kan høste avling på små, gjengrodde teiger midt i et byggefelt fra 50-tallet.

Likevel står det oppført som matjord i offentlige statistikker. For ingen vil bygge ned dyrka mark. Svært få vil ha på seg at de er en del av systemet som gjør at vi år for år taper mer jordbruksjord og får mindre arealer å dyrke mat på.

Les også: Vi har mista firedelen av matjorda på 20 år

Den faktiske nedbygginga av dyrka jord er langt større enn det som blir rapportert og langt ut over Stortingets nasjonale jordvernmål. De offisielle tallene stemmer rett og slett ikke.

Sammen med fiskeressursene i havet er det den dyrkbare jorda vi skal lene oss på for sjølforsyning og mattrygghet. Fulldyrka jord i drift per innbygger er altså et relevant tall. Det har stupt med en firedel på 20 år og var i fjor for første gang under 1500 kvadratmeter per person.

Les også: Jordvern på papiret er lite verdt

Derfor bruker Nationen mye tid på disse sakene. Uten jorda, hvordan kan vi i størst mulig grad brødfø egen nasjon? Hvordan opprettholde arbeidsplasser, naturlandskap og bosetting i hele landet?

Det er et spørsmål om hvordan samfunnet veier jordbrukets verdi opp mot etablering av annet næringsliv, vegutbygging og boligfortetting. De handler om hvorvidt vi legger til rette for landbruket. Og om vi ivaretar naturressursene for kommende generasjoner.

De to statistikkene som skal holde oversikt over jordbruksjord spriker mer og mer. Arealet med «fulldyrka jord i drift» baseres på årlige, kontrollerte og innvilgede tilskuddssøknader fra bønder til Landbruksdirektoratet. Disse tallene samles av SSB - og faller stadig.

Annonse

AR5 er den andre offisielle databasen. Det er digitale arealressurskart hos Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Tallene her er mer stabile og er derfor lett å "trøste seg med". Utbyggingsivrige politikere viser gjerne til den statistikken for å bagatellisere nedbygginga av matjord.

Problemet er at tallene i AR5 oppdateres ved å studere flyfoto som kan være opp til åtte år gamle! Som Nationen dokumenterer, skaper systematiske feilkilder en falsk illusjon om at "dette er ikke så galt".

I prinsippet skal all nedbygging av jord føres opp i det digitale systemet når første spadetak blir tatt og utbygging er i gang. Men det liten kontroll med om og når det faktisk skjer.

Ved nydyrking av jord har grunneiere økonomisk motivasjon til å få jorda godkjent så fort som mulig. Ved nedbygging har verken grunneier eller kommune interesse av å registrere endringa kjapt. Tvert imot får den som bygger ned jordbruksareal berettiget negativ oppmerksomhet, slik Time på Jæren opplever.

Det er antakelig verken vond vilje eller forsøk på svindel, men det henger ikke på greip at gjødsellager, private hager og golfbaner er definert som jordbruksjord. For ikke å snakke om vegløse fjellgarder fraflytta for generasjoner siden, der intet er blitt dyrka på flere tiår. Mye av arealet som kalles dyrkbart vil være urealistisk å dyrke opp igjen i dag.

Nibio vedgår også at det er feil, gråsoner og store etterslep når store områder som er vedtatt bygd ut og rapportert omdisponert blir liggende som jordbruksareal i systemet. Det samme gjør tomter, selv om de er skilt ut for utbygging for flere år siden.

Konsekvensen er en overvurdering av hvor mye jordbruksjord vi reelt sett har - og tilsvarende en undervurdering av hvor mye nedbygging vi driver og dermed hvor stort det årlige tapet er matjord faktisk er.

"Vi kunne ha differensiert meir og merka dei uaktuelle områda", sier Kjetil Fadnes, senioringeniør ved divisjon for kart og statistikk i Nibio. Eller "rette opp feilene" som det bør kalles. AR5 burde ikke kunne statistikkføre den minste anelse av natur som dyrka jord, når det egentlig er arealer som ligger brakk.

Ingen har kontroll. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vil legge fram en oppdatert jordvernstrategi til våren. Det er ikke bare politisk korrekt å verne den dyrka marka, det er politisk nødvendig.

Det må bli slutt på å "bytte" matjord i en kommune mot nedbygging i en annen - det er tullete triksing. Flytting av det øverste jordlaget, for å "omdisponere" til en annen plass er en dårlig erstatning for tusen år gammel kvalitetsjord. Det forringer bare den totale dyrka marka.

Bollestad må sørge for et bedre regelverk for å rapportere omdisponerte arealer. Det må ryddes i hva som reelt kategoriseres som matjord for å holde oversikt over hva som faktisk forsvinner av dyrkbar mark. Så kan vi stille quiz-spørsmålet på nytt.