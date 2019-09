Lavmål av Virke og NHO

Hovedorganisasjonen Virke dundret nylig ut i den offentlige debatt med røde tall og utropstegn: «Norge kan tape 48 milliarder kroner ved å gå ut av EØS!»

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, var bekymret over at en av fire velgere stemte på partier som ønsker Norge ut av EØS i lokalvalget. Så bekymret er Kristensen og Virke, tidligere Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, at de fikk NyAnalyse til å utarbeide beregninger basert på «analyser av britiske forhold», som det står i Virkes presentasjon. «Beregninger basert på analyser av britiske forhold» er altså grunnlaget for skremslene.

Det kan være at det må tyngre skyts til for å skremme velgere som har stemt på Senterpartiet, SV og Rødt ut fra overbevisning og egne interesser. Virke kan ikke se bort fra at disse velgerne evner å tenke selvstendig. Mange har dessuten hørt Virke og NHO skyte med «tungt» løskrutt tidligere, både før folkeavstemningen i 1972 og i 1994. Mange av oss husker NHOs famøse trussel for 25 år siden: «Om Norge ikke går inn i EU, så ryker 100.000 arbeidsplasser i norsk fastlandsindustri!» Når Virke legger «britiske forhold» til grunn, blir det lavmål.

For det første: Storbritannia gikk etter mye nøling inn i EU. Misnøyen med EU-medlemskapet økte over tid, og endte i et folkeavstemningsvedtak om brexit, altså utmeldelse av EU. Britiske folkevalgte har så langt ikke evnet å gjennomføre brexit-vedtaket. En av årsakene er at den sentraliserte makta i Brussel ikke ser seg tjent med å legge respekt for folkestyret i et medlemsland til grunn. Slikt blir det brexit-rot av.

Som Virke-direktøren bør vite, er den grunnleggende forskjellen på Norge og Storbritannia at Norge ikke er medlem i EU.

Virke gjør som enkelte andre EU-tilhengere her til lands: Misbruker brexit-rotet for å fremme sine egne interesser. En demokratisk debatt om hvorvidt EØS-avtalen tjener oss – og hvem av oss den tjener – ender ikke i det EU-tilhengere hauser opp som «brexit-kaos», så lenge Norge altså ikke er medlem av EU.

Annonse

For det andre, så bør Virke og NHO slutte å underslå EØS-avtalens artikkel 120: «Med mindre annet er bestemt i denne avtale og særlig i protokoll 41 og 43, skal bestemmelsene i denne avtale gå foran bestemmelsene i bestående bilaterale eller multilaterale avtaler som forplikter Det europeiske økonomiske fellesskap på den ene side og en eller flere EFTA-stater på den annen side, i den utstrekning det samme saksområde er regulert av denne avtale.»

Virke og NHO bruker norsk eksport til EU som en slags trussel. Det er å snu ting helt på hodet.

Frihandelsavtalen med EU sikret tollfri adgang for norske varer og omfattende handel med EU. Den «sover» altså under EØS, som går «foran bestemmelsene i bestående bilaterale (...) avtaler» (min utheving). Grunnlaget ligger der, og behovet for å reforhandle EØS kan melde seg før Virke aner det. For eksempel når konsekvensene av suverenitetsavståelsen på energiområdet til EU/overvåkingsorganet Acer, viser seg. EU har vedtatt enda en omfattende energipakke som er på vei til Stortinget. Regelverket skal bidra ytterligere til å sikre fri flyt av energi og EUs energiunion. Acer får enda mer makt til å sette fart på prosessen.

For det tredje: Virke og NHO bruker norsk eksport til EU som en slags trussel. Det er å snu ting helt på hodet.

NHO-direktøren fulgte opp Virke: «70 til 80 prosent av eksporten går til EU. Bare det at det blir spekulasjon om EØS-avtalen, er nok til at det skapes bekymring i bedriftene», uttalte Ole Erik Almlid til Nationen, under overskriften «Advarer mot ødeleggende EØS-debatt». Hvorfor skal eksporten til EU bekymre framfor å berolige? (Så kan vi gruble over hva alternativet til en demokratisk debatt om interessemotsetninger er, slik NHO ser det.)

Norge er EUs sjette største handelspartner. Ifølge EU-kommisjonens egen statistikk handlet Norge med EU for rundt 137,7 milliarder euro i 2018. Norge eksporterte for 83,8 milliarder og importerte for 53,9 milliarder euro. Norge er en større handelspartner med EU enn land som Canada, Japan og Sør-Korea, land som EU nylig har forhandlet fram frihandelsavtaler med.

Norsk vareeksport til EU har økt med 365 % siden EØS trådte i kraft, ifølge tall fra Stortingets utredningsseksjon. Ut fra Virke/NHOs argumentasjon, bør det ha gått ad undas med eksporten fra land uten EØS-avtale. Nei da. Canadas vareeksport til EU har økt med 384 prosent, Sveits sin vareeksport har økt med 341 prosent, mens Sør-Koreas eksport har økt med 513 prosent under det samme tidsrommet. Disse landene har altså hatt langt mindre omfattende avtaler med EU, eller ingen avtale i det hele tatt.

Oppsummert Løskrutt 1 Virke la nylig fram beregninger som de hevder viser at Norge vil tape 47 milliarder kroner på å «vrake EØS». Beregningene bygger på gale premisser. Gammel strategi 2 NHO-direktøren fulgte opp med skremsler som er velkjente i debatten om norsk EU-medlemskap. Så langt har ikke nordmenn latt seg skremme. På hodet 3 Virke og NHO bruker norsk eksport til EU som en slags trussel. Det er å snu ting på hodet. Land uten avtale har både hatt stor økning i sin eksport til EU, og nylig forhandlet fram frihandelsavtaler med EU.